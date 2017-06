Test: The Soundboks, akkubetriebene Aktivbox

The Soundboks



It Might Get Loud – dieser Titel einer bekannten Rockdokumentation des Regisseurs Davis Guggenheim schießt mir unweigerlich durch den Kopf, als ich von der Soundboks zum ersten Mal höre. Nicht zuletzt deshalb, weil sich die Soundboks damit rühmt, „The Loudest Battery-Powered Speaker“ zu sein. Und Leute, ich sage euch, wenn es um Outdoor Power-Beschallung im extremen Umfeld geht, und zwar ohne Netzanschluss weit und breit, führt an der Soundboks kein Weg vorbei. Das hat auch unser Testbericht ergeben.

Um das Konzept der Soundboks zu verstehen, empfehle ich, sich einmal das rund einminütige sehenswerte Video auf der Website des Herstellers anzusehen (Link zum Video) und schon ist der Groschen gefallen. In diesem Video ist alles gesagt beziehungsweise gezeigt, was man zur Soundboks wissen muss. The Soundboks des gleichnamigen dänischen Herstellers Soundboks ist eine akkubetriebene Aktivbox mit Bluetooth, die vor allem für den Außeneinsatz konzipiert ist.

Ausgepackt

Vor mir steht eine rechteckige Kiste aus dunklem Birkenholz mit massiven Kugelecken und Aluminium-Kantenschützern rundum. Optisch erinnert mich das Gehäuse an robuste PA-Lautsprecher aus vergangenen Zeiten, bei denen vor allem das Thema Roadtauglichkeit im Vordergrund stand, denn das Design. Flightcases werden heute noch in dieser Form gefertigt und das nicht ohne Grund. Mit ihrer eigenständigen Optik hebt sich die Soundbox optisch vom Mainstream-Design der aktuellen PA-Lautsprecherboxen ab und hat auch mit der Fraktion der Plastikboxen rein äußerlich nichts gemeinsam.

So schwer, wie man zunächst annehmen könnte, ist die Soundbox nicht. Lediglich 14,5 kg zeigt die Waage und der Zollstock misst 660 x 430 x 320 mm (H x B x T). An jeder Längsseite findet sich ein wirklich guter Metall-Tragegriff für den Transport zu zweit oder allein. Apropos allein, wegen des geringen Gewichts und der guten Gewichtsverteilung lässt sich die Soundboks an einem Griff prima alleine tragen. Füße gibt es nicht, das Gehäuse kann in allen erdenklichen Positionen aufgestellt werden: hoch, quer links, quer rechts, auf dem Rücken – egal wie, möglich ist, was gefällt oder der Einsatz erfordert.

Auf der Frontseite sitzt vor der Schallwand ein robustes Metallgitter ohne Hinterspannung. Mit seinem groben Lochraster passt es sich hervorragend dem optischen Gesamteindruck an. Beim Blick durch das Gitter sind die Lautsprecher zu sehen. Auf der Schallwand sitzen zwei 10-Zoll Custom Tieftonchassis und zwei Hochfrequenz-Treiber mit kurzen Hörnern. Außerdem fallen noch zwei Öffnungen ins Auge – die Soundboks arbeitet also nach dem Bassreflex-Prinzip. Das Frequenzspektrum deckt einen Bereich von 59 Hz bis 20 kHz ab.

Was die Endstufe betrifft, gibt der Hersteller eine Leistung von 4x 42 Watt RMS an und spricht von Class D-Verstärkung mit integriertem Boost-Modus. 168 Watt scheinen auf den ersten Blick zunächst nicht besonders viel zu sein, dennoch wird damit ein Schalldruckpegel von 119 dB erreicht. Diese Leistung ergibt sich durch mehrere Komponenten: Treiber mit niedriger Impedanz und hoher Sensitivität, Einsatz eines hocheffizienten Verstärkers, integrierter Boost-Mode. Im Boost-Mode arbeitet ein Wandler, der die Leistung der Batterie auf 21 Volt anhebt. Dies sorgt für mehr Headroom in der Verstärkergruppe und damit für eine höhere Leistung.

Ein Schalldruck von 119 dB aus 4x 42 Watt ist schon beachtlich. Hier ist der Begriff hohe Effizienz kein Werbeversprechen, sondern Realität. Und diese Leistungsangaben relativieren vielleicht auch ein wenig das Wettrüsten vieler Hersteller bei den Endstufenleistungen von Aktivboxen, wo nicht selten unglaubliche Watt-Angaben zu lesen sind. Liebe Leser, lasst euch nicht von den Leistungsangaben blenden, vertraut lieber euren Ohren oder seht euch die SPL-Werte genau an.

Sound Pressure Level

Um eine Vorstellung von 119 dB zu bekommen: Sengpiel-Audio siedelt bei einem Schalldruckpegel zwischen 115 dB(A) und 120 dB(A) die Schmerzschwelle an und warnt davor, dass oberhalb 115 dB(A) Gehörschäden schon bei kurzer Einwirkung möglich sind. In Arbeitsschutztabellen ist bei 120 dB(A) die Rede von der Schmerzgrenze bzw. unerträglicher Lautheit.