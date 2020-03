Test: Hercules DJ Learning Kit – Einsteiger-DJ Set

Das perfekte Set für DJ-Einsteiger?

Der Einstieg ins DJing war lange Zeit ein teurer Weg. Damals noch war es notwendig, dass man zwei DJ-Plattenspieler besaß, ein Mixer/DJ-Mischpult und natürlich Lautsprecher, welcher Art auch immer. Mein eigener Einstieg waren zum Beispiel zwei Omnitronic Plattenspieler, ein Behringer 2-Kanal-Mixer und meine Stereoanlage daheim. Damit ging es los. Derweil kann man natürlich schon auf einige kleine DJ-Controller zurückgreifen, Pioneer DDJ-200 und DDJ-400 fallen mir spontan ein, Native Instruments Kontrol S2 oder andere DJ-Controller für Einsteiger.

Dann hat man dann jedoch keinen DJ-Kopfhörer oder Lautsprecher. Auch wenn man sich dort an günstigen Modellen bedient, unter 300,- Euro kommt man da eigentlich nicht weg. Dieses Budget ist gut investiert und ehrlich gesagt kann man auch für den Einstieg noch ein wenig mehr investieren, aber nicht für jeden ist diese Möglichkeit gegeben und für den absoluten Einsteig, zum Rantasten und Experimentieren sprengt auch das schnell jedes Budget. Eine Alternative könnte das Hercules DJ Learning Kit sein, das tatsächlich alles benötigt, was neben einem Computer zum Auflegen benötigt wird: Controller, Software, Kopfhörer und Lautsprecher. Das Ganze gibt es für einen Preis von rund 190,- Euro, eigentlich ein unschlagbarer Preis für ein komplettes Set für den Einstieg.

Dazu gibt es vom Hersteller Hercules auch die DJ Academy, die die absoluten Basics bietet, aufbereitet in sehr einfach verständlicher Form, beginnend bei Rhythmus und Zählzeiten über Praxis und technische Fähigkeiten. Auf jeden Fall einen Blick wert für den Einsteiger oder beginnenden Amateur.

Natürlich stellt sich unweigerlich die Frage, wie das für diesen Preis möglich ist und mit welcher Qualität und Funktionalität der Kunde rechnen darf. Klar, an keinen der Komponenten darf man professionelle Ansprüche stellen. Der Preis richtet sich an absolute Einsteiger und das sehr schmale Budget und unter diesem Gesichtspunkt muss man das Set auch betrachten.

Interessant ist es auf jeden Fall und so haben wir uns einmal ein Set besorgt, um den kleinen DJ-Einsteiger-Baukasten einmal selbst zu testen.

Hercules DJ Learning Kit – das Einsteiger DJ-Set

Das Hercules DJ Learning Kit kommt im handlichen Karton mit Tragegriff, Gewicht circa 5 kg. Da soll alles drin sein? Tatsächlich finden sich im Karton wohl verpackt in einzelnen Kartons zwei Lautsprecher, ein DJ-Kopfhörer, ein DJ-Controller und die nötigen Kabel.

Bei dem DJ-Controller handelt es sich um den Hercules Inpulse 200, ein günstiger DJ-Controller, den wir bereits ausgiebig getestet haben. Ich verweise daher auf diesen kurzen Test und spare mir das ausführliche Eingehen auf diesen. Der Test kann (und sollte) HIER nachgelesen werden.

Bei den Lautsprechern handelt es sich um die Hercules DJMonitor 32 Lautsprecher mit jeweils 15 Watt, der DJ-Kopfhörer stammt ebenso von Hercules und ist das Model HDP DJ4.

Als Software wird die DJ-Software DJUCED empfohlen, die von derselben Firma entwickelt wird wie auch Hercules. Die Software gibt es kostenlos für die Nutzung ohne DJ-Controller, das Hercules DJ Learning Kit beinhaltet aber auch die Vollversion der DJ-Software und auch auf diese DJ-Software sind die Videos der DJ Academy ausgelegt.

Schauen wir uns das Set einmal im Schnelldurchlauf an.

Der Controller kann ausführlich im Test betrachtet werden, zwei Kanäle bietet das Modell, einen 2-Band-EQ im Kanalzug ebenso ein Filter im Kanalzug.

Die Decks bieten Jog-Wheels wie auch vier Performance-Pads für Hot-Cue, Roll, FX und Sampler. Es gibt eine kleine Loop-Sektion und einen Pitch-Fader.

Natürlich fungiert der Controller auch als Interface und so gibt es einen Cinch-Ausgang, der in diesem Set genutzt wird. Die Grundfunktionen eines DJ-Controllers sind also vorhanden, zudem auch Spielereien wie Performance-Pads. Für den Einsteiger also schon einmal ein ganz solides Angebot.

