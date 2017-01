Test: Gibson ES-LP, E-Gitarre

Gibson bedarf an dieser Stelle eigentlich keiner Vorstellung mehr. Insbesondere die allgemein hin „Paula“ genannte Les Paul ist als eine der ersten erfolgreichen Solidbodygitarren und geschichtsträchtiges Gitarrenmodell auch bei Nicht-Gitarristen hinlänglich bekannt. Doch neben der klassischen Paula mit massivem Mahagonibody und Ahorndecke haben es über die Jahre auch immer wieder verschiedenste Modifikationen des altbewährten Rezeptes in die doch sehr Traditionsbewussten Familiendynastie geschafft. So auch die ES-LP: Wie der Name den Gibson Kenner schon vermuten lässt, handelt es sich dabei um die Semihollow-Legende Gibson ES gefangen im Körper einer klassischen Les Paul. Laut Gibson soll das 2014 erstmals vorgestellte Modell so das Beste beider Gitarrentypen in einem Instrument vereinen. Natürlich wollten wir uns das einmal näher ansehen!

Features und Verarbeitung

Die ES-LP entspringt direkt der Memphis-Serie, mit der sich Gibson wieder stärker auf die Merkmale und Eigenschaften des Gibson Lineups besinnen will, die die Firma seit jeher so fest im Blues und Jazz verankert hatten. Dazu hat man sich bei noch einmal mit den Originalen von „damals“ beschäftigt, um herauszufinden, was den Instrumenten damals ihre Magie bescherte. Herausgekommen sind dabei Kombinationen verschiedenster Typen und Bauteile von alten Größen – und natürlich alles im edelsten Vintage-Design. Klar, dass eine der teureren Gibsons wie die ES-LP in einem Formcase mit feinster Kunstlederbespannung außen und reichlich Velours im Inneren geliefert wird!

Besonderheit Semihollowbody

Der Body ist als Semihollow-Konstruktion ausgeführt. Für die Decke die Zarge und den Boden wurde dabei eine dreilagige Kombination aus Ahorn, Pappelholz und noch einmal Ahorn verwendet. Besonders schön ist dies an der geflammten Decke zu erkennen, die durch die „Bourbon Burst“ Lackierung hindurchschimmert und sehr sauber gematcht wurde. Äußerlich wäre die ES-LP kaum von einer gewöhnlichen Les Paul zu unterscheiden, wären da nicht die beiden F-Löcher, die einen Blick in das hohle Innere der Gitarre zulassen würden. Noch deutlicher wird der Unterschied natürlich, wenn man die ES-LP anhebt und das unglaublich geringe Gewicht spürt. Eine ganz neue Erfahrung für Les Paul Spieler! Dies liegt nicht zuletzt an dem Sustainblock, der aus Mahagoni (mit Einsparschnitten zur Gewichtsreduzierung) gefertigt wurde.

Abgerundet wurde der Body mit einem sauberen Binding in Creme an beiden Kanten der Zarge, welches absolut makellos verarbeitet scheint und an einer echten Paula auch niemals fehlen dürfte. Auch das Griffbrett ist in einem ähnlichen Binding eingefasst, das an den Kanten noch einmal zusätzlich abgerundet wurde, um der Griffhand mehr Komfort bieten zu können. Das Griffbrett selbst besteht aus vergleichsweise hellem Palisander mit einer sehr feinen Maserung und umfasst natürlich 22 Buntstäbchen. Inlays dürfen bei einer Paula natürlich auch nicht fehlen und diese bestehen bei der Memphis-Serie natürlich nicht aus schnödem Plastik, sondern aus bestem Perlmutt.