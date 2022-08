Workshop: How To Make Stranger Things Music with Synthesizer

How To Make "Stranger Things" im Selbstversuch

Nachdem wir uns im letzten Artikel um mobile Techniken und mobiles Arbeiten gekümmert haben, schmeißen wir die Klimaanlage im Studio an, werfen uns in bequeme Arbeitsklamotten und fangen wieder mit Logic Pro an. Im ersten Teil des Artikels geht es noch einmal grundlegend um Wege der Einbindung von Vintage-Gear. Während es im zweiten Teil sich in einem Track Deconstruct darum geht, wie man mittels zeitgenössischem und vintage Gear den Sound im Stile von „Stranger Things“ daheim erzeugen kann. Also stellen wir uns einfach vor, es gibt eine neue Staffel und die soll ein „Theme“ bekommen. Nun wäre eine Cover-Version intellektuell ziemlich flach. Also einfach mal gucken, was wir bei Carpenter, Morricone so gelernt haben.

Zur Einstimmung für all jene, die STRANGER THINGS nicht kennen, hier das originale Titelthema:

Soft- und Hardware für die Musik von Stringer Things

Welche Ausstattung wird benötigt?

Was brauchen wir? Unsere Materialliste, aber selbst wenn man von dieser Liste nichts oder wenig hat, kann man immer noch kompensieren und mit vorhandenem Equipment experimentieren.

Instrumente

Sequential Prophet Rev2 8/16 Voice

Sequential Prophet 3

Yamaha Reface CS

Roland Juno-106 (ein System 8 geht auch)

Roland System 8 mit Jupiter-4 Plug Out

EHX Super Space Drum

Korg M1

einen Kollegen mit einer E Gitarre

eine Roland TR 707 (oder ein Sampler-Kit gerne auch für LinnDrum)

eine LinnDrum Version 2 (oder das LinnDrum tuned down Kit des Logic Drum.Machine Designers)

Ein Yamaha Piano und Streicher, das Steinway und die Streicher aus dem MODX sind passend

Moog Model 15, die iOS Apps geht super

Effekte und Gedöns

einen typischen Phil Collins Reverb

einen typischen NLR mit Chorus aus den 80ern, Roland DEP 5 o. ä.

Bandecho und oder Echo für den Ping und Arpeggios

Roland SDE-1000 und 2500 als LoFi-Delay

Stereo-Delays, Multitap-Delay gerne Boss SE-50 und SE-70, Boss RPD-100

einen klassischen symphonischen Reverb für Piano, Streicher und Orgel, z. B. SPX90/900

einen Chorus für tiefe Bässe, Boss RCE-10

Space Dimension Chorus, heute Klark Teknik BBD-320

einen Clicktrack vom Tape (heute vom NAKAMICHI DRAGON) Tempo 164

EHX Clockwork als Clock/Clicktailer, teilt die Clock auf 82

ACME 4 oder eine Box die aus Click -> MIDI CLOCK generiert.

USB-Audiointerface mit mindestens zwei FX-Sends und Returns, je mehr, desto besser

ein anständiges Mischpult, damit wir bei den Takes und Tracks nicht durchdrehen, z. B. ZED428 als kleine „Inline-Konsole“ eingebunden

2 MOTU 828 an den 16 Post-Direct-Outs des ZED 428

Setup und Vorbereitung

Diesem Teil sollten wir genügend Zeit und Raum geben. Aus zwei Gründen. Je besser und fehlerfreier das Setup, umso einfacher und problemloser die Aufnahme und der anschließende Mixdown. Grund zwei, wir sind gedanklich in den Achtziger Jahren. Alles was hier nicht eingerichtet war, konnte nicht genutzt werden.

Ein kleiner Exkurs in den Sound der Achtziger. Große Konsolen mit 24/48/72 Kanälen waren in den Studios Standard. Allerdings je nach Studio waren die Anzahl der Recording-Kanäle beschränkt, es gab damals schon die Möglichkeit, mehrere Reel to Reel via SMPTE zu synchronisieren. Aber um mal die 24 Spur analoge AMPEX ATR-124 zu ziehen, das Preisschild hier war heftig. Und in der digitalen Welt, damals noch Raketenwissenschaft, sah es mit Sony PCM-3324 auch nicht viel anders aus. Durchaus die Regel waren z. B. MCI SONY JH-110C. Im Semi-Pro-Bereich waren 16 Spuren die magische Grenze, berühmter Vertreter Fostex E-16, mit Halbzoll-Band und kabelgebundener Remote-Control. Fun Fact: Damals gab es noch das Berufsbild eines Tape-Operators und Cutters. Tätigkeiten, Band (mit oder ohne Bobby) auflegen, vor- und zurückspulen Timecode genau, Frame genau cutten mit einem Messer und Klebevorrichtung. Erstellen von Loops. Tonkopfreinigung und Bandarchivierung. Dieses Berufsbild fiel relativ früh der Digitalisierung im Studio zum Opfer, für digitale Bänder braucht man keinen Cutter mehr.

