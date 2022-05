Test: Swissonic V5, Nahfeldmonitor

Gefaltetes Bändchen zum Schnäppchenpreis

Die Swissonic V5 sind günstige Nahfeldmonitore, die mit ihrem Air-Motion-Transformer-Hochtöner eine Sonderstellung des angewachsenen Lautsprecherangebots des Herstellers einnehmen, was auch für die Swissonic V7 und V8 mit entsprechend größeren Treibern gilt. Üblicherweise findet man Bändchenhochtöner in höheren Preisklassen, beispielsweise unter anderen Namen wie X-ART bei Adam Audio, aber auch bei EVE Audio und HEDD sind sie ein fester Bestandteil.

Über die Marke Swissonic

Seit 1998 gibt es Swissonic als Hausmarke von Thomann, die übrigens nichts mit dem von Omega Ende der 70er-Jahre übernommenen Uhrenhersteller aus der Schweiz zu tun hat. Das Musikhaus Thomann lässt die Produkte von namhaften OEM-Zulieferern fertigen, so dass hochwertige Produkte zu günstigen Preisen auf dem direkten Weg vertrieben werden können. Laut Thomann besitzt jeder hundertste Kunde bereits ein Produkt von Swissonic, einige davon durfte ich auch schon testen und im Gesamten konnte mich die Qualität überzeugen. Wollen wir mal hören, ob sich die Swissonic V5 dazu gesellen können.

Vorüberlegungen zum AMT-Treiber

Weil sich die Swissonic V5 vorzugsweise an Einsteiger richten, widmen wir uns kurz der von Oskar Heil erstmals entwickelten Technologie, dessen Patent inzwischen ausgelaufen ist. Konventionelle Hochtöner mit Gewebe- oder Aluminiummembran sind konvex und bewegen sich, angetrieben von einer Schwingspule, vor und zurück. Aufgrund des recht breiten und proportionalen Abstrahlverhaltens, die wir bei Studiomonitoren in dieser Form nicht brauchen, sorgt der Waveguide dafür, dass der Schall je nachdem mehr oder weniger gerichtet wird, der Hochtöner wird also im Gehäuse etwas zurückgestellt.

Bei AMT handelt es sich hingegen um einen magnetostatischen Bändchenhochtöner, der ähnlich einer Ziehharmonika gefaltet ist und sich in einem Permanentmagnetfeld bewegt. Die mäanderförmig angeordnete Leiterbahn öffnet und schließt unter Wechselspannung mit der Lorenzkraft die Lamellen und versetzt die anliegende Luft in Schwingung. Ähnlich wie bei magnetostatischen Kopfhörern wird dabei wenig Masse bewegt. Im Unterschied zu diesen und gewöhnlichen Bändchenhochtönern ist aber wenig Energie zum Antrieb nötig. Der Schall wird konstruktionsbedingt vertikal gebündelt und liegt somit auf einer Achse mit dem Woofer und sorgt dadurch auch für einen engeren Sweetspot.

Während die Vorteile in einer linearen und dadurch verzerrungsarmen Hochtonwiedergabe zu finden sind, kann als Nachteil gelten, dass sie bei kurzer Abhördistanz und hohem Pegel tendenziell zu einem harschen Klangbild neigen können. Liest man sich in das Thema ein und berücksichtigt die Weiterentwicklung klassischer Treiberkonzepte, sind AMT- und andere Bauformen sicherlich gut, aber nicht per se besser, wie man auf vielen HiFi-Fachseiten zum Thema Selbstbaulautsprecher nachlesen kann. Somit haben wir es hier zwar mit einem für die Preisklasse untypischen Lautsprecher zu tun, der wie immer als Ganzes überzeugen sollte, die Treiber sind schließlich nur ein Teil des Systems.

