U-HE Hive Update 2.1, Software-Synthesizer

Ich bin in einer Sinnkrise.

Diese Supersynths haben so viele Preset -Sounds und sind so kompliziert, dass wohl kaum noch einer an Sounds schraubt, so wie das in den 80ern normal und essenziell war – außer vielleicht kleinen Anpassungen an Hüllkurve oder Filter.

Und die Preset-Sounds sind so ultrafett, dass man sie beim Durchtesten genießt, aber in Songs sind sie kaum einzusetzen, so übermächtig sind sie.

Wem geht es ähnlich?