All dies hatte auch Auswirkungen auf den Sound. Mal eben alle Einzelausgänge des Drumcomputers auf die Konsole legen. Nö. 24 Spuren. Den Synth in Stereo abnehmen, weil der es hergibt. Nein. Grundsätzlich wurde anders gerechnet. Beispielsweise so:

Spur 0, Clicktrack

Spur 1, Bass mono – 1 Track

Spur 2, Drums mono – 1 Track

Spur 3, Lead Synth – 1 Track Mixdown Stereo mit FX – 2 Track

Spur 4/5, Strings – 2 Track

Spur 6/7, Percussion – 2 Track

Spur 8/9, Pads – 2 Track

Spur 10 Vocals – 1 Track

Spur 11 Vocals Harmonie 1 – Track

Spuren 12 – 15 Overdubs

In Summe 16 Spuren

Die Mischpulte waren damals in der Regel Inline-Pulte. Das Inline-Konzept trägt vor allem den Anforderungen im Recording-Bereich Rechnung. Jeder Kanalzug ist vertikal in zwei Kanäle geteilt und besitzt neben den Line/Mic-Inputs auch Ein- und Ausgänge für die Spuren des Multitrack-Recorders.

Das aufzunehmende Signal kann entweder über den Direktausgang zum zugeordneten Eingang des Recorders oder über die Subgruppen zur Erzeugung eines Zwischenmixes geleitet werden.

Die Subgruppen sind wiederum mit den korrespondierenden Track-Sends der Kanäle verbunden. Die Spuren des Recorders können bei laufender Aufnahme über die B-Kanäle abgehört werden, die in diesem Fall als Tape-Monitore dienen.

Im Mix werden dann die Eingangssignale mit einem Flip- oder Reverse-Schalter vertauscht und die Tracksignale über die A-Channels geführt.

Mit den B-Kanälen können die an den Eingängen angeschlossenen Line-Signale, z. B. Sequencer-gesteuerte Klangerzeuger auf die Stereosumme gemischt werden.

Was hier im Tonstudio des Autors ein ZED 428 Pult macht. Zwar hat dies keine vertikale Teilung. Aber es werden nur 16 Kanäle über die Direct-Outs an zwei MOTU 828 geliefert. Zurück kommt dann ein Bus-Signal auf 8 Kanälen, der dann auf 2 heruntergemischt werden kann. Vorteil: Ich muss die FX nicht sofort mit aufnehmen. Weiterer Vorteil, es ist möglich, die FX später via I/O und/oder Buszuweisungen „inline“ zu fahren und wenn nötig, den Multitrack als 2-Spur auszuspielen. Entweder Tape oder zweiter Mac.

Verteilung auf die Audiokanäle

Die Kanäle 1-8 gehen auf MOTU1 und 9-16 auf MOTU2. Im Mac sind diese als aggregiertes Audiogerät vereint. Über die OUTs und Sends können wir dann flexibel unsere Effekte DAW routen. Hier können wir mit Bussen und mit Channelstrips arbeiten. Beide 828 sind identisch konfiguriert, lediglich ist MOTU2 als Abhöre für die gesamte Kette konfiguriert.

Externe Effekte in der DAW

Fangen wir an mit einem einfachen Routing. An Send 1-2 hängen wir alle Dynamik-Prozessoren wie Kompressoren, EQ usw. An Send 3-4 haben wir alle Reverbs. Die Sends 1-2 sind stereo, während Send 3-4 entweder mono oder stereo sind. Die Returns sind aber immer stereo. In Szenario 1 können diese als Track 13-14 zurückgespielt werden. Oder gehen direkt auf den Summen Out der DAW. Letzteres kann sinnvoll sein, wenn wir aus dem Multitrack erst einen Premaster/Mixdown machen wollen. Wichtig ist. Wenn wir die Returns immer als Stereo benötigen, muss das Signal erst durch Sends 3-4 und dann durch Send 1-2. Da wir immer erst DRY einspielen, ggf. nur Instrumenten, FX sind Latenzen sekundär.

