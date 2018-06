Test: Magma Digi Carry-On Trolley

Toller Roller für dein DJ-Equipment

Magma Digi Carry-On Trolley. Ich vermisse ein wenig das „Riot“ im Namen, welches das ein oder andere Modell aus dem Hause Magma ziert. So milde „Carry-On“ klingt, ein wenig Riot steckt jedoch im Trolley, dafür sorgt auf jeden Fall das Aussehen.

DJs und ihr Equipment – die never ending Story. Was nicht immer alles in Clubs oder auf Partys geschleppt wird. Manchmal fragt man sich: Muss das so? Wen es beruhigt: Auch ein Sven Väth bringt eigenes Equipment mit. Seien es Absorber-Füße oder auch Ortofon Condorde Tonabnehmer-Systeme. Der Sven spielt übrigens die Club, haben wir auch gerade getestet, findest du HIER.

Zurück zum Thema: DJs, Equipment, Club. Günstiger ist ja kaum etwas geworden und gerade wenn es um Controller, Laptop und oder Interface, Letzteres ja meist nicht ohne Vorletztes und anders herum, sind die Sachen, die sich am Ende im Gepäck befinden, viel Geld wert. Klar, dass man das gut schützen sollte, klar aber auch, dass man deswegen nicht links und rechts in der Hand ein schweres Flight-Case tragen möchte. Holz-Cases schützen zwar immer noch fast am besten, das große Case mit Latop-Ablage und Controller jedoch im Club auf das DJ-Pult stellen? Gibt da diesen Spruch: Das kannste schon so machen, dann isses halt nur Kacke.

Angebote gibt es aber auch genügend. Flight-Cases, Hard-Cases, Soft-Cases, Trolleys, Rucksäcke und und und. Klar ist, wer viel transportiert, möchte vielleicht nur ungern tragen. Egal ob auf dem Rücken, über die Schulter oder in der Hand, Gewicht macht sich irgendwann bemerkbar. Ziehen ist da schon die bequemere Möglichkeit und exakt da kommt der Magma Digi Carry-On Trolley ins Spiel.

Dieser Trolley soll nicht nur der solide Begleiter mit viel Platz sein, sondern zudem noch den schnellen Weg am Flughafen dank Handgepäck-Tauglichkeit garantieren. Schauen wir mal, ob ein Trolley für Begeisterungsstürme sorgen kann

Magma Digi Carry-On Trolley – ein erster Blick

Camouflage, in grün, schwarz, braun präsentiert sich der Magma Digi Carry-On Trolley. Ich überlege, was wohl ein Marketeer einer großen Modekette schreiben würde? „Trendiger Camouflage-Look“? Trendig muss Magma nicht mehr versuchen, sind sie schon. Camouflage oder Schwarz, das sind die beiden Farben, die bei Magma seit einigen Jahren zu finden sind, Rot ist dabei meist die Innenfarbe.

Knapp über 3 kg bringt der leere Trolley auf die Waage, die Maße betragen 55 x 37 x 23 cm, Außenmaße wohlgemerkt. Damit sollte der Trolley tatsächlich den meisten Bestimmungen der Fluglinien „entsprechen“. Entsprechend dahingehend, dass es bei zum Beispiel Eurowings, Emirates oder EasyJet perfekt passt, für die exakten Bestimmungen von KLM, Aeroflot, Air France oder American Airlines fehlen immer rund 2 cm in jeweils der der Maßrichtungen. Das dürfte erfahrungsgemäß aber kein Problem darstellen, da es keiner merkt, oder weil man die 2 cm zur Not noch quetschen kann.

In den Außenmaßen, in der Tiefe, lässt sich der Trolley passenderweise durch zwei Gurte mit Clip pro Seite verkleinern. So kann man, falls notwendig, noch ein paar extra Zentimeter gewinnen, wenn der Trolley nicht bis oben voll bepackt ist. Hier sitzen auch zwei Gurte, die den Trolley auch als Tasche seitlich tragen lassen.