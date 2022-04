X Audio Systems Beats FM, Noise Machine

Filter & Delay mit Radio

X Audio Systems aus Italien hatte vor zwei Jahren mit dem Projekt Beats FM begonnen. Nun wurde die vierte Revision des auf Noise Music spezialisierten Effektgerätes fertiggestellt. In Kürze wird eine Funding-Kampagne auf Indigogo dazu starten.

Beats FM kombiniert zwei Einheiten zur Signalbearbeitung mit einem Radio als Signalquelle. Der gesamte Signalweg ist in Stereo gehalten. Das Gerät besitzt eine analoge Filtersektion mit einem resonanzfähigen Tiefpass und einem Hochpass. Das Tiefpassfilter verfügt auf der Rückseite des Gerätes auch über einen CV-Eingang, um von externen Quellen wie Modularsystemen, analogen Synthesizern oder Step-Sequencern moduliert werden zu können.

Neben der Filtersektion gibt es ein digitales Delay mit einer maximalen Verzögerungszeit von vier Sekunden. Das Feedback-Signal kann mit einem Low-Cut und einem High-Cut bearbeitet werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zur Modulation ist ein „LFO with 16 bendableWaveforms“ vorhanden, die in zwei Sets zu je 8 aufgeteilt sind und mit einem Wave-Bender verändert werden können. Der Geschwindigkeitsbereich liegt zwischen 0,05 Hz und 12,5 Hz, was über einen Multiplier noch halbiert oder bis zum 4-fachen erweitert werden kann. Für die Ziele Cutoff des Tiefpassfilters und Panorama des Stereo-Delays sind separate Abschwächer für die Modulationsintensität vorhanden. Das LFO-Signal kann separat abgegriffen und auch für ein externes Gerät verwendet werden.

Beats FM lässt sich auf verschiedene Arten synchronisieren. Man kann zwischen dem External In, einem Click-Track-Eingang, einem Clock-Eingang (und Ausgang) und der Tap-Taste (interne Clock) als Quelle wählen und die Sensitivität einstellen.

Das integrierte Radio verfügt über mehrere Bänder: FM, AM und acht Varianten der Kurzwelle. Der Tuner deckt einen Bereich zwischen 88 und 108 MHz ab und kann auch mit dem LFO moduliert werden. So lässt sich die „Senderwahl“ automatisieren, was je nach der Einstellung am LFO rhythmische Effekte (daher wohl der Name) oder Chaos erzeugt. An der Rückseite des Gerätes ist eine ausziehbare Antenne an eine BNC-Buchse angeschlossen.

Alternativ oder parallel zum Radio lässt sich ein externes Audiosignal in Stereo einspeisen. Beide Quelle lassen sich separat in der Lautstärke regeln und haben einen eigenen FX Bypass-Schalter.

Wenn die Funding-Kampagne zu X Audio Systems Beats FM auf Indigogo startet, wird man auch den Preis und die geplante Verfügbarkeit erfahren. Wer interessiert ist, kann sich dort in den Newsletter für