Nun habe ich aber einen Lieblingschorus aber nur 4 In- und 4 Out-Kanäle. Kein Problem, in dem Falle bauen wir das so auf das DRY immer über 1-2 geht, während WET immer über die 3-4 kommt. Dementsprechend hauen wir das DRY-Signal auch in der DAW raus und legen das in dem Falle als FX-MIX-Channel an. In diesem Falle legen wir das DRY/WET-Verhältnis in der DAW fest. Da alle Signal immer zu 100 % im externen FX-Strang effektiert werden. Demzufolge gehören im externen FX WET auf 100 % und DRY auf 0 %. Je nach FX-Gerät kann hier hier sinnvoll sein, das Resultat durch einen Phasendreher in der DAW laufen zu lassen, in Logic > Utility > GAIN > Invert Phase.

Reihenfolge der Effekte

Okay, drei Stühle, vier Meinungen. Es hat sich aber sowas wie eine beste Handhabung herauskristallisiert. Zuerst Verzögerungseffekte, dann Raumeffekte, dann Kompression und EQ. Anschliessend Multi-FX und Finalizer. Allerdings kann es durchaus schon mal sinnvoll sein, dass nach einem Reverb ein langsamer Chorus kommt und den Reverb moduliert. Ebenso wenn man einen Sidechain-FX haben möchte auf eine Reverb-Fahne, macht der Kompressor vor dem Reverb keinen Sinn.

Generell ist aber die Verwendung von halbnormalisierten Pachtbays immer noch angebracht. Schon die Stecker an den FX und Fehlersuche und Setup wird einfacher.

M/S Prozessing des Audiomaterials

Wir haben oben aufgelistet, dass wir mit maximal 16 -24 Spuren klarkommen müssen. Und damit kommen wir zum schmutzigen Geheimnis des Sounds der Achtziger Jahre. Fake-Stereo. Oder ökonomischer Umgang mit Ressourcen. Für den Höreindruck macht es z. B. keinen Unterschied, ob ich die Kick nun mono oder stereo aufnehme, es sei denn, ich heiße Gerry Marsden und führe die Pacemaker an und habe gerade „Ferry Cross The Mersey“ aufgenommen. Links das Orchester, Mitte Gesang, rechts die Band und die Kickdrum. Wenn ich das nun geschickt anstelle, kann ich Spuren sparen und doch einen großen räumlichen Sound haben. Stichwort M/S-EQing.

How To Make „Stranger Things“ – das Recording

Am Anfang war die Idee. A-Moll tut nicht weh. Charakteristisch ist das Tempo von um die 82 bpm und ein Herzschlag-Beat. Also quasi ein leicht aufgeregter Herzschlag. Jeweils 1/8 auf die 1 und 2. Länge 16 Schritte. Der Kicksound als solches ist ein Layer aus der 707 Kick und für das Fleisch am Knochen eine tiefer gestimmte LinnDrum Kick. Die Linn Kick ist hierbei etwas leiser als die 707. Über beiden liegt ein Kuhschwanz-EQ mit einem 5 dB Boots bei 400 Hz und einer Absenkung ab 4040 Hz. Low-End senken ab 30 Hz ab. Das ist das richtige Beef.

Moog Brass

Der obligate Moog Bassbrass. Für Moog ist das ein Brot und Butter Sound, dennoch kann man hier viel falsch machen, hier nehmen wir einfachheitshalber Moog Model15 iOS oder Logic AU. Der Ausgangspunkt ist der Patch Moog Brass. Dem geben wir etwas Beef und passen ihn so an, bis er passt. Also Fußlage schön tief. Cutoff ganz langsam öffnen. Und nun der Trick. Das so erzeugte Pad klingt doch noch sehr clean und „digital“. Nun jagen wir das einmal durch unsere FX-Kette., bestehend aus ZED 428 Kanalzug, Roland SDE 1000/2500, Boss RCE-10. Das rohe Signal geben wir im Kanalzug des ZED428 mit Gain mehr Sättigung und EQ machen wir auch und nehmen das „POST“ über die Direct-Outs auf. SDE-1000/2500 geben den vintage Staub und den Rest macht der RCE-10. Dieser moduliert langsa, ganz langsam, so dass der Chorus nicht nur breit macht, sondern ab und an flanged. Letzteres ließe sich zwar mit dem internen Delay des Moog Model 15 auch realisieren. Löst aber nicht unser Soundproblem.

