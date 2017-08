Test: Fluid Audio FPX7, Studio Monitor

Die noch recht junge amerikanische Company Fluid Audio hat mit ihren Monitorspeakern der Fader-Serie gerade im unteren Preisbereich schon ordentlich für Furore gesorgt. Auch wir von Amazona hatten die Fluid Audio F5, die Kombination F4/F8S und die Fluid Audio FX8 schon ausführlich im Test. Nun erweitert der Hersteller das Portfolio um die Fader Pro-Serie, die im Moment nur das Modell FPX7 anbietet. Davon ist nun ein Paar bei mir zum Test eingetroffen.

Auspacken

Das hat was von einer russischen Babuschka-Puppe. Der Vertrieb hat mir die beiden Monitore in einen Versandkarton gepackt. Der beinhaltet die beiden Einzelkartons. In diesen nun…nein, noch nicht die Boxen, sondern nochmals eine Kartonage, diesmal bunt bedruckt. Darin befindet sich je eine FPX7, schön in Folie eingepackt und von Styroporformteilen geschützt. Entsprechend wohlbehalten kommt die Ware bei mir an. Mit dabei ist ein Netzkabel, vier rutschfeste Pads zum Aufkleben und eine Bedienungsanleitung auf Englisch.



Gehäuse und Speaker

Zunächst fällt die Form des Gehäuses auf, es ist konvex geschnitten.

Das bietet gegenüber der rechteckigen Bauform den Vorteil, dass stehende Wellen im Innern der Box unterdrückt werden. Gefertigt ist die Box aus MDF, das sauber mit einem schwarzen Vinyl-Überzug laminiert wurde. Der Bassreflex-Port sitzt auf der Vorderseite.