Die Swissonic V5 im Überblick

In gewöhnlichen Pappkartons erreichen mich die Boxen einzeln verpackt, jeweils mit Kaltgerätekabel, knapper, aber übersichtlicher Anleitung und vier runden, selbstklebenden Schaumfüßen zur Schonung der Unterseite. Daraus folgt, dass sie einzeln verkauft werden, wie es bei vollaktiven Studiomonitoren üblich ist.

Das vinylbeschichtete MDF-Gehäuse ist recht kantig und wirkt gut und solide verarbeitet. Die Schallwand besteht aus einem Stück Kunststoff, ist über die Längsachse leicht gewölbt und enthält auch das Schutzgitter für den empfindlichen AMT-Hochtöner.

Darunter und somit direkt über den Woofer befindet sich eine Status-LED, die im Standby-Modus rot, im Betrieb blau und etwas heller leuchtet und empfindliche Augen sicher stören kann. Die gerundeten Kanten der Vorderseite führen den Schall gut weg.

Die Rückseite des Speakers ist sehr aufgeräumt und beginnt oben mit dem runden Bassreflexrohr, das die wandnahe Aufstellung erschweren kann. Typischerweise für den Einstiegsbereich finden wir darunter symmetrische und unsymmetrische Eingänge, jeweils als XLR-, TRS- und Cinch-Buchsen ausgeführt, sogar mit angedruckter Pinbelegung.

Die Bedienelemente sind untereinander so aufgereiht, dass man sie gut von der linken Seite aus erreicht und ertasten kann. Ganz unten ist der Netzschalter, an einem Schiebeschalter darüber wählt man die Eingangsempfindlichkeit von +4 dBu für die symmetrischen Eingänge und -10 dBV Consumer-Pegel für die RCA-Buchsen. Er wirkt wie ein Eingangswahlschalter und so lassen sich die Inputs kombiniert nutzen, wenn man händisch umschaltet.

Darüber befinden sich die dreistufigen Schalter für LF- und HF-Trim, um die Bässe und Höhen um jeweils 2 dB absenken oder anheben zu können. Das reicht für eine rudimentäre Raumanpassung, jedoch wird bei Swissonic auch in der Anleitung nichts über die Filterfrequenzen geschrieben. Im Übrigen sind die Schalter etwas wackelig verarbeitet, ein Tribut des günstigen Preises. Auch der mittenrastende Gain-Regler darüber ist nicht so ganz optimal, schleift am Gehäuse und lässt sich von ganz leise, über 0 dB bis +20 dB regeln.

Die Swissonic V5 in der Tonstudiopraxis

Die Gehäuse der Swissonic V5 sind jeweils 18 cm breit, 28,8 cm hoch und 29,5 cm tief bei einem Gewicht von jeweils 4,24 kg. Während der ATM-Hochtöner bei einer Übergangsfrequenz von 3 kHz übernimmt, wird das Material des Woofers nicht angegeben, gefühlt könnte es Polypropylen sein.

Entsprechend der Typenbezeichnung misst er 5,25 Zoll und beginnt bei 45 Hz, der Hochtöner geht bis 25 kHz. Die beiden Class-D-Verstärker liefern 70 Watt Gesamtleistung, von denen 50 Watt auf den Woofer entfallen. Weitere Angaben werden von Thomann leider nicht gemacht. Dafür erschließen sie sich schnell, Aufstellung und Anpassung sind entsprechend unkompliziert.

Nicht jedem wird die automatische Abschaltung gefallen, die nach 15 Minuten Inaktivität greift und nicht deaktivierbar ist. Bis die Lautsprecher wieder spielen, vergehen zwei bis drei Sekunden, dabei sprechen sie auch bei recht niedrigem Pegel an. Mich persönlich erfreut so ein Feature, auch wenn viele Anwender es sich abschaltbar wünschen. In der Praxis sind 15 Minuten Wartezeit ausreichend, aber zur Reaktivierung muss schon etwas Signal anliegen, so dass leise Anfänge verschluckt werden.

