Top News: Spinbox, DIY-Plattenspieler

Verrückte Zeiten. OEM-Plattenspieler sind heute in vielen verschiedenen Versionen erhältlich und mitten in die Zeit, in der immer mehr und mehr Hersteller auf die OEM-Versionen zurückgreifen, um auch einen Plattenspieler anbieten zu können, kommt die Info, dass Technics wieder einen 1200 und 1210er bauen wird. Nahezu gleichzeitig kommt die Information zu der Denon Prime-Serie, die mit dem VL-12 einen neuen DJ-Plattenspieler auf den Markt bringen.

Parallel dazu läuft der ebenfalls von einem OEM-Hersteller stammende Numark PT01 und PT01-Scratch offenbar sehr gut auf dem Markt.

Was, wenn sich genau in dieser Zeit ein Modell finden ließe, welches einen ganz anderen Weg geht? Ein Plattenspieler, der sich aus dem Karton, in dem er geliefert wird, selbst zusammenbauen lässt? Also eine Art Plattenspieler-Bausatz zum selbst Hand anlegen. „Build your own turntable in 5 steps“, schreibt der Hersteller auf seiner Homepage.

Spinboх liefert genau dieses – oder könnte es zumindest liefern, wenn die Crowdfunding-Kampagne funktioniert.

Geliefert werden Lautsprecher, ein Verstärker-Modul, eine Einheit mit Motor, Plattenteller und Tonarm, Kabel, Schalter, Füße und ein Karton. Nun ja, in diesem werden die Teile geliefert. Also alles an Teilen zusammen für einen do-it-yourself-Plattenspieler.

Die Einheit mit Tonarm und Plattenteller kommt einem bekannt vor, ja, sie stammt vom selben Hersteller wie der Numark PT01 und andere Koffer-Plattenspieler. Der Plattenspieler wird 33, 45 und 78 RPM bieten und 7-Inch, 10-Inch wie natürlich auch 12-Inch Schallplatten abspielen können.

Das Ganze könnte dann so aussehen:

Qualitativ wird es also eher eine Spaß-Geschichte werden, als etwas für den täglichen Gebrauch. Aber zumindest als eine solche oder als Geschenk ist es eine witzige Sache. Bezahlbar soll es ebenso sein, das verspricht der Hersteller schon frühzeitig.

Die Crowdfunding-Kampagne wird bald starten, dann wird sich zeigen, ob das Produkt für den Markt interessant ist.