Top News: ADAM Audio SP-5, Kopfhörer

Monitor-Expertise für Kopfhörer

Es gibt durchaus noch Überraschungen. Anders kann man den ersten Kopfhörer vom Studiomonitor Hersteller ADAM Audio nicht bezeichnen. Der ADAM Audio SP-5 ist ein professioneller Studiokopfhörer der geschlossenen Bauweise und soll laut Hersteller Premiumqualität bieten.

Mit einem ausgewogenen Frequenzgang von 8 Hz bis 38 kHz kann der SP-5 deutlich mehr abbilden als das menschliche Gehör im Stande ist wahrzunehmen. Dazu soll er einen analytischen Klangcharakter für professionelles Monitoring und Mixing bieten.

Spätestens beim Stichwort S-Logic Technologie werden bei den meisten Lesern aber die Ohren klingeln, denn diese patentierte Technologie ist unweigerlich mit dem bayerischen Hersteller Ultrasone verbunden. Tatsächlich ist der ADAM Audio SP-5 in Kooperation mit Ultrasone entwickelt worden. Die Schallwandler des SP-5 wurden laut Hersteller einem intensiven Revoicing-Prozess unterzogen und durch die Techniker von ADAM Audio so abgestimmt, dass der Kopfhörer seinen charakteristischen Klang und seine unverwechselbare Tonalität erhält.

Bei der hier zum Einsatz kommenden S-Logic Technologie von Ultrasone sind die Schallwandler räumlich so angeordnet, dass der abgestrahlte Klang mit der natürlichen Form der Ohrmuscheln und ihrer spezifischen Akustik in Verbindung tritt, bevor er in den Gehörgang Eingang findet. Das Ergebnis ist ein natürlicherer Klang mit einer realistischeren räumlichen Abbildung, ähnlich wie bei fachgerecht aufgebauten, hochwertigen Stereolautsprechern. Dadurch ist das Mixen einfacher als mit einem Kopfhörer, der direkt in den Gehörgang gerichtet ist.

Unter anderem kommt diese Technologie in den folgenden von uns bereits getesteten Kopfhörern von Ultrasone vor:

Der ADAM Audio SP-5 ist ab sofort erhältlich, den Preis reichen wir zeitnah nach.