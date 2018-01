Test: Harley Benton AirBorne, Wireless System

Harley Benton AirBorne Instrument

Die Miniaturisierung in der Elektronik ist nicht aufzuhalten. Immer kleiner werden die Gerätschaften und dabei meist noch leistungsfähiger. Dies gilt auch für Wireless Systeme. Harley Benton, eine Marke des Musikhauses Thomann, hat mit dem Harley Benton AirBorne Instrument eine komplette Funkstrecke für Instrumente im Angebot, die nicht mehr als etwa 80 Gramm wiegt. Und das gilt für das Gesamtpaket aus Sender und Empfänger! Beide Komponenten sind mit integrierten Lithium-Akkus ausgestattet, sodass man beim Einsatz dieses Systems vollkommen unabhängig von Batterien oder Steckdosen ist.

Zwillinge

Das Mini-Funk-Set besteht aus zwei identischen Bauteilen mit integrierten 6,3 mm Klinkensteckern und sendet im 2,4 GHz Band (WLAN). Zum Transport und zur Aufbewahrung lassen sich beide Teile ganz einfach zusammenstecken. Seitliche Aufdrucke mit Pfeilen und der Bezeichnung „unlock“ auf Receiver und Transmitter sollen sicherstellen, dass die siamesischen Zwillinge ohne Komplikationen vor dem Einsatz auch wieder ordentlich getrennt werden können.

Sender und Empfänger sind bis auf die Vorrichtungen für das sogenannte Klick-System baugleich gestaltet. Um Verwechselungen auszuschließen, sind die Gehäuse mit gut lesbaren Aufdrucken „Receiver“ und „Transmitter“ versehen. Eine kleine, kreisrunde gummierte Fläche am Sender soll beim Einsatz das verwendete Instrument schonen.

Die vergoldeten Klinkenstecker an den Kunststoffgehäusen mit den Abmessungen 73 x 40 x 15 mm (B x H x T) können bis zu 220 Grad verstellt werden. Sie lassen sich bewusst etwas schwergängig bewegen, damit der Sender beispielsweise an einem tragbaren Instrument während der Live-Show nicht unnötig hin und her wackeln kann. Ob dieser leichte Widerstand im Lauf einer ständigen Nutzung erhalten bleibt, ist jetzt noch nicht abzuschätzen. Auf jeden Fall lassen sich Sender und Empfänger dank ihrer beweglichen Stecker an zahlreichen Instrumenten und Geräten prima ausrichten. Ob Gitarre, Bass, Keyboard, Mischpult, Gitarrenamp oder andere Verbündete, hier werden sich bestimmt Möglichkeiten zum Anschluss bieten. Selbst am Anfang einer Effektkette macht der Empfänger ein gutes Bild und spart obendrein Platz auf dem Effektboard ein.

Duo USB Aufladekabel mitgeliefert

An den Längsseiten finden sich auf einer Seite die Mini-USB-Buchsen zur Aufladung der integrierten 750 mAh Lithium Akkus. Zum Lieferumfang gehört ein Duo-Pin USB-Aufladekabel. Das ist eine clevere Lösung, die es erlaubt, Sender und Empfänger gleichzeitig am Rechner oder einem vorhandenen USB-Ladeadapter aufzuladen.

Als Bedienelemente auf den anderen Längsseiten gibt es jeweils die Ein/Ausschalter und die Kanalwahlschalter, mit denen zwischen vier Kanälen gewählt werden kann. Beim Einschalten leuchtet an jedem Gerät kurzzeitig eine Reihe von vier LEDs, die den Zustand des Akkus signalisiert: vier LEDs = voll geladen; eine LED = Batterie schwach. Mit der „Auto Sleep/Wake Up Funktion“ wird der Energieverbrauch automatische reduziert, was sich positiv auf die Betriebsdauer auswirkt, die der Hersteller mit bis zu sechs Stunden angibt.

Werden die Geräte eingeschaltet, ist zunächst immer der erste Kanal aktiviert. Falls es hier zu Störungen kommen sollte, kann man per Tastendruck auf einen der drei anderen Kanäle ausweichen. An Sender und Empfänger müssen natürlich identische Kanäle eingestellt werden, sie koppeln sich dann automatisch.

Unter normalen Bedingungen bietet das Harley Benton AirBorne Wireless System gut 30 Meter Reichweite, was bei Live-Shows schon für längere „Ausflüge“ reicht. Oder auf großen Bühnen weite Abstände überbrücken hilft. In jedem Fall ist bei mobilen Instrumenten die Bewegungsfreiheit ohne Kabelanschluss eine tolle Angelegenheit.

Die Wandler des digitalen Systems arbeiten mit einer hohen Auflösung von 24 Bit/48 kHz. Bei einer Latenz von weniger als 5 Millisekunden ist mit diesem Set ein weites Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20 kHz möglich. Weswegen auch tieffrequente Instrumente wie 6-saitige Bässe oder sehr tiefe Keyboard-Sounds kein Problem darstellen sollten.