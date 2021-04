Vergleichstest: Beyerdynamic T1 3rd Generation, DT 1990 Pro, Studiokopfhörer

Pro-Headphones mit Tesla-Treibern

Sowohl der Beyerdynamic T1 3rd Generation, als auch der DT 1990 Pro sind offene, Ohr umschließende Kopfhörer mit Tesla-Treibern, die für sehr unterschiedliche Einsatzbereiche konzipiert wurden. Während der T1 gehobene Ansprüche im Konsumentenbereich bedienen soll, ist der DT 1990 Pro als Referenzkopfhörer für Mixing- und Mastering-Anwendungen bestimmt.

In diesem Vergleichstest werden nun die beiden technisch nicht unähnlichen Modelle genauer unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie groß die Unterschiede sind.

Auf den ersten Blick

Wer gerne vorab mehr über die zwei Kopfhörer erfahren möchte, sollte zunächst die separaten Testberichte von AMAZONA.de lesen:

Beide Kandidaten werden in fast gleichgroßen und sehr robusten Hardcases ausgeliefert, an deren Ausstattungsmerkmalen sich die unterschiedlichen Preiskategorien bereits erkennen lassen:

Der T1 kostet derzeit 899,- Euro und hat ein gut gepolstertes, graues Tweedcase, während das des DT 1990 Pro von außen gummiert und innen etwas minimaler ausgestattet ist; dafür liegt sein Preis bei „gerade mal“ 433,- Euro.

Grundsätzlich können die zwei Kopfhörer ihre gemeinsame Herkunft nicht leugnen, da sich die Formen und Maßstäbe der einzelnen Komponenten sehr ähneln. Alle Bauteile wirken überaus solide, sind hochwertig verarbeitet und machen einen langlebigen Eindruck.

Die charakteristischen Gabeln sehen fast identisch aus, lediglich die Aufhängungen der Hörmuscheln weichen voneinander ab, allein schon deshalb, weil bei dem DT 1990 Pro das Verbindungskabel über den Kopfbügel läuft. Zur Größenanpassung müssen bei beiden Modellen die Gabeln aus den Bügeln herausgezogen werden; dabei greift alle 3 bis 4 mm eine Arretierungsstufe, die eine genaue Einstellung ermöglicht und einen sicheren Halt gewährt.

Auch die Hörmuscheln haben jeweils einen Durchmesser von rund 10 cm und eine sehr ähnliche Form. Die Gehäusedeckel des T1 bestehen aus gebürstetem Aluminium, das perforiert ist; die des DT 1990 Pro wiederum sind mit länglichen Rillen versehen, unter denen ein sehr feinporiges Maschengitter liegt.

Wie schon bei dem geschlossenen Geschwistermodell T5, gehört zu dem Zubehör des T1 ein mit Gewebe ummanteltes Y-Kabel, dessen Kupferleiter aus sehr hochwertigem OCC-7N bestehen. Es hat eine Länge von 3 m und wird an beiden Hörmuscheln eingesteckt. Bei dem Audioeingang handelt es sich um einen 3,5 mm Klinkenstecker, der wahlweise mit einem – leider nicht schraubbaren – 6,3 mm Klinkenadapter nutzbar ist.

Die Ausstattung des DT 1990 Pro fällt hingegen deutlich üppiger aus; dazu zählt ein normales 3 m Kabel und ein 5 m Spiralkabel. Beide haben für den Anschuss an den Kopfhörer einen Mini-XLR-Stecker und auf der anderen Seite einen 3,5 mm Klinkenstecker mit schraubbarem 6,3 mm Klinkenadapter.

Darüber hinaus gibt es gleich zwei Ohrpolstersätze: Der eine sorgt für einen neutraleren Klang (Analytical, EDT 1990 A), der andere für eine Wiedergabe mit leichter Bassanhebung (Balanced, EDT 1990 B). Die Unterschiede werden in dem separaten Testbericht des DT 1990 Pro sehr treffend beschrieben.

