Top News: Elektron Analog Rytm MKII, Drummaschine

Nach Octatrack MKII und dem heute vermeldeten Analog Four MKII wird auch der Elektron Analog Rytm MKII als überarbeitete Version vorgestellt.

Elektron kündigt die MKII-Versionen von Analog Rytm und Analog Four (siehe extra Meldung) gemeinsam an. Beide Geräte verwenden das gleiche Grundgehäuse und wurden in mehreren Punkten verbessert und verfügen auch über einige neue Features und Erweiterungen.

Elektron Analog Rytm MKII ist eine achtstimmige Drummaschine mit analoger Klangerzeugung, die parallel dazu auch Samples abspielen kann. Pro Stimme sind zur Klangbearbeitung ein Multimode-Filter, eine Overdrive-Effekt zwei Hüllkurven für Filter und Amp sowie ein zuweisbarer LFO vorhanden. Ein analoger Distortion und ein Kompressor stehen zusätzlich in der Master-Sektion zur Verfügung.

Die Programmierung der Beats erfolgt über 16 Steptasten nach dem Lauflichtprinzip, alternativ können die Drums auch mit 12 kleinen Pads in Echtzeit eingespielt werden.

Neu am Elektron Analog Rytm MKII ist zu aller erst die Fähigkeit mit dem Gerät selbst Samples aufzunehmen. Bislang war es nur per Dump möglich, eigene Sounds in die Maschine zu bekommen. Außerdem dürfte die Sample-Darstellung von dem besseren Display deutlich profitieren. Zum Speichern steht intern ein +Drive mit einer Kapazität von 1 GB bereit. Analog Rytm MKII ist vollständig kompatibel zur alten Version

Gemeinsam mit dem Analog Four MKII ist die gesamte Hardware erneuert worden. Auffällig gegenüber der alten Version ist das neue, etwas größere und leicht angewinkelte Gehäuse aus Aluminium. Die Bedienung erfolgt über beleuchtete Tasten einem OLED-Display und hoch auflösende Encoder.

Analoge Pedal/CV-Eingänge erlauben das steuern von Rytm-Paramtern durch externe Geräte.

Elektron Analog Rytm kann ebenfalls über die Overbridge-Software angetsteuert werden. Diese ist in zwei Versionen verfügbar. Das kostenlose Basic erlaubt die MIDI-Übertragung via USB, Syncronistation zur DAW, Darstellung der Analog Rytm MKII Parameter auf dem Bildschirm sowie Audiostreaming des Main-Ausganges via USB, letzteres jedoch mit einer zeitlichen Begrenzung. Beim 99 Euro teuren Overbridge Premium entfällt diese Begrenzung. Hier wird außerdem Analog Rytm MKII mit einem VST/AU-Plug-in Interface komplett in die DAW eingebunden und kann als 2-In/2-Out-Audiointerface (CoreAudio / ASIO / WDM) verwendet werden. Audio lässt sich in 24 Bit/48 kHz für alle acht Stimmen sowie External Ins und Main Out als separate Spuren aufzeichnen.

Elektron Analog Rytm MKII wird ab Oktober für 1699 Euro erhältlich sein.

Und hier nochmals alle neuen Specs der ELEKTRON RYTM MKII im Überblick: