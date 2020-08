Test: Heavyocity Damage 2, Drums & Percussion Plugin

Krach, Boom, Bang

Cinematic Percussion Plugin für Windows und Apple

2011 veröffentlichte Heavyocity zusammen mit Native Instruments die cineastische Drum-Library DAMAGE. In vielen Film- und Fernsehproduktionen ist diese auch heutzutage nach wie vor zu hören. 9 Jahre später legt Heavyocity nach und veröffentlicht DAMAGE 2. Dabei handelt es sich nicht um ein Upgrade der Original-Library, sondern um ein von Grund auf neu erstelltes Produkt, das verspricht noch größer, gewaltiger und besser als der Vorgänger zu sein. 60 GB schwer ist DAMAGE 2 und umfasst sage und schreibe 40.000 Samples. Aufgenommen wurde ein ganzes Arsenal an Drums und perkussiven Instrumenten. Unter den 1600 aufgenommenen Klangquellen finden sich diverse Trommeln, Taikos, Bassdrums, Snare Ensembles, ethnische Percussions sowie ungewöhnliche Klangerzeuger. Mit von der Partie zum Beispiel auch Gegenstände, die von der Mülldeponie ins Skywalker Sound Studio gekarrt wurden, um diese aufzunehmen. Wie das klingt, finden wir in diesem Test heraus.

DAMAGE 2 Drums & Percussion Performances

Das Interface wurde generalüberholt und erinnert von der Gestaltung der Bedienelemente an die jüngsten Heavyocity Librarys wie NOVO, FORZO oder VENTO. Lediglich der rostige Hintergrund schlägt eine Brücke zum Vorgänger.

In DAMAGE 2 wurde die Menüstruktur komplett überdacht. Während DAMAGE 1 zwei Hauptsektionen und viele Unterordner bereithielt, ist DAMAGE 2 in drei Kategorien unterteilt:

Ensemble Designer

Kit Designer

Loop Designer

Alle drei Kategorien bedienen einen unterschiedlichen Workflow und basieren auf den Anwendungsfall getrimmte Soundengines.

Ensemble Designer

Der Ensemble Designer richtet sich vom Workflow an Filmkomponisten. Hier kann man Ensemble-Presets laden oder sich via Drag & Drop ganz einfach selbst Ensembles zusammenstellen. Was mir direkt beim Öffnen des Ensemble Designers gefällt, ist die repräsentative Darstellung der Soundstage. Jedes Instrument hat eine räumliche Verortung, die man nach Belieben verändern kann. So kann man innerhalb dieser Darstellung das Panorama und gleichzeitig die räumliche Tiefenwirkung festlegen. Möchte man alle Drum-Instrumente räumlich näher beisammen verorten, so hat man über einen Schieberegler an der rechten Seite einen Shortcut dazu. Insgesamt stehen drei voneinander getrennte Sound-Stages zur Verfügung, die jeweils einer Oktave auf der Tastatur zugeordnet sind und zumindest bei den Presets jeweils eine Instrumentengruppe repräsentieren.

Hin- und herschalten kann man pro Sound Stage zwischen DRUM- und MIX-Parametern. Während man im DRUM-Menü die tonalen Attribute der Instrumente verändern kann, beinhaltet das MIX-Fenster Einstellungen, die sich auf die gesamte Instrumentensektion beziehen, wie HALL, ROOM oder auch der LFE-Anteil.

Im Ensemble Designer lassen sich im sogenannten SOURCE-Menü auch eigene Ensembles erstellen. Das geht ganz einfach über Drag & Drop. Alle Instrumente sind nach Kategorien sortiert und man hat die Wahl, ob man ganze Bänke auf eine Oktave ziehen oder lieber einzelne Drum-Instrumente direkt einer Taste zuweisen möchte. Durch Klick auf den AUTO-Button werden alle ausgewählten Instrumente beim Anklicken in der Browser-Ansicht kurz angespielt.

Unter Settings kann man Einstellungen für jedes einzelne Instrument vornehmen. So gibt es eine Taste, um Round-Robin-Samples an- und auszuschalten. Deaktivieren ist zum Beispiel bei Popproduktionen sinnvoll, wenn man möchte, dass die Bassdrum oder Snare immer gleich klingt. Bei Filmmusik würde ich Round-Robin nicht deaktivieren, weil gerade die Vielzahl der Round-Robin-Samples die Authentizität und Lebendigkeit von Damage 2 auszeichnen.

Des Weiteren kann man Einstellungen zur Velocity vornehmen. Unten links gibt es die Möglichkeit, die Lautstärke einzustellen, das Instrument zu stimmen, Attack und Decay zu bestimmen oder High- und Lowpass-Filter zu bedienen.

Mächtig ist die Performance-Sektion, da hier verschiedene Spielweisen jedem Instrument hinterlegt sind. Ob Crescendo, Swell, Flam, Roll oder Repeat – was einer Art Arpeggiator gleicht – hat man hier viele Automationsmöglichkeiten, die dabei helfen, schnell die gewünschte Spielweise einzustellen, ohne dass man alles selbst über MIDI programmieren oder genau so wie man es haben möchte live einspielen muss.