Technische Details des Beyerdynamic T1 3rd Generation und DT 1990 Pro

Sowohl die Produktion des DT 1990 Pro als auch des T1 3rd Generation erfolgt zum Großteil von Hand im Firmensitz in Heilbronn. Wie bei den meisten Kopfhörern von Beyerdynamic lassen sich sämtlich Bauteile austauschen; somit ist auch bei Verschleiß oder Defekten eine nachhaltige und langzeitige Nutzung möglich.

Die technischen Angaben des Herstellers sehen in Kurzform wie folgt aus:

DT 1990 Pro:

Art: offene Bauweise, Ohr umschließend

Gewicht (ohne Kabel): 370 g

Nennimpedanz: 250 Ohm

Übertragungsbereich: 5 – 40000 Hz

Kennschalldruckpegel: 102 dB

Maximale Schalldruckpegel: 125 dB

T1 3rd Generation:

Art: offene Bauweise, Ohr umschließend

Gewicht (ohne Kabel): 360 g

Nennimpedanz: 32 Ohm

Übertragungsbereich: 5 – 50000 Hz

Kennschalldruckpegel: 100 dB

Maximale Schalldruckpegel: 124 dB

Wie bereits eingangs erwähnt, sind beide Kopfhörer mit selbstentwickelten, dynamischen Tesla-Treibern bestückt. Diese Schallwandler erzeugen einen sehr starken Magnetfluss, der für einen kräftigen Antrieb sorgt, wodurch der Klang detailgetreuer und transparenter sein soll.

Für die zwei Modelle verwendet Beyerdynamic unterschiedliche Tesla-Treiber, die jeweils einen Durchmesser von 4,5 cm haben. Der des DT 1990 Pro ist in einem Kunststoffgehäuse untergebracht und befindet sich in der Mitte der Hörmuschel, wohingegen die Kapsel des T1-Wandlers aus Aluminium und Edelstahl besteht. Sie sitzt leicht angewinkelt im vorderen Teil der Hörmuschel, wodurch eine realistischere Raumdarstellung erzeugt werden soll. Zusätzlich hat sie eine elektromagnetische Abschirmung und eignet sich somit auch für den symmetrischen Betrieb, was für den DT 1990 Pro nicht zutrifft.

Der T1-Treiber erzeugt eine magnetische Flussdichte von 1,2 Tesla, bei dem DT 1990 Pro sind es 0,6 Tesla.

Tragekomfort

Die Polsterung an dem Bügel und den Muscheln ist bei beiden Kopfhörern eigentlich gleich stark, dennoch sind beim Aufsetzen sofort deutliche Qualitätsunterschiede zu spüren.

Die Ohrpolster des DT 1990 Pro haben eine festere Konsistenz und geben nicht so leicht nach, trotzdem fühlen sie sich sehr gut an.

Dennoch sind die des T1 3rd Generation ein bisschen flexibler und schmiegen sich auf sehr angenehme Weise an den Kopf, da ihre Füllung aus unterschiedlichen Schaumstofflagen besteht. Laut Hersteller nennt sich eine davon „Memory Foam“, ein Material, das sich besser als herkömmliche Schaumstoffe an unebene Auflageflächen anpassen soll.

Die Velourbezüge sind bei beiden Modellen identisch und haben eine schöne, weiche Struktur.

An dem Kopfbügel des DT 1990 Pro fällt die Polsterung wiederum wesentlich weicher aus, so dass sie sich schneller bis zum Bügel durchdrückt. Bei dem T1 ist es genau umgekehrt, dadurch sitzt der Kopfhörer ein bisschen komfortabler.

Wie schon bei dem separaten Test des T1 und T5 festgestellt wurde, überträgt das Kabel des T1 neben den üblichen Bewegungsgeräuschen zusätzlich schabende und kratzende Geräusche, was an der rauen Struktur der Textilummantelung liegt. Bei dem glatten Kabel des DT 1990 Pro sind diese geringer. An dem gewickelten Teil des Spiralkabels entstehen wiederum gar keine Nebengeräusche, sondern nur an den letzten 40 cm vor dem Kopfhöreranschluss, der ungewunden ist.