Jupiter-4 Plug Sound

Der zweite Part im Intro ist ein Jupiter-4 Sound aus dem Plugout. Ob nun System 8 oder in the box, ist egal. Als Basis dient der Sound B5 „Heaven Pluck“, diesen gilt es nun so anzupassen, bis es pluck macht. Und nun kommt der Trick. Linke Hand spielt das Grundmotiv des Moogbass, während die rechte Hand die Geisternoten zum Arpeggio liefert. Dieses läuft 1/4 Note Chord. Mit Condition und Circuit etwas spielen. Das Filtercutoff weisen wir einem Pedal zu und öffnen und schließen dieses langsam. Das wäre aber nicht nicht alles hier. Im Channelstrip befinden sich ein Tape-Delay und ein Stereo-Delay. Ebenso Chromaverb mit einem Non-Linear-Reverb, gefolgt von Kompressor und EQ mit einer Kuhschwanz-Absenkung an 2500 Hz. Wichtig ist hier, ins Delay zu spielen, sonst geht später die Wirkung verloren.

Bässe, Sequencer Bässe

Carpenters Brut und Morricones Beitrag

Hier können wir uns jetzt richtig austoben, denn unser Arrangement besteht aus 3 Bässen. Yeah! Bass 1 kommt vom Pro3 und wir nennen in Carpenter Brut. Basis hierfür ist der Patch Old Saw, allerdings hat der resultierende Klang nichts mehr damit gemein. Wir zeichnen unseren Basslauf im internen Sequencer auf und automatisieren im Nachgang das Filtercutoff. Den Bass nehmen wir Mono ab und jagen den Lauf durch die Yamaha SPX, hier das Preset Symphonie Multi als Ausgangspunkt, WET 10 % und DRY 90 %. Die Besonderheit hier ist, der FX-Anteil liegt auf den Seiten, in der Mitte haben wir das fast uneffektierte Signal.

Der zweite Basspart ist ein CS-like Pad vom Prophet Rev2 16 Voice. Hier orientieren wir uns am Pattern MaxxFat. Dieses ist quasi das Gegenstück zu dem Moog Brass Pad. Während das Moog Pad im Filtercutoff aufmacht, macht der Filter hier im Prophet ganz leicht zu. Zum anderen ist dieses Pad auch ein Layer. Layer 1 Filtercutoff leicht zu in der Ausklingphase. Layer 2 ein leichter stummer Subbass.

Soweit, so gut, es fehlt aber noch ein klassisches Juno-106 Bass-Arpeggio. Dieses ist relativ einfach gehalten. Hat aber auch zwei Tricks: Filtercutoff und Hüllkurve ändern sich etwas und es wird mit Subbass gespielt.

Im Arrangement verwenden wir dieses Bassmotiv dann als Topper und wiederholen es viermal.

Chöre, Streicher, Backings

und die Orgel des Doctor Phibes

Die ursprüngliche Idee war, eine priginale Lowrey Orgel aufzunehmen. Zeitlich nicht realisierbar. Ein Wurlitzer im Blackpool Ballroom war auch nicht drin. Aber wir haben eine Korg M1 und u. a. die ORGAN PCM Card. Und hier nehmen wir das Rock Organ. Doctor Phibes werden wir damit nicht auferstehen lassen, aber vielleicht wecken wir einen Höllenhund, die Katzen aus der Nachbarschaft scheinen den Sound zu mögen. Der Orgelsound ist recht simpel. Intern wird der Sound auf 50 links und 50 rechts im Panorama verteilt. Den Sub benötigen wir nicht, Bass hätten wir genug.

Die Streicher kommen aus dem MODX. Und hier dann die Lush Strings. Da auch diese von Hause aus sehr clean und steril klingen, nehmen wir dieses auch erstmal DRY auf und jagen diese im Nachgang durch die FX-Sektion. Hier darf der Raum durchaus größer sein.

Der Chor. Hier müssen wir etwas genauer hinhören, wir haben eine „hmm“- und eine „höö“-Phrase. Sprich hier vocodert der Toby das CS-Pad durch das System 8. Für den Hall nehmen wir hier dann den Roland DEP-5 und geben dem CS und System 8 etwas Vintage-Vibe.

Da wir nun auch keinen CS-80 am Start haben und nun doch ein richtiges CS-Pad benötigen, kommt nun ein kleiner weißer Synthesizer ins Spiel. Hier der Trick, bei jeder zweiten Note kommt ein wenig Ringmodulation in der Decay- und Release-Phase ins Spiel. Dies gibt dem Pad-Sound sein Röcheln.

Somit wäre die Backing-Sektion komplett.

