Den Fender Blues Junior gibt es seit 1995 im Fender Sortiment. 2001, als die US-Produktion nach Mexiko verlagert wurde, gab es ein Redesign der Leiterplatte. Somit sagt man den Modellen davor einen etwas tiefenbetonteren Klang nach und noch dazu dem Hall viel Nebengeräusche. Zu erkennen sind diese an der grünen Platine. Bei dem Modell darauf sind die Platinen cremefarben oder braun, der Grundcharakter des Sounds ist seit dem eher höhenbetont. Das Nebengeräuschverhalten verbesserte man, indem der Hall vor den Master gelegt wurde.

Das Standardmodell des Blues Junior III ist in schwarzem Tolex gekleidet und verfügt über einen 1x 12″ Fender Lightning Bolt by Eminence 8 Ohm 50 Watt Lautsprecher. Das sind auch die beiden Hauptelemente, die bei den limitierten Neuauflagen immer mal geändert werden. Der Fender Blues Junior III Lacquered Tweed zum Beispiel ist, wie der Name schon sagt, in mit einem lackierten Tweed verkleidet und beherbergt einen 1x 12″ Jensen C-12N mit Keramikmagnet. Genau dieser steht in meinem privaten Besitz, er stand mir somit zum Vergleich zur Verfügung.

Bei einem Preis, der ca. 150-300 Euro über dem Standard-Amp liegt, sollte die limitierte Variante aber auch noch etwas anderes zu bieten haben, als nur limitiert zu sein. Schauen wir doch mal, wie sie sich die Bordeaux-Ausgabe im folgenden Test so schlägt!

Die Facts & Features des Fender Blues Junior III Bordeaux LTD

Ausgeliefert wird das relativ gut zu transportierende Paket in einer reduzierten, aber vollkommen ausreichend geschützten Pappverpackung. Gut zu transportieren, ist das Stichwort für den einen oder anderen viel beschäftigten Livegitarristen, denn der Fender Blues Junior III Bordeaux LTD bringt nur ca. 14 kg auf die Waage. Mit seinen Maßen von 41 x 46 x 24 cm fällt er definitiv in das rückenschonende, noch einfach zu transportierende Verstärkerformat.

15 Röhren Watt klingen ja erst mal wenig, aber jeder, der schon mal einen 50 oder gar 100 Watt Röhrenamp gespielt hat, weiß zumindest und muss eigentlich zugeben, dass man so viel Leistung heute nicht mehr wirklich benötigt, auch wenn es im Herzen wehtut. 100 Watt Röhrenverstärker wurden zu einer Zeit entwickelt, in der man große Bühnen noch direkt über die Backline beschallte, da war diese Leistung auch noch von Nöten und dazu hat es auch noch Spaß gemacht, die Full-Stacks in die Endstufensättigung zu fahren. Die Gegenwart beschreibt meist ein anderes Szenario. Selbst in kleinen Venues findet man mittlerweile gut aufgestellte PA Systeme, die selbst die kleinsten Kisten laut genug zum Publikum adressiert. Dazu kommt noch die Empfindlichkeit des Zuschauers bzw. Zuhörers, die natürlich mittlerweile auch um einiges gestiegen ist. Worauf ich eigentlich hinaus will: 15 Watt aus einem Röhrenverstärker reicht heute für fast alle Livesituationen, wer das abstreitet, hat es halt gerne lauter und/oder spielt nur große (500+) Bühnen.

Ein schönes Beispiel: Chris Reas Live Rig besteht unter anderem aus einem Paar Blues Juniors. Die Musikrichtung spielt hier natürlich auch eine nicht unwesentliche Rolle.

Somit kommen wir zu den weiteren Features des Fender Blues Junior III Bordeaux LTD. Wie seine Vorgänger verfügt er über nur einen Kanal. Mit einem Volume-Regler (Vorstufe) und dem einem Master (Endstufe) kann man zwischen Clean- und Overdrive-Sound wählen, mehr Zerre geht dann nur noch mit einem Overdrive- oder Distortionpedal davor. Mit einem Dreiband-EQ, sprich Treble (Höhen), Middle (Mitten) und Bass (Tiefen) besteht die Möglichkeit, den Klang anzupassen. Ein FAT-Taster ermöglicht es, den Mitten-Boost zu aktivieren, diesen kann man auch mit einem, leider aber nicht im Lieferumfang enthaltenem, Fußschalter an- bzw. ausschalten. Der letzte Regler im Bedienfeld ist das Hall-Poti, hiermit fügt man dem Klang einen Federhall hinzu.

Schöne cremefarbene Chickenhead-Knöpfe verzieren das Panel, der Hintergrund ist schwarz mit weißer Schrift, was die Lesbarkeit positiv unterstützt. Dankbar nehme ich eine kleine Veränderung entgegen, die Beschriftung steht, im Gegensatz zu meinem Modell, nicht auf dem Kopf. Dazu gönnt sich der Fender Blues Junior III Bordeaux LTD eine rote Fender Diamantleuchte. Alles Dinge, die beim Standardmodell immer mal bemängelt werden. Das creme- und seitlich bordeauxfarbene Tolex hebt, zumindest visuell, das Erscheinungsbild auf einen anderes Level, egal ob einem das gefällt oder auch nicht. Leider hat der limitierte Ausführung, wie auch seine Kumpanen, Metallfüße, die zwar irgendwie vintage und stilistisch ganz schick, aber in der Praxis eher von Nachteil sind. Nicht sehr rutschfest und man verkratzt evtl. diverse Untergründe. Der Vollgummi-Handgriff macht einen soliden und langlebigen Eindruck.

Die Vorstufe wird, wie sonst auch, mit drei 12AX7-Röhren versorgt. Die Endstufe, auch ohne Überraschung, mit zwei EL84-Röhren. Die Besonderheit liegt bei dieser Ausgabe, klanglich, beim Lautsprecher. Hier wurde ein 1×12″ Jensen P12Q mit Alnico Magnet verbaut. Im Vergleich verfügt der Blues Junior Lacquered Tweed, wie schon erwähnt, über einen 1 x12″ Jensen C-12N mit Keramik-Magnet.

Der Combostyle-Verstärker ist wie üblich hinten offen und hat ein fest installiertes Netzkabel. Grillen wir den Probanden mal an.