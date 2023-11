VegaTrem VT2ND Teletrem Classic ohne Bohren!

VegaTrem VT2ND Teletrem Classic Update

Wer eine Telecaster spielt und dabei auf ein klassisches Modell ohne Schnickschnack setzt, der lebt mit einer festen Bridge. Wer ein Vibratosystem benötigt, muss also auf Strat umsteigen? Oder eine von diesen neumodischen Superteles kaufen? Nein! Es gibt schon länger die Möglichkeit, eine Telecaster mit einem Vibratosystem auszurüsten. Verantwortlich dafür ist die Firma VegaTrem. Bislang musste man aber dazu die Gitarre bis ins Holz modifizieren, was ja nun mal nicht jeder gerne macht. Jetzt schafft das VegaTrem VT2ND Teletrem Classic Abhilfe.

ANZEIGE

VegaTrem VT2 ND Teltrem Classic Steel Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 329,00 € bei

VegaTrem VT2ND Teletrem Classic

Mal wieder solch eine sperrige Produktbezeichnung, bei der ich gerne den Ibanez-Award für schlecht merkbare Modellbezeichnungen vergeben möchte. Aber letztlich zählt die Funktion. Und die hat’s hier in sich, denn eine Telecaster mit einem Vibratosystem auszustatten, ohne irgendwas am Holz zu verdaddeln, ist eine echte Innovation.

Immerhin kann man in der Modellbezeichung ein „ND“ ausmachen, dass es sich hier um eine „No Drill“-Ausführung handelt. Der Bohrer kann also im Halfter bleiben, Sheriff! No reason to become violent! Das Teletrem Classic wird einfach auf die vorhandenen Telecaster aufgeschraubt und nutzt dabei die Bohrlöcher, die ohnehin schon vorhanden sind.

Die NAMM-Show Chicago hat das TeleTrem Classic mit einem Award bedacht, nämlich mit dem „Best Add-On Accessory“ (bestes Nachrüstzubehör). Klar, ein Schnäppchen ist das nicht, 329 € hat man nicht mal eben locker stecken. Aber der Mehrwert, den man bekommt, ohne den Wert des Instruments zu schmälern, ist groß!

Das VegaTrem VT2ND Teletrem Classic gibt es mit oder ohne VT-Logo, wobei ich das Logo wirklich stylish finde und auf jeden Fall die Version mit Logo bestellen würde. Das Trem besteht aus Edelstahl, die Saitenreiter aus Messing. Das System passt für alle Telestyle-Gitarren mit klassischen Stegmaßen von 71 mm zwischen Saitendurchführungen und oberer Tonabnehmerschraube.

Die Saitenreiter sind in der Höhe und Intonation verstellbar, da dürfte es also keinerlei Anpassungsprobleme geben. Der Seitenabstand beträgt 54 mm von E zu e-Saite, die erforderlichen Schrauben und Innensechskantschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

ANZEIGE

Wer sich jetzt fragt, wo denn die verdammten Federn untergebracht sind, dem sei gesagt: Unsichtbar in der Saitendurchführung im Korpus. Die Saitenhülsen auf der Rückseite werden durch Einstellschrauben für die Federspannung ersetzt. Das ist wirklich ein grandioses Stück Hardware.

Dass das System offenbar fantastisch funktioniert, kann man im Produktvideo gut erkennen, wobei die Funktion dort eher mit einem Bigsby verglichen wird, als mit einem Strat-Vibrator. Aber das muss ja nicht schlecht sein. :)