Test: Millenium Go-Kart Truck XL, Transportwagen

One for the Road

Rollbrett, Sackkarre, lange Arme und laufen, laufen, laufen… All das kennt jeder, der mit umfangreichem Equipment zu einem Auftritt oder einer Veranstaltung muss. Egal ob Musiker, DJ und Tontechniker, das Schleppen und die Lauferei wollen manchmal einfach kein Ende nehmen. Bei mir war das bisher nicht anders. Doch vor Kurzem habe ich glücklicherweise ein praktisches Gefährt entdeckt, das ich mir sofort angeschafft habe: Es heißt Millenium Go-Kart Truck XL. Hierbei handelt es sich um einen praktischen Transportwagen, der bis zu 225 (!) Kilogramm an Last wegstecken kann und mein Leben jetzt wirklich leichter macht. Mit dem neuen Helfer lassen sich alle möglichen Gerätschaften und Instrumente, die ich zu meinen Gigs mitnehme, auf bequeme Art bis zur Bühne transportieren. Voraussetzung ist hier allerdings, dass uns beiden keine Treppen den Weg versperren.

Clevere Lösung, dieser Transportwagen

Die robuste Stahlrahmenkonstruktion mit leichten No-Flat-Laufrädern und Lenkrollen mit Bremsmechanismus ist vielversprechend und solide gebaut. Vor dem ersten Einsatz muss man dem Millenium Go-Kart Truck XL allerdings noch die Räder montieren. Keine Angst, das gestaltet sich anders als beim Möbelhaus mit den blau-gelben Farben und ist wirklich kinderleicht. Lediglich die zwei dicken 10-Zoll Räder müssen auf die Achskonstruktion gesteckt und mit zwei Splinten gesichert werden. Am anderen Ende werden die kleineren 5-Zoll Lenkrollen mit Stiften und Splinten ebenfalls befestigt – fertig ist die Angelegenheit! Das benötigte Material (Splinte und Stifte) wird natürlich mitgeliefert. Bei der Montage braucht man nur noch eine Zange zum Biegen der Splinte. Denn diese sollten auf jeden Fall umgebogen werden, um sie gegen ungewünschtes Herausrutschen zu fixieren.

Variable Ladefläche von 73 bis 130 cm

Im zusammengeklappten Zustand misst der Millenium Go-Kart Truck XL 31 x 50,5 x 88 cm (H x B x L) und wiegt unbeladen auch nur 13,3 kg. Gemessen an der Stabilität der verbauten Stahlelemente erscheint mir das nicht besonders viel. Der Clou ist die in der Länge verstellbare Ladefläche. Sie lässt sich ohne Werkzeuge von 73 bis 130 cm variabel einstellen.

Zwei aufklappbare Bügel sichern das Transportgut in der Längsachse und dienen gleichzeitig als Griffe zum Rangieren. In den Bügeln gibt es Bohrungen, an denen zum Beispiel Sicherungsbänder eingeklinkt werden können, die das Transportgut dann auch seitlich sichern. Natürlich können hier auch breitere Gegenstände aufgelegt werden, sie ragen dann halt links und rechts entsprechend heraus – stört nicht. So verhält es sich auch mit der Ladehöhe. Bis zur Oberkante der aufgestellten Bügel messen wir rund 78 cm. Klar kann hier weiter nach oben gestapelt werden. Eben so weit, dass sich die Ladung noch sicher transportieren lässt.