Test: Harley Benton DNAfx Git, Modeling Board

Low Budget Modeling Amp aus dem Hause Harley Benton!

Harley Benton trauen sich was. Nachdem sie es geschafft haben, den Markt für Low- und Mid-Budget Gitarren auf den Kopf zu stellen, haben sie sich der Reihe nach verschiedenen Rubriken zugewandt und überall mitgemischt. Wir staunen immer wieder über die Qualität der Harley Benton Gitarren für den Preis, den sie mit sich bringen. Aber Gitarren sind eine Sache.

Modeling Boards eine andere.

Wir hatten in der News bereits staunend feststellen müssen, dass – in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis – Harley Benton etwas fast schon Unverschämtes wagen: typischer Modeling-Board-Umfang für knapp über 100,- Euro. Das grenzt an Absurdität und ist eigentlich, müsste man meinen, zum Scheitern verurteilt. Doch wer mal eine gute Harley Benton gespielt hat und dann auf das Preisschild schaut, dürfte des Öfteren den Moment gehabt haben, dass er oder sie dachte: So wenig? Das DNAfx Git wagt ähnliches. Ich war selten so neugierig vor einem Review, ob das absurde Vorhaben gelingt, das der Hersteller im Rahmen eines Produktes präsentiert. Sollte das DNAfx Git nämlich tatsächlich was taugen, dürften sich Firmen wie Mooer warm anziehen. Gespannt gehen wir an die Sache heran.

Harley Benton DNAfx GiT – Facts and Features

Also – ein Modeling-Board bedeutet erst einmal: reichlich Anschlüsse, reichlich Effekte, reichlich viel drin. Vom Prinzip her ist bei Modeling-Boards Quantität nur selten das Problem. Was haben wir beim DNAfx GiT auf die Liste zu setzen? Fangen wir mit den Anschlüssen an. Gleich zu Beginn: Das DNAfx GiT besitzt zwei Ausgänge – und ist damit prinzipiell stereofähig. Für den Preis schon mal ein schönes Plus. Das Harley Benton Modeling-Board besitzt einen Aux-In und einen Headphone-Out, was das Gerät prinzipiell für leise Übung-Sessions schon mal praktikabel macht. In diese Kerbe spielt auch der OTG-Anschluss ein: On the Go soll hier eine Schnittstelle für Smartphones und Tablets bereitgestellt werden, die unter anderem Aufnahmen und Live-Sessions ermöglicht. Per USB sind Firmware-Updates möglich – insgesamt also vollständig in Sachen Anschlüssen, das Harley Benton DNAfx GiT. Bis auf – richtig: MIDI. Keine MIDI-Schnittstelle bei diesem Modeling-Board. Trotzdem können in dem Board bis zu 200 Presets abgespeichert werden.

Das Harley Benton DNAfx GiT arbeitet mit einer Sample-Rate von 44,1 kHz und mit 24 Bit Auflösung, unterliegt somit in Sachen Verarbeitungskapazität den großen Modeling-Boards. Auch gibt es keinen Batteriebetrieb für das 1 kg schwere Board, was schade ist. Denn so ein Konzept ergibt natürlich noch mehr Sinn, wenn man es mit seiner Traveling-Guitar auf kleinem Raum unterbringen kann und nicht auf das Netzteil angewiesen ist (das im Lieferumfang wiederum enthalten ist).

Harley Benton DNAfx GiT – Amps, Effects & more

Das Harley Benton Modeling-Effektboard vereint ganze Menge in sich. Die non-lineare Amp-Technologie soll vor allem eins gewährleisten: eine einigermaßen natürliche Zerre. Das wird sich dann im Praxisteil zeigen, aber an der Zahl dürfte es schon mal nicht hapern: 55 Amp-Modelle, die durch 26 Cab-Sims ergänzt werden können. Impulse-Responses durch Drittanbieter sind kompatibel und auch in Sachen Effekten fehlt nichts: 151 Stück gibt es insgesamt, von Kompressor, über Flanger bis hin zu mehreren Delay- und Reverb-Typen. Es ist alles dabei und verschiedene Parameter können problemlos mit dem Expression-Pedal angesteuert werden. Das integrierte Stimmgerät kann ebenfalls per Fußschalter angesteuert werden und was das LED-Display angeht, tatsächlich auch problemlos ablesbar, speziell im Dunkeln. Was die Sounds taugen – das wird uns alles der Praxisteil zeigen. Doch auf dem Papier ist es wirklich beachtlich: Beim Harley Benton DNAfx GiT fehlt wirklich nichts.

Sogar einen Looper besitzt das Modeling-Board von Harley Benton. Er ist mit dem rechten Fußschalter einschaltbar, während der linke den Tuner aktiviert. 80 Sekunden können in Stereo (!) aufgenommen werden und als ob das nicht reichen würde: Die integrierte Drum-Machine bietet euch 40 Patterns und das Metronom 10 Variationen. Ein paar Worte zum Bedienpanel: Das Harley Benton DNAfx GiT Modeling-Board ist sehr übersichtlich aufgebaut. Die Effektkette kann bis zu neun Elemente gleichzeitig schalten und ist mit kleinen Lämpchen abgebildet. Die Navigation im Modeling-Board verläuft auch recht einfach: Die drei silbernen, griffigen Regler erlauben zum einen, die Lautstärke des gesamten Outputs einzustellen (Master), während pro Effekt, den ihr gerade auf dem Display angewählt hat, per Value der individuelle Parameter verändert werden kann. Mode kümmert sich um die Menü-Navigation als solche. Alles andere – das Speichern von Presets, das Abspielen von Drum-Loops, das Aktivieren des Expression-Pedals sowie die Aktivierung des Tap-Tempos – lassen sich mit den Kunststoffknöpfen unterhalb der abgebildeten Signalkette einstellen. Also – genug geredet. Hören wir uns dieses Floorboard aus dem Hause Harley Benton mal in der Praxis an und machen uns damit vertraut.

