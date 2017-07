Top News: Elektron Analog Four MKII, Synthesizer

Mit einem neuen Gehäuse, mehr Bedienelementen und überarbeiteter Schaltung geht der Elektron Analog Four MKII in eine neue Runde.

Elektron kündigt die MKII-Versionen des Synthesizers Analog Four und der Drummachine Analog Rytm (siehe extra Meldung) an. Beide Geräte wurden in mehreren Punkten verbessert und verfügen auch über einige neue Features und Erweiterungen.

Elektron Analog Four MKII ist ein vierstimmiger Analogsynthesizer mit sehr guter Ausstattung. Pro Stimme gibt es zwei Oszillatoren, zwei Suboszillatoren, Rauschgenerator, 24 dB-Tiefpassfilter, 12 dB-Multimodefilter, Overdrive, zwei zuweisbaren LFOs und drei Hüllkurven. Dazu kommen Chorus-, Delay- und Reverb-Effekte. Der Synthesizer lässt sich sowohl polyphon als auch vierfach multitimbral spielen.

Mit seinem integrierten Sequencer können nicht nur Noten, sondern auch die Synth-Parameter in vollem Umfang angesteuert werden.

Für den Elektron Analog Four MKII wurde die Schaltung noch einmal komplett überarbeitet und soll nun laut Elektron einen klar definierten, tiefen Bass sowie einen noch besseren Overdrive/Distortion-Effekt liefern.

Für die Integration mit anderem Equipment und DAWs stehen separate Audioausgänge für jede Stimme, vier CV/Gate-Ausgänge, zwei CV/Pedal-Eingänge und eine Breitband-Overbridge-Verbindung zur Verfügung. Die Overbridge-Software ist in zwei Versionen verfügbar. Das kostenlose Basic erlaubt die MIDI-Übertragung via USB, Syncronistation zur DAW, Darstellung der Analog Four MKII Parameter auf dem Bildschirm sowie Audiostreaming des Main-Ausganges via USB, letzteres jedoch mit einer zeitlichen Begrenzung. Beim 99 Euro teuren Overbridge Premium entfällt diese Begrenzung. Hier wird außerdem Analog Four MKII mit einem VST/AU-Plug-in Interface komplett in die DAW eingebunden und kann als 2-In/2-Out-Audiointerface (CoreAudio / ASIO / WDM) verwendet werden. Audio lässt sich in 24 Bit/48 kHz für alle vier Stimmen sowie External Ins und Main Out als separate Spuren aufzeichnen. Sehr auffällig gegenüber der alten Version ist das neue, etwas größere und leicht angewinkelte Gehäuse aus Aluminium. Die Bedienung erfolgt über beleuchtete Tasten (die 50 Millionen Bedienvorgänge überdauern sollen – wer probiert es aus?), einem OLED-Display und hoch auflösende Encoder.

Elektron Analog Four MKII wird ab September für 1449 Euro erhältlich sein. Über die Zukunft der Tastenversion des Synthesizer, dem Analog Keys gibt es noch keine Information.

Hier nochmals die neuen Specs des ELEKTRON ANALOG FOUR MKII in der Übersicht: