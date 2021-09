Test: Conductive Labs MRCC, MIDI-Router

The MIDI-Interface reborn

Dieses Testgerät kam über einen ganz ungewöhnlichen Weg zu uns. AMAZONA.de Leser Dominik Schulz hatte uns angeboten, es leihweise für einen Test zur Verfügung zu stellen. Dieses tolle Angebot haben wir natürlich sehr gerne angenommen. An dieser Stelle daher ein dickes Dankeschön an Dominik!!!

ANZEIGE

MIDI-Router neu erfunden?

Bei Conductive Labs schreibt man sich auf die Fahne, den klassischen MIDI-Router neu erfunden zu haben.

In einer Welt, in der DAW-less Setups immer beliebter werden, ist durchaus Platz für ein Gerät dieser Klasse. Sogar die Konfiguration kann ohne einen Computer durchgeführt werden (kann, muss aber nicht).

Nicht nur für ein fluffiges Liveset ist die Conductive Labs Erfindung ein praktischer Helfer. Auch in Studios, die besonders Hardware-heavy sind, soll sie die vorhandenen MIDI-Boxen, Merger und sonstige MIDI-Tools nahezu komplett ersetzen.

Wir sind gespannt, ob das MIDI Router Control Center aka MRCC die hochgesteckten Ziele erreichen kann.

Hardware des Conductive Labs MRCC

Das Gehäuse des MRCC besteht aus stabilem Aluminium, das sich extrem wertig und stabil anfühlt. Mit ca. 40 x 9 x 5 cm passt das Gerät locker auf den Schreibtisch und in den Gig-Bag. Es wird kein Platz verschwendet. Die Benutzeroberfläche ist angeschrägt und die wichtigen Ports sowie alle Controls befinden sich auf der Oberseite – praktisch.

Die Kommunikation zum Benutzer erfolgt über einen kleinen, sehr hellen und farbigen OLED-Screen mit super Auflösung. Zusätzlich gibt es für jeden Ein- und Ausgang eine LED, über die die aktiven Zuweisungen angezeigt werden. Die LEDs sind unglaublich hell, können aber über die Firmware abgedunkelt werden.

Das System basiert auf einem Tensy Minicomputer, dessen Leistung für die Aufgaben anscheinend ausreicht. Das Gerät ist ein gutes Beispiel dafür, was mit der eigentlich so simplen Plattform doch für komplexe und leistungsfähige Produkte gestaltet werden können.

Die Tasten am Gerät bestehen alle aus Plastik und sind mit Tact-Switches (Tasten mit Klick) ausgestattet, die für eine entsprechend gute Rückmeldung beim Drücken sorgen. Für die Speicherung der Daten des Gerätes wird der interne Speicher verwendet, die Stromversorgung erfolgt über einen modernen USB-C-Anschluss.

Im Lieferumfang befinden sich neben dem Gerät noch ein passendes Netzteil, ein USB-A-Kabel, ein cooler Sticker und ein gedruckter Quick-Start-Guide. Die komplette Bedienungsanleitung ist natürlich online abrufbar.

Mit den MRCC 2U Rack-Ears gibt es direkt vom Hersteller einen praktischen Satz Rack-Winkel als optionales Zubehör. So kann der MRCC ohne großes Gebastel einfach in ein 19 Zoll Rack eingebaut werden.

Ein- und Ausgänge des MIDI-Routers

Der MIDI-Router ist mit einem üppigen Satz an Ein- und Ausgängen ausgestattet.

Eingänge:

– 5x MIDI 5-Pin DIN

– 4x 3,5 mm TRS MIDI (type A and B) (ein Paar geteilt mit MIDI-DIN Port 1)

– 4x USB 2.0 USB MIDI-Host-Ports zur Verbindung von MIDI-Geräten über USB (pro Port werden 4 virtuelle Lines mit je einem Ein- und Ausgang geboten)

– 1x USB-Device-Port für die Verbindung zu einem PC oder Tablet (mit 12 individuell zuweisbaren virtuellen I/O-Ports mit 16 Kanälen pro Port = 192 Kanäle I/O).

Alle MIDI-Eingänge sind mit Optokopplern ausgestattet. Das sorgt dafür, dass es im Betrieb nicht zu Fehlern im Datenstrom durch Probleme mit der Erdung kommen kann.

Ausgänge:

– 10x MIDI 5-Pin DIN

– 4x 3,5 mm TRS (2x type A and 2x type B, thru), die simultan genutzt werden können

– 1x Clock 3,5 mm (mono TS)

– 1x RJ45 für die Verbindung zu einem MRCC Remote 7 oder für die Verbindung zu einem weiteren MRCC

Alle Ein- und Ausgänge können frei zugewiesen, also miteinander verbunden werden. Natürlich sind auch Mehrfachzuweisungen möglich.

Die Analog-Clock kann über die Systemoptionen mit verschiedenen PPQN ausgegeben werden und es werden 5 V und 12 V unterstützt.

ANZEIGE

MIDI-Features

Das MRCC bietet eine Handvoll praktischer MIDI-Features, die über die schlichte Zuweisung hinausgehen.

Hierzu zählen einige praktische MIDI-Filter. Es ist möglich, Clock Messages, Note On/Off, Program-Changes und Playback-Control-Nachrichten (Start/Stop/Continue) aus dem Datenstrom zu filtern. Die Filter können pro Port individuell konfiguriert werden.

Weist man zwei Eingänge einem Ausgang zu, so werden die Signale automatisch zusammengeführt.

Die Velocity-Werte, die an den Eingängen anliegen, können mittels der entsprechenden Option angepasst werden. Es ist möglich, die Werte zu komprimieren, zu expandieren und mit Ober- und Untergrenzen zu versehen. Auch CC-Werte können auf die gleiche Art skaliert werden.

Die verfügbaren Kanäle können gelayert werden. So ist es möglich, Keyboard-Splits zu erstellen. Besonders cool finde ich, dass die Layer sich auch überlagern können.

Wie viele andere Sequencer, können Noten auch randomisiert und transponiert werden. Natürlich gibt es auch einen internen Clock-Generator, der eine sehr stabile Zeitreferenz liefert.

Es können bis zu 127 Presets gespeichert werden, um schnelle Änderungen der Konfigurationen durchzuführen. Ports können mit einem Label angepasst werden, um die Navigation zu vereinfachen. Hierzu kann eine externe Tastatur mit dem System verbunden werden.

Ein weiteres cooles Feature ist der inzwischen nachgereichte Arpeggiator. Steuerbar über einen beliebigen Eingang, können Arpeggiomuster auf einem beliebigen Ausgang wiedergegeben werden. Der Arpeggiator unterstützt verschiedene Modi: Latching, Octaving, Gate-Zeiten, Clock-Sync, Tempo und verschiedene Rhythmen. Verschiedene Settings können in 6 Preset-Slots gespeichert werden. Das Tool ist durchaus praktisch, da ja nicht jeder Synth einen eigenen Arpeggiator besitzt.

Zu diesem wirklich umfassenden Paket gibt es seit einem der letzten Updates auch einen kleinen MIDI-Monitor zur Anzeige der Daten, die durch das Gerät laufen. Natürlich zeigt das Display auch die aktiven Zuweisungen und ein- und ausgehende MIDI-Daten (activity LEDs) auf dem Display an.

Conductive Labs MRCC Remote 7

Mit der Remote 7 bietet der Hersteller eine praktische Möglichkeit, weit entfernte Geräte an das System anzuschließen. Über ein RJ45 Kabel werden die 5 in der Box integrierten MIDI-Ports mit dem Hauptsystem verbunden. Es werden Kabel mit bis zu 50 m Länge unterstützt (Länge des Kabels zwischen MRCC und Remote + Länge des Kabels zum Gerät). Wichtig anzumerken ist hierbei, dass es sich bei dem Kabel nicht um ein Netzwerkkabel handelt, sondern lediglich um ein MIDI-Kabel mit einem RJ 45 Stecker (daher die Beschränkung der Kabellänge). Wenn ihr das mitgelieferte Kabel von 10 m Länge also gegen ein längeres tauschen wollt, müsst ihr auf die korrekte Belegung der Pins achten.

Zukünftiges Zubehör

Das MRC-Universum wird Schritt für Schritt und konsequent erweitert.

Mit dem MRCC 4×1 Expansion ist eine praktische Erweiterung der Kapazitäten des MIDI-Routers geplant. Wenn die gebotenen Ports nicht ausreichen, kann das System einfach um 4 Ausgänge und einen Eingang erweitert werden. Dazu gibt es zwei 3,5 mm MIDI-DIN-Ports. Durch die zusätzlich vorhandenen USB-Ports kann die Erweiterung auch als MIDI-USB-Interface und sogar standalone verwendet werden.

Mit dem MRC Expansion Splitter wird es ermöglicht, zwei MRCCs und ein Remote 7 über RJ45 zu verbinden. Ohne den Splitter können nur zwei der Geräte kombiniert werden. Allen Nutzern, die auf richtig große Setups setzen, wird so ein einfaches, aber praktisches Tool an die Hand gegeben. Für alle Ungeduldigen bietet der Hersteller schon jetzt das Wiring-Diagramm an. So kann der Splitter auch in DIY-Manier selbst gebaut werden.