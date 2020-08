Harley Benton stellen DNAfx GiT vor

Harley Benton macht jetzt in Modeling!

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Harley Benton auch den Modeling Markt unsicher machen würden. Wundert uns das? Nicht im geringsten, aber ehrlich gesagt haben wir damit nicht mehr in diesem Jahr gerechnet. Erste Assoziation – Mooer GE150, nur ein wenig … hübscher. Und umfangreicher? Bleibt abzuwarten. Auf dem Papier schon, denn was Harley Benton hier vorstellen, ist umfangreich und ziemlich happig!

Der Preis? Schlappe 139,- Euro. Und zwar für folgendes:

55 Gitarrenverstärker, basierend auf non-linearer Modelling-Technologie, eine riesige Bandbreite an Modulationen, Delays, Reverbs, Overdrive, Kompressoren und Distortion-Pedale – ganze 151 Stück an der Zahl. Für ein echtes Cabinet-Feeling ist der DNAfx GiT zusätzlich mit 30 Impulse Responses ausgestattet. Ob diese durch Drittanbieter erweitert werden können und mit was der Harley Benton DNAfc GiT alles kompatibel ist, steht noch in den Sternen.

Das Gerät selbst hat ein festes Aluminium-Gehäuse, einen integrierten Tuner und einen integrierten Looper. Vor allem letzterer kann was: ganze 80 Sekunden können aufgenommen werden, begleitet von Drum- oder Metronom-Spuren (achso – ganze 40 gibt es von denen auch). Und als ob das nicht genug ist: Der kleine Harley Benton Modeller besitzt eine sogenannte OTG-Buchse. On the Go – das heißt, ihr könnt für Aufnahmen und das Festhalten von Ideen direkt in euer Smartphone oder Tablet speisen. Stereo kann das gute Stück nicht – das hätte ja gerade noch gefehlt.

Also – für den Preis ein bisschen irre. Was ist die Idee dahinter? Nun, ganz klar dürfte es mitunter darum gehen, den Konkurrenten Mooer einen empfindlichen Stich zu versetzen – preislich unterbietet der Harley Benton DNAfx GiT die kleinen Mooer-Boards – bleibt abzuwarten, was da klanglich so geht. Wir alle wissen, dass sich für recht günstig inzwischen erstklassige Delays, Reverbs und Modulationen unter so eine Haube packen lassen. Doch geht da mehr? Schaffen es Harley Benton, in ihren DNAfx GiT annehmbare Zerren zu packen? Ich für meinen Teil bin ziemlich gespannt – selbstverständlich werden wir das Ding einem ausführlichen Test unterziehen.