John Carpenters Ping-Sound

In Carpenter Filmen war die Glocke und der Ping immer ein wiederkehrendes Motiv. Hier kommt nun die EHX Super Space Drum zum Einsatz und gibt uns einen Ping. Diesem geben nun ein mono Echo/Delay. Diese hat bei 82 BPM 12 Wiederholungen. Nun rechnen wir mal nach. Die Kick hat 16 Schritte. Dadurch verschieben sich die Zählzeiten auf die das Ping, dies sorgt in Verbindung mit der stoischen Kick für Bewegung.

Ein iPad für eine Gitarre

Noch ein Synthsweep wäre too much, also muss GarageBand her, die E-Gitarre Hart Rock oder Roots Rock und dann über das Display gewischt. Part 1/2 der Sweet mit PingPong-Delay und Reverb aus der SPX. Fertig. Dies ist allerdings der Part, der am längsten in der Produktion gebraucht hat.

Das Piano und das Leitmotiv

Technisch gesehen nehmen wir hier das Preset CFX Shrine Piano in Mono und analog ab. Zunächst mischen wir den SPX Canyon Reverb (Long mercyless Reverb) hinzu. Und passen alles an, bis es sitzt. Danach EQ-Setting „Piano High“. Für die Einspielung legen wir uns die Kick als Klick auf das Ohr und dann ab in die Kiste. Tatsächlich hat es hier nur 3 Takes benötigt.

Weitere Ideen wären hier das Rhodes via Roland JC 40 Combo. Allerdings ist dies dann im Rahmen der finalen Version rausgeflogen, da dies doch zu klischeehaft wäre.

Arrangement und endgültiger Aufbau

Bis hier hin war es einfach. Jetzt kommt der Teil, der sein muss, aber am wenigsten Spaß macht. Aufräumen des Projektes. Das heißt, alles was nicht mehr benötigt wird, fliegt aus dem Projekt und wir bereiten die Post-Produktion vor. Das heißt, sauber schneiden und noch sauberer loopen. Am Ende haben wir alles an seinem Platz und ein schön aufgeräumtes Projekt.

Loops oder Stems? Hier muss man gucken, was man mit dem fertigen Projekt vorhat. Wenn man eine Live-Umsetzung in einem variablen Set vorhat, sind Loops mit Ausklang und fertige Loops die bessere Wahl. Apple Logic bietet hier für die entsprechende Export-Option, in der auch gleich die Loops mit Tags wie Tonart, Tongeschlecht, Stil, Tempo, Instrument versehen werden können. Somit kann ich dann recht schnell eine Liveperformance bauen. Allerdings muss ich dann Startpunkt und Endpunkt des Loops im Kopf haben und mich gegebenenfalls daran erinnern.

Stems haben allerdings den Vorteil, dass sie bei Zeit 0 anfangen und am Ende des Tracks ausklingen. Macht sich somit besser für Remixe von Audioinhalten, da ich quasi weiß, wo ich anfangen muss mit dem Import. Hier am Beispiel eines Remixes für KEBU.

Wenn wir nun mit der Arrangementphase fertig sind, kommt das vorletzte Kapitel.

Mixdown Stranger Things Soundtrack

Hier müssen wir uns eine strukturierte Arbeitsweise anlegen. Hier folgen wir dem klassischen Modell und fangen mit Drum und Bass an. Ich erinnere daran, dass wir bereits bei der Recording-Phase die Spurtypen mono und stereo festgelegt hatten. Ebenso für die verschiedenen Bässe. Aus ergonomischen Gründen macht sich hier ein Controller oder eine Remote wie Logic Remote gut. Zu diesem Zeitpunkt sind im Master-Channel noch keine Dynamik-FX zu platzieren. Generell steht zu diesem Zeitpunkt der Master-Volume auf 0! Für den gesamten Mixdown gilt bei -6 dB ist Schluss.

Auch beachten, das USB -udiodevice und Logic kalibrieren sich beim Start gegeneinander. Wenn man nun das Interface gegen einen anderen Hersteller tauscht, muss man alte Projekte zumindest noch mal auf die Volumen-Summe bezogen anpassen.

Am Ende des Prozesses haben wir unseren 2-Spur Pre-Master-Mixdown.

Mastern in Box oder out of the Box

Hier machen wir keine Glaubensfrage daraus, wer die Optionen für hybrides Mastern hat, nimmt diese, wer lieber in der Box mastert, macht das mit seiner Lieblings-Masterkette. Wir nehmen hier für unser Projekt an, dass wir Streaming und digitalen Download bedienen wollen. Also müssen wir den LUFS uns irgendwo zwischen -16 und -9 LUFS orientieren. Fertig ist „Stranger Things“.