Beyerdynamic T1 3rd Generation und DT 1990 Pro – Klang

Für den Klangtest werden unter Berücksichtung der Ohm-Werte der Kopfhörer unterschiedliche Setups in wechselnden Kombinationen genutzt. Neben dem Kopfhörerverstärker des SPL MTC 2381 kommt ein Lake People Phone-Amp G93 zum Einsatz, für Konsumentenanwendungen ein iPad Pro.

Schon beim ersten Hörvergleich sind die klanglichen Abweichungen deutlich größer als erwartet; um die Beschaffenheit der Kopfhörer ein Stück weit anzugleichen, wird der DT 1990 Pro mit dem Balanced-Ohrpolstersatz bezogen, der eine leichte Bassanhebung hervorruft.

Der DT 1990 Pro hat einen sehr ausgewogenen Sound, in dem das komplette Frequenzbild gleichberechtigt in Erscheinung tritt, wohingegen der T1 deutlich wärmer und vollmundiger klingt. Grund dafür ist eine starke Anhebung im Bassbereich und in den unteren Mitten, die ihm einen ausgeprägten Wohlfühl-Charakter verleiht.

Dadurch verliert er allerdings – nicht nur im Vergleich zu dem DT 1990 Pro, sondern auch zu seinem geschlossenen Pendant T5 – deutlich an Präzision.

Der DT 1990 Pro hat in den tiefen Frequenzen eine sehr saubere Kontur, die für eine klare Trennung der oberen und unteren Bässe sorgt, wogegen diese beiden Bereiche beim T1 mehr ineinander übergehen. Ursächlich ist dafür auch die kräftige Ausprägung der unteren Mitten, die eine klare Darstellung des Bassbereichs hemmt. Dadurch erscheinen zum Beispiel Bass-Drum, Snare und Bass eines Songs wesentlich imposanter, jedoch wird die Grenze zur Überbetonung schnell überschritten.

In den unteren Mitten ist der DT 1990 Pro schlanker, aber auch konkreter und definierter, wovon natürlich ebenso die tiefen Frequenzen profitieren.

Deutlich heller erklingt der DT 1990 Pro in den oberen Mitten, die aber selbst bei aggressiveren Vocals, Snares, Leadsynths oder Gitarren stets sehr offen und entspannt wirken. In diesem Bereich verhält sich der T1 entschieden zurückhaltender, wodurch er im Durchschnitt ein bisschen weicher ertönt. Dadurch verliert er im Vergleich aber auch an Präsenz und erscheint geschlossener.

In den hohen Frequenzen hat der T1 wiederum eine kräftigere Betonung. HiHats und Becken werden sehr kompakt wiedergegeben, die beim DT 1990 Pro abermals offener und luftiger klingen. Auch die Abbildung der Transienten ist gänzlich unterschiedlich geartet:

Der DT 1990 Pro hat eine entspannte und natürliche Ansprache, wogegen die des T1 etwas forscher ausfällt. Je nach Produktion und Tonmischung werden dadurch zum Beispiel Beckenschläge energischer in Szene gesetzt.

Die räumliche Darstellung des T1 ist deutlich stärker ausgeprägt und geht Hand in Hand mit dem recht dominanten Stereobild. Dieses tritt etwas plakativ in Erscheinung, hat aber nicht eine so feine Auflösung wie das des DT 1990 Pro. Oft scheint es so, als wären es wieder die stark betonten unteren Mitten und Bässe, die eine saubere Entfaltung der Tiefenstaffelung ein Stück weit eingrenzen. Der DT 1990 Pro ist hingegen deutlich transparenter, wodurch eine filigranere räumliche Tiefe entsteht. Dadurch lassen sich auch Signale wesentlich präziser im Stereobild orten, ebenso können sich Hall- und Echofahnen klarer entwickeln.