Der DJ-Kopfhörer ist sehr vom Sony MDR-V55 oder MDR-V700 DJ-Kopfhörer inspiriert, zumindest rein äußerlich hinsichtlich von Bügel und Gelenk. Der Hercules HDP DJ4 ist ein geschlossener DJ-Kopfhörer mit ohrumschließenden Ohrmuscheln und festverbundenem Spiralkabel. 95 dB ist der maximale Pegel, den der Kopfhörer liefert, das ist weniger als die professionellen DJ-Kopfhörer bieten, aber der DJ-Kopfhörer wird sicher auch nicht direkt im Club genutzt. Die Ohrmuscheln können dank des Gelenks geklappt werden, so dass der Kopfhörer klein zusammengefaltet werden kann, zudem können sie um 90° nach hinten gedreht werden. Rein haptisch macht der Kopfhörer einen soliden Eindruck, haptisch wirklich in Ordnung, klanglich absolut ok.

Die Lautsprecher sind ohne Frage ein interessanter Punkt, denn diese sind unweigerlich ein Kostenfaktor, aber auch dieser ist einkalkuliert. Die Lautsprecher sind mit rund 1,5 kg sehr leicht und 20 x 15 x 13 cm auch übersichtlich in der Größe. Angeschlossen werden diese ganz simpel mit einem Cinch-Kabel am Master-Ausgang des Controllers. Die Lautsprecher besitzen ein internes Netzteil, ein Lautsprecher ist aktiv, der zweite passiv. Dieser wird an den ersten angeschlossen und von diesem versorgt, siehe das folgende Bild. Das ist schnell und einfach aufzubauen und auch von der Verkabelung sehr deutlich.

Mit 60 Watt Spitzenleistung erreicht man keine Club-Lautstärke, für den Einsatz daheim reichen die kleinen Lautsprecher aber aus. Natürlich kann man damit kein großes Zimmer beschallen, aber auch das ist ja nicht das Ziel. Die Umgebung des DJ-Controllers muss beschallt werden, das reicht. Ein 3-Zöller als Tiefton-Treiber ist natürlich auch kein großer Tieffrequenz-Treiber, viele bei DJs beliebte Monitore liegen hinsichtlich des Woofers im Bereich von 6-8 Zoll. Dennoch schaffen die keinen Lautsprecher im Peak circa 80 dB, dabei arbeiten die kleinen Woofer schon mächtig, aber es ist klanglich noch in einem akzeptablen Bereich. Auch die Bassleistung ist als Mini-DJ-Monitor gerade hinsichtlich des Preises vollkommen in Ordnung und tauglich für den Einsatz. Stellt man das Setup auf einen Tisch, wird dieser auf jeden Fall vibrieren.

DJ Learning für den Einsteiger-DJ

Hat man die DJUCED Software installiert und gestartet, beginnt schon direkt der Lernprozess. Dieser beginnt automatisch nach Anschuss des Controllers mit den ersten Einstellungen: Soundausgabe über die Lautsprecher des Computers oder die Lautsprecher des Sets, Anschluss der Lautsprecher, Kontrolle der Lautsprecher und des Kopfhörers.

Danach geht es direkt weiter mit der DJ Academy, die verschiedene YouTube-Videos direkt in der Software auswählbar macht, verschiedene zu den Themen Introduction, Beatmatch, DJ-Controller, Organize your music und weitere Tipps und Tricks. Die kann man sich ohne Probleme einmal genauer anschauen, für Einsteiger bringen die gute Grundlagen-Infos mit.

Zudem gibt es die Videos natürlich auch online, wie aber auch Tutorials und Übungen auf der Homepage von Hercules.

Die Kombination von Controller und den Tutorials (deutschsprachig) und Videos bietet für den Einsteiger-DJ einen sehr guten Einstieg mit Antworten auf viele Fragen. Oder nicht fragt, aber mit dieser Hilfe direkt lernt. Dabei ist das Niveau natürlich auf diese Nutzer ausgerichtet, einige der Tipps sind nett gemeint, jedoch vollkommen nutzlos (zum Beispiel “Hip Hop”- Übergang: „Übergang mit Crossfader + Baby Scratch. Den richtigen Zeitpunkt durch die Darstellung auf dem Bildschirm feststellen.). Danke dafür, aber selbst als Profi kann ich mit dem Tipp nichts anfangen.

Ich empfehle daher die Videos in der Software oder auf der Homepage/dem YouTube-Kanal von DJUCED. Diese sind leicht verständlich und helfen auch durch die Darstellung dessen, was passiert.

Das DJ-Set in der Praxis

Entsprechend der Anleitung ist der Anschluss des Controllers und der Lautsprecher schnell erledigt. Anleitungen dazu gibt es auf der Produktverpackung wie auch online. Das einzige Stromkabel im Lieferumfang ist für die Lautsprecher gedacht, ein Kabel verläuft vom aktiven ersten Lautsprecher zum passiven zweiten. Rot zu Rot, Schwarz zu Schwarz, das ist denke ich klar.

Die Lautsprecher werden mit dem mitgelieferten Cinch-Kabel am Controller angeschlossen, der kommt per USB an den Computer.

Um Knacksen zu vermeiden, hilft, wenn man erst den Controller anschließt, dann die Lautsprecher mit Audio und Strom und natürlich erst danach die Lautsprecher einschaltet.

Die ersten Schritte hat man vielleicht bereits getan, sich die Videos der DJ Academy von Hercules angesehen und die Tutorials gelesen.

Der Einstieg sollte danach zumindest in den Grundfunktionen gut klappen, der DJ-Controller selbst ist ja sehr übersichtlich aufgebaut und bietet einen guten Umfang an Funktionen. Es darf also wild drauflos gespielt werden, begleitend vielleicht von den Tipps der Videos. Mit den kapazitiven Jog-Wheels lässt sich ein erstes Gespür entwickeln, der Beatmatch-Guide in Form zweier LED-beleuchteter Pfeile unter den Jog-Wheels hilft zudem, in welche Richtung das Jog-Wheel gedreht werden muss. Sofern der Beatmach-Guide eingeschaltet ist natürlich, was per Tastendruck am Controller möglich ist.

Alle anderen Funktionen, wie Browsen in Playlisten, Tracks laden, Play/Pause und Cue sind natürlich ebenso vorhanden wie die wichtigsten Mixer-Eigenschaften. Hier muss man sich mit einem 2-Band-EQ begnügen, der nicht Full-Kill, aber volle Absenkung bietet. Dazu gibt es ein bipolares Filter, also einen Regler, der in die eine Richtung als Highpass fungiert, in die andere Richtung als Lowpass.

Die Performance-Pads bieten vier Hot-Cues wie auch Rolls in den vorbestimmten Längen 1/16, 1/8, ¼ und ½ Beats. Dazu kann man vier Samples abfeuern oder vier Pads für Effekte nutzen. Für die Shift-Ebene braucht man nicht die Shift-Taste, sondern muss länger den Hot-Cue-Button drücken, bis dieser blinkt. Dann ist man bei der FX-Steuerung.

Beat-Align und Beatmatch-Guide

Der Beatmatch-Guide ist eine in der Praxis recht funktionierende Angelegenheit, zumindest für Einsteiger. Die Idee ist, dass eine Anzeige unter dem Jog-Wheel dem Nutzer anhand zweier roter Pfleile anzeigt, in welche Richtung das Jog-Wheel gedreht werden soll, damit die beiden Tracks synchron laufen. Ebenso verhält es sich mit dem Pitch-Fader und dem gleichen Tempo. Das klappt in der Praxis auch recht gut und dürfte jedem Einsteiger die ersten Schritte deutlich vereinfachen. Gegen gelegentlich untighte Beatgrids und Phasing kommt das System natürlich nicht gegen an, aber auch da scheitert der Sync-Button und nur per Gehör kann man das Problem lösen. Zum Glück ist das so, denn auch das wird den Nutzer trainieren, sich nicht nur auf das System zu verlassen.

Weiteres dazu findet ihr wie schon erwähnt in dem ausführlichen Test zum DJControl Inpulse 200 DJ-Controller.

Qualität und Haptik

Nun, wir reden hier von einem DJ-Controller, Kopfhörer, zwei Lautsprechern und einer Software dazu für einen Verkaufspreis von 190,- Euro. Dafür ist das Gebotene vollkommen in Ordnung.

Natürlich darf man für diesen Preis keine Wunder erwarten. Der Controller besteht natürlich aus Kunststoff, durchgehend. Es gibt keine gummierten Potikappen, die Tasten und Pads sind allesamt aus Kunststoff. Die Jog-Wheels sind recht schwergängig, bieten aber eine kapazitive Oberfläche.

Die Lautsprecher bestehen aus MDF, machen optisch einen guten Eindruck und auch von der Verarbeitung her ist hier alles in Ordnung. Sie erinnern mich an günstige HiFi-Lautsprecher aus China, nur im schickeren Design. Keine Kritik!