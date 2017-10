Test: Rocknroller R12, Transportwagen

Immer wieder ein Erlebnis, immer wieder eine Quälerei. Wir kennen es doch alle, wer nicht aufgrund seines wirtschaftlichen Status in den Genuss eines Backliners kommt, der das persönliche Equipment nicht nur pflegt und instand hält, sondern es auch aufbaut und vor allem NACH der Show auch wieder abbaut und verlädt, muss sich bei jeder Show dieser Maloche selber aussetzen.

Auch wenn sich in Sachen Gewicht in den letzten Jahren einiges getan hat, ein Mindesteinsatz an Körperlichkeit ist bei nahezu jeder Instrumentengruppe im Bereich Gitarre, Bass, Drums oder auch Beschallung vonnöten. Hier greift ein im Prinzip sehr einfaches Transportgerät mit dem Namen Rocknroller, der uns in der Version RocknRoller R12 zum Test vorliegt.

Die Rolle an sich

Nicht wirklich bahnbrechend, was man uns hier an Testgerät präsentiert, wird sich der eine oder andere fragen und er hat auf den ersten Blick sogar recht. Angefangen beim Kinderwagen bis zum letzten Einsatz mit Sargträgern, immer werden wir oder irgendetwas von uns auf Rollen irgendwo hingeschoben. Allerdings ist der Aufbau des beweglichen Transportwagens und insbesondere seine Konzeption in Sachen Flexibilität und Reifenbeschaffenheit entscheidend für sein Einsatzgebiet.

Nehmen wir doch mal den Klassiker in Form einer 4×12″ Gitarrenbox. Hersteller X legt netterweise vier kleine Steckrollen dabei und der geneigte Künstler freut sich über die scheinbar grenzenlose Beweglichkeit seiner Box. Ja, und zwar genau so lange, wie er auf einem völlig ebenen, sauberen und makellosen Parkettboden unterwegs ist. Bereits kleine Unebenheiten oder Rillen fürrn zum Stillstand, von einem Kopfsteinpflaster, Rasen oder gar Splitt ganz zu schweigen. Vehementer Einsatz führt in diesem Fall lediglich zum Abbrechen der Rollen oder aber im schlimmsten Fall zum Herausbrechen der Schraubverankerungen.