Positiv ist dafür ein sehr geringes Eigenrauschen festzuhalten, das bei maximalem Gain etwas lauter als bei Nullstellung wird. Dann hört man aus kurzer Distanz ein leises Rauschen, das an digitale Artefakte erinnert und im Normalfall nicht stört. In der Praxis und bei Nullstellung hört man es so gut wie gar nicht, das ist sehr schön und nicht immer üblich bei günstigen Lautsprechern.

Wie klingen die Swissonic V5?

Ich erinnere mich noch gut an die Swissonic ASM5, die mich in der Hochtonauflösung nicht so begeistern konnten und leicht zur Schärfe neigen. Im Vergleich dazu klingt die Hochtonwiedergabe der Swissonic V5 geradezu seidig und selbst bei hohem Pegel noch angenehm.

Beginnen wir jedoch zunächst beim Bassbereich, der Sweep mit Frequenzansage ist bis etwa 36 Hz gerade noch abbildbar und dies bei recht moderatem Pegelabfall, darunter ist aber auch Schluss. Das bedeutet, die angegebenen 45 Hz untere Grenzfrequenz sind nicht übertrieben und im Vergleich mit anderen Monitoren dieser Kompaktheit schon beachtlich. Ergänzend dazu reichen die Swissonic V7 bis 39 Hz hinunter, die Swissonic V8 sogar bis 33 Hz. Hier gibt es dann auch 90 Watt Verstärkerleistung und die Übergangsfrequenz liegt bei 2,6 kHz.

Allerdings werden tiefe Frequenzen nicht so punchy abgebildet. Hier tendiert die Swissonic V5 eher in Richtung HiFi und Gemütlichkeit, die Woofer sind auch eher langhubig und weich aufgehängt.

Erstaunlich ist übrigens die Darstellung des schnellen Wobble-Bass von „Limit to Your Love“ von James Blake, die Überlagerungen werden vor allem von kleinen Treibern üblicherweise nicht authentisch abgebildet. Hier überrascht mich die vergleichsweise Souveränität, wie gut das die Swissonic V5 im Gegensatz zu anderen kompakten Lautsprechern hinbekommt, natürlich nicht perfekt, aber durchaus respektabel. So lässt sich die Frequenz des Basslaufs tonal einordnen, die recht sauber abgebildet wird. Wo Licht ist, darf auch etwas Schatten nicht fehlen, denn bei nicht ganz optimaler Ausrichtung zeigt sich ein Nachteil des Bändchenhochtöners, der Sweetspot ist vergleichsweise eng bemessen. Das wäre bei ungünstiger Raumakustik sogar vorteilhaft, wenn nicht der Woofer etwas breiter abstrahlen würde. Verdreht man die Swissonic V5 leicht aus der Hörposition, nehmen die Höhen ab und der Woofer dominiert im Klangbild. Das liegt an der Physik des Bändchens, denn der Waveguide würde von der Optik eher das Gegenteil vermuten lassen.

Im oberen Bassbereich und den Mitten fehlt es mir etwas an Transparenz, was zwar in der Preisklasse wenig überrascht, aber hier würde man im Vergleich zu höherwertigen Boxen Unterschiede vernehmen. Besonders organische Musik leidet etwas darunter, das könnte man mit einem nicht ganz aufgezogenen Bühnenvorhang vergleichen. Das Höhenfilter mit +2 dB zu benutzen, sorgt für etwas Luftigkeit, aber die recht enge Bühne bleibt. Tonal ist das Klangbild bis in die Höhen sauber und ausgewogen, wäre da eben nicht die etwas geringe Detailtiefe und Staffelung.

Vom Einsatzzweck ist die Swissonic V5 für Anwender interessant, die bei geringem Stellplatz und Budget viel Tiefgang wünschen und denen es nicht so auf Details ankommt. Für elektronische Musik, zur Videobearbeitung oder auch im Broadcasting sehe ich diese Lautsprecher sowie in Heim- oder Projektstudios. Der Preis ist für das Gebotene unter Berücksichtigung des ATM-Hochtöners dennoch ganz heiß.