Harley Benton DNAfx GiT – in der Praxis

Die Navigation durch das Menü ist – wie bereits erwähnt – tatsächlich kinderleicht. Auswahl und Parameter-Änderung mit dem Value-Regler, Menüleisten switchen mit dem Menu-Regler. Prinzipiell kann alles in der Signalkette ein- und ausgeschaltet werden. Nur die Anordnung lässt sich nicht ändern – die Reihenfolge der Signalkette im Harley Benton DNAfx GiT ist fix.

Wir speisen das Harley Benton DNAfx in Stereo direkt in das Audient Sono ein, lassen die Two Notes Software aber selbstredend außen vor.

Als erstes switchen wir uns zunächst durch ein paar der Presets. Der Klangeindruck, der sich unmittelbar einstellt: gehobenes Mittelfeld – für Low-Budget-Modeling. Doch der Eindruck wächst, je länger wir uns mit dem DNAfx GiT beschäftigen. Es bleibt konstant im Hinterkopf – das Ganze kostet 139,- Euro und dafür ist die Modulation schon mal definitiv stark akzentuiert, klar, dynamisch und sensitiv. Fakt ist: Selbstredend reicht das nicht an eine Helix-Technologie heran, aber die Idee für einen Mooer Vergleich drängt sich auf. Denn ich sehe auf den ersten Blick keine klanglichen Abstriche im Vergleich zum chinesischen Konkurrenten, der – das darf man nicht vergessen – trotz Low-Budget immer noch zwei- bis dreihundert Euro teurer ist. Die Delay- und Reverb-Optionen sind über alle Zweifel erhaben und funktionieren tadellos.

Die große Frage ist und bleibt die nach dem High-Gain. Dem widmen wir uns noch ausführlich, doch die ersten Gehversuche sind nicht ganz steril, starr und undynamisch, wie man es von anderen Modeling-Zerren kennt. Bisweilen besser, was man meines Erachtens beim Mooer GE150 vorfindet. Ob verzerrte Lead-Sounds oder bissige Rhythmusgitarre: Das Harley Benton DNAfx GiT lässt einen tatsächlich nicht in Stich oder sorgt gar dafür, dass ich das Gesicht verziehe. Nicht schlecht, HB.

Wir schauen uns durch die Delay-Engines und probieren das Ping-Pong-Delay aus, das wir einmal mit Vierteln und Achteln mithilfe eines cleanen Rockerverb Modells ausprobieren. Funktioniert tadellos in Stereo und wirkt zwar ein bisschen ausdruckslos, dafür aber eben absolut funktional und alles andere als hässlich.

Eine der wichtigsten Sachen, die eine nonlineare Modeling-Engine ebenfalls beherrschen muss neben High Gain: einen warmen, natürlichen Crunch-Sound. Auch in dieser Hinsicht enttäuscht mich das Harley Benton DNAfx Git nicht. Die Sounds sind warm und reagieren sensitiv auf meinen Anschlag – das Spiel bleibt verhältnismäßig natürlich.

Jetzt geht es daran, uns die Amps der Reihe nach anzuhören. Wir beginnen mit dem Hiwatt Modell – der Brite mit dem trockenen, dunkeln Grundsound ist hier zweifelsohne erkennbar, erstaunlich differenziert und klar. Es dünkt einem, dass die Amps eine nähere Betrachtung verdienen.

Wir behalten die gleiche Cabinet bei – eine 1960 BL 412er – und probieren uns durch die populäreren Amp-Modelle. Ist der Grundcharakter des Amps erkennbar? Alle Male – mehr als das, bisweilen bleibt das Spiel um einiges dynamischer und differenzierter als bei den Harley Benton Kollegen. Das rotzige des Orange Rockerverbs mit dem charakteristischen Low-End, das Bissige des Plexi, das Wuchtige des Mark V – alles da. Selbstredend sind das Resonanzspektrum und die Klangtiefe spürbar schlechter als bei den weniger preiswerten Kollegen. Aber der JCM800 Ableger befindet sich deutlich im charakteristischen Fahrwasser des Originals – erfreulich!

Gehen wir ans Eingemachte – wie originalgetreu ist die digitale Abbildung, wenn wir im Menü Dinge wie Verstärker-EQ, Mikrofon-Entfernung, Kompressor durchprobieren oder einzelne Röhren tauschen? Die Mikrofon-Distanz hat selbstredend nicht das Ton-Shaping-Potential eines Two Notes Cab M, aber es ist mehr als ein Gimmick, wenn auch die Klangweite im Maximum zu wünschen übrig lässt. Der Röhrenvergleich ist eine Sache für sich – die EL-Röhren sind ein Stück weit zu nahe beieinander, aber die 6L6 Röhren grenzen sich zufriedenstellend voneinander ab. Das Gleiche gilt für den Effekt, den das Distortion-Pedal auf den Sound hat. Die Reaktivität wird spürbarer, der digitale Amp wird deutlich angefahren und weitet sich im Sound aus.

Klar sollte aber auch sein: Ein Trick, mit dem Harley Benton beim DNAfx GiT arbeiten, um dem Sound eine gewisse Tiefe zu geben, ist nun mal der Reverb. Ohne wirkt das Ganze schnell sehr trocken und deutlich platter. Ein weiteres Beispiel, das zeigt, dass die Verdickung des Sounds spürbar vom Zusammenspiel der Amp-Zerre und des ausgewählten Halls abhängt: