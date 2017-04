Top News: Moog Synthesizer IIIc, Modularsystem

Nachdem Moog bereits die Modularsysteme 55, 35 und 15 in limitierter Stückzahl wieder aufgelegt hat, wird nun der Moog Synthesizer IIIc in ebenfalls begrenzter Anzahl gebaut.

Die Moog Synthesizer IIIc, IIc und Ic waren die direkten Vorläufer der bekannteren Systeme 55, 35 und 15. Für diese Systeme wurden die einzelnen Module der 900er Serie entwickelt, die später, teils in überarbeiteter Form, auch in anderen Moog-Systemen Verwendung fanden.

Der „neue“ Synthesizer IIIc wird nach den original Unterlagen und Schaltplänen (noch aus der Trumansburg-Zeit von Moog) in Handarbeit gefertigt. Das schlägt sich dann natürlich auch in dem Preis von schlappen 35.000 $ nieder. Es wundert daher kaum, dass die Stückzahl auf 25 Einheiten begrenzt ist.

Der Moog Synthesizer IIIc hat eine Ausstattung, die von den Systemen 55, 35 und 15 deutlich abweicht. Bei den insgesamt 36 Modulen sind allein 10 Oszillatoren (1x 901 und 9x 901B) vorhanden, die genügend Druck liefern sollten, um das Studio wackeln zu lassen. Man darf aber nicht vergessen, dass es keine eigentlichen LFOs gibt, sondern dafür auch VCOs „geopfert“ werden müssen.

Das Spring Reverb 905, den Matrix Mixer 984 und die vier Mixer CP3 sind nur beim Synthesizer IIIc vorhanden. Außerdem gibt es neben Hoch- und Tiefpassfilter die berühmte Fixed Filter Bank 914. Der Rest verteilt sich auf Hüllkurven, Trigger Delay und diverse Hilfsmodule.

Verglichen mit modernen Modularsystemen vermisst man hier Möglichkeiten, wie Logik-Module, besondere Filter oder weitere Klangformer. Man darf eben nicht vergessen, dass zur Entstehung des Synthesizer IIIc bzw. den 900er Module die eigentlich Grundlagenforschung der Synthesizer wie wir sie heute kennen erst begonnen hat. Bob Moog hatte nach eigenen Angaben dafür mit mehr als 100 Musikern zusammengearbeitet.

Ich bezweifle zwar stark, dass ein Amazona-Leser sich eines von den 25 Exemplaren zulegen wird, aber dran spielen würden wir doch wohl alle gern – wenigstens ein Mal.

Hier die vollständige Modulliste des Synthesizer IIIc:

1x 901 Voltage Controlled Oscillator

3x 901A Oscillator Controllers

9x 901B Oscillators

3x 902 Voltage Controlled Amplifiers

1x 903A Random Signal Generator

1x 904A Voltage Controlled Lowpass Filter

1x 904B Voltage Controlled Highpass Filter

1x 904C Filter Coupler

1x 905 Reverberation Unit

3x 911 Envelope Generators

1x 911A Dual Trigger Delay

1x 912 Envelope Follower

1x 914 Extended Range Fixed Filter Bank

1x 984 Four Channel Mixer

1x 992 Control Voltage/Attenuator Panel

1x 993 Trigger & Envelope Voltages Panel

4x Console Panel No. 3, each including:

– 4-input mixer with + and – outputs

– 2 Trunklines

– Control Voltage Switches

– Attenuator

– Click Filter

1x Console Panel No. 2 including:

– Lowpass and Highpass Filters

– Jack Multiples

– 3 Control Voltage and Trigger Outputs

1x Console Panel No. 8 including

– Power Switch

1x 350 Watt 120 VAC or 230 VAC Switch Selectable Power Supply