Die MASTERFX-Sektion enthält umfangreiche Effekte und natürlich den von Heavyocity bekannten Punish-Knob, eine Mischung aus Kompressor, Saturation und Distortion. Dieser kommt in Damage 2 sogar noch mit drei Modes um die Ecke: Gently now, Hurt me plenty und Nightmare. Die Namen sind Programm und im Nightmare-Mode kann man die Instrumente richtig böse verzerren. Spätestens hier sollte allen klar werden, warum die Library DAMAGE 2 heißt.

Alle Effekte lassen sich an- und ausschalten und durch Klick auf einen der Effekte öffnen sich darunter die zugehörigen Parameter. Interessant ist dabei, dass man die Effekte in der seriellen Anordnung zusätzlich frei verschieben kann. Soundtüftler kommen also voll auf ihre Kosten.

Der Sound von Heavyocity Damage 2

Klangtechnisch schließt DAMAGE 2 nahtlos an den Vorgänger an. Die Samples überzeugen durch höchste Detailtreue. Die Anzahl der Round-Robins und die in unterschiedlichster Anschlagsstärke aufgenommenen Instrumente führen zu einem realistischen und beeindruckenden Klangergebnis. So als säße man mittendrin. Von zurückhaltend sanft, bis hin zu brachial druckvoll. Zudem gibt es auch eine ganze Menge an Sound-Design Sounds und Klängen obendrauf, die den Einsatzbereich von DAMAGE 2 erweitern. Aber hört selbst:

Kit Designer

Der Kit Designer soll sich gezielt an Produzenten und Live-Musiker richten. Kompatibel ist diese Ansicht deshalb auch mit Maschine oder MPC-Controllern. DAMAGE 2 kommt mit über 50+ Kit-Presets daher, aber natürlich kann man sich eine Instrumentenauswahl auch selbst zusammenstellen. 16 Pads stehen hierbei zur Verfügung, denen man jeweils ein Instrument zuweisen kann. Klickt man auf ein Pad, öffnen sich im SETTINGS-Menü die dazugehörigen Parameter. Im Gegensatz zum Ensemble Designer ist die Effektsektion anders aufgebaut und generell wirkt im Kit Designer alles kompakter, was auf die Anforderungen bei Live-Auftritten schließen lässt, alles auf einen Blick im Auge zu behalten.

Die mitgelieferten Kits sind sehr unterschiedlich und unterstreichen mal wieder die Bandbreite von DAMAGE 2. Nicht nur Filmmusik und Sound-Design ist damit möglich, sondern auch die nächste Rock-, Pop- oder sogar Hip-Hop-Produktion:

Loop Designer

860 Loops hat Heavyocity in DAMAGE 2 gepackt. Der Loop Designer bietet alle notwendigen Tools, diese kreativ einzusetzen. So findet man neben der MASTERFX-Sektion hier auch noch eine zusätzliche SENDFX-Sektion. Der Loop Designer ist sowieso ganz auf Effekte ausgelegt. Zusätzlich zur Belegung der Keyboard-Tastatur mit den Instrumenten befindet sich hier nämlich auch noch ein Stutter-Effekt, den man durch Bedienen der entsprechenden Taste auslösen kann. Wie auf der Abbildung ersichtlich, sind die Tasten ab F0 dem Stutter-Effekt vorbehalten. Anschließend daran folgt eine Oktave, die ähnlich einem Macro-Controller durch einen Tastendruck gleich mehrere Loops auf einmal triggert und als DESIGNER KEYS bezeichnet wird. Ab C2 schließen sich einzelne Loops an, wobei jeder Taste ein Loop zugewiesen ist. Ab C5 gibt es zusätzliche Transitions, mit denen sich das abrupte Ende mancher Loops unhörbar veredeln lässt. Details wie diese sind es, die zeigen, dass sich Heavyocity viele Gedanken gemacht hat und Damage 2 ein durchdachtes Profi-Werkzeug ist.

Ist ein Loop ausgewählt, so werden die möglichen Einstellparameter direkt unterhalb der Wellenform angezeigt. Der Startpunkt kann für jeden Loop individuell eingestellt werden, genauso wie die Lautstärke, das Panorama, die Tonhöhe, die Geschwindigkeit und der SEND-Effektanteil.

In der SENDFX-Sektion kann man aus zwei Effektkategorien bis zu vier Effekte auswählen, Timbral (klangfarbliche Effekte) und Spatial (räumliche Effekte). Durch Drag & Drop in das mittlere Feld kann man die Reihenfolge der Effekte nach Belieben anordnen. Zusätzlich lässt sich mit DRIVE, TONE LO, TONE HI und dem Output-Level, der übergreifende Klang und die Intensität feinjustieren. Oberhalb der aufgereihten Effekte findet sich noch ein FX-Modulator, mit dem sich die SENDFX-Sektion modulieren lässt.

Die Loops sind wie bereits in DAMAGE 1 durch die Bank weg hochwertig und geben dank der Vielzahl an Bearbeitungsmöglichkeiten trotzdem die Freiheit, etwas ganz eigenes daraus zu kreieren.