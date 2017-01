Test: Yamaha Reface CP E-Piano, Reface YC E-Orgel

Vier Modelle der Yamaha Reface-Serie wurde in AMAZONA.de bereits ausführlich getestet. Bevor es gleich losgeht mit dem Test zum Yamaha Reface CP und YC, hier die Links zu den beiden weiteren AMAZONA.de-Reface-Tests:

Yamaha Reface CP & YC

Diese beiden Geräte in silberschwarz und rot sind nach der Vorstellung der beiden Synthesizer DX und CS das Finale zu den insgesamt vier Reface-Instrumenten. Das Kürzel CP steht für Yamahas Pianos. Noch genauer handelt es sich um E-Pianos, von denen das klassische CP70 das „natürlichste“ und eines von sechs beweglichen Stage-Pianos wählbaren Typen ist. Das YC ist eine klassische Zugriegel-Orgel mit eben so historischer Bezeichnung aus dem Hause mit dem Ypsilon.

Yamaha hat versucht, beiden einen Look zu geben, der die Aussage „ich bin eine Orgel von Yamaha“ bzw. ein „Allrounder-E-Piano“ unmissverständlicher macht. Auch wenn der microKORG XL ebenfalls ein wenig Rhodes-Look hat – er hat durchaus eine ähnliche aber nicht ganz so wertige Optik bzw. fühlt sich nicht so an, wie das bei Yamaha der Fall ist. Ok, Synthesizer mit E-Piano-Spezialisten zu vergleichen mag auch etwas unfair sein, deshalb zurück zu Reface: die YC hat fünf verschiedene (Combo)-Orgel-Typen an Bord, welche mit den Buchstaben H, V, F, A und Y bezeichnet sind. Beide Geräte bringen Effekte mit und die gleiche hochwertige anschlagdynamische Minitastatur und Anschlüsse, wie sie im CS/DX Test bereits beschrieben sind.

Zu finden ist ein Pedalanschluss, passend für die Nutzung als Fußschalter bzw. Schweller, dazu findet man die klassische USB-Verbindung vom Typ A, einen Sammelanschluss für MIDI sowie einen Miniklinken-Aux-Eingang nebst Strom-Schalter und Eingang für das Netzteil. Auch ein Batteriefach ist in der kompletten Serie ebenfalls mit an Bord. Ebenso sind zwei kleine Lautsprecher für den mobilen Betrieb mit integriert. Beide Instrumente bieten einen Oktavschalter und die eben erwähnte MIDI Buchse wird bei ihnen generell über eine Kabelpeitsche auf MIDI-In und -Out herausgeführt. Vergessen sollte man sie daher besser nicht, wenn man damit unterwegs ist.