Test: Numark PT01 Touring, mobiler Plattenspieler

Mit diesem Artikel haben wir Höhen und Tiefen durchgemacht, noch bevor er veröffentlicht wurde. Geplant, als die ersten Sonnenstrahlen die Erde trafen und man das erste Mal mit dem T-Shirt rausgehen konnte. Geschrieben an Tagen, an denen die Eisheiligen zuschlugen und der Chef-Redakteur Fotos aus dem Süden mit Schnee postete, veröffentlicht nun, und da scheint uns der Wettergott gnädig zu sein, an Tagen, an denen man morgens bereits im T-Shirt auf dem Balkon frühstücken kann.

Nun passt sie wieder die Steilvorlage für den Test: Sommer, Sonne, Festival, Park, Grill und eigene Musik im Park. Alles soweit schön – noch schöner, wenn man die frisch im Kiez gekauften Platten direkt im Park mit den Freunden „teilen“ könnte.

Lösung: Mobiler Plattenspieler mit Akkubetrieb – zum Beispiel der Numark PT-01 Touring – verpackt im Koffer. Auf den ersten Blick ganz praktisch und sicher ein schöner Begleiter, oder?

Nicht das erste Mal zugegeben, dass ein solches Gerät auf den Markt kommt und wer genau hinsieht, wird erkennen, dass es umwerfend viele Gemeinsamkeiten gibt. Kein Wunder, handelt es sich um ein klassisches OEM-Produkt: Ein Hersteller im asiatischen Raum baut, eine Firma wie Numark lässt sich das Gerät entsprechend eigenen Design-Wünschen produzieren und vertreibt es unter dem eigenen Namen.

Im Vergleich zu anderen Anbietern wie Ion, Cosley oder Muse ist der Numark PT-01 Touring eine der günstigen Varianten – gerade einmal bei 79,- Euro liegt der Ladenpreis.

Der PT-01 kommt im kleinen schwarzen Köfferchen, schlicht und unauffällig. Die kleinen Abdeckungen der Lautsprecher und die Buchsen auf der Rückseite sind der einzige Hinweis, dass hier niemand sein Schachspiel durch die Gegend trägt. Ein kleiner Verschluss hält den Koffer zusammen, halten wiederum kann man den Koffer per kleinem Griff. Bei nicht einmal 3 kg ist das eine einfache Sache – so klein wie der Koffer ist (circa 34 x 25 x 15 cm), passt er auch in jeden Rücksack oder Fahrradkorb.