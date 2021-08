U-HE veröffentlicht Apple Silicon-kompatible Updates

Updates (nicht nur) für Mac-Plug-ins

U-HE hat Updates für alle Plug-ins veröffentlicht, mit denen die beliebten Software-Synthesiszer an die neue Apple Silicon CPU angepasst wurden.

Laut U-HE hat die Arbeit an den neuen Plug-in-Versionen mehrere Monate Arbeit in Anspruch genommen. Mit der Kompatibilität einhergehend ist ein „massiver Performance-Boost“ zu verzeichnen, insbesondere wenn die Host Applikation ebenfalls auf M1-native upgedatet wurde. Somit sollen noch mehr Instanzen mit den U-HE Plug-ins möglich sein.

Die Nutzer andere Computersystemen bleiben jedoch nicht außen vor. U-HE hat den Multicore-Unterstützung bei Intel-basierten Macs verbessert und auch die Darstellung und Ansprache des GUI läuft auf allen Mac-Modellen nun flüssiger.

Nutzer von Windows und Linux bleiben nicht außen vor, sondern können sich über folgende Neuerungen freuen:

• Improved browsers, easy drag & drop soundset installation

• New resource management in Hive means that most presets will use even less CPU

• Support for MTS, a new project-wide microtuning standard

• New designs for Triple Cheese (freeware) and ZebraCM (magware)

• Better overall performance for all plug-ins on all platforms

Wie bei U-HE üblich sind die Updates, die ab sofort von der Website heruntergeladen werden können, für registrierte Nutzer kostenlos.

Die Mac AAX-Versionen sind vorübergehend nicht verfügbar, so lange es noch keinen AAX-Support für Big Sur/Apple Silicon gibt. Pro Tools Anwender können mit den bisherigen Versionen weiterarbeiten, die entsprechenden Installer sind über das Release Archive bei U-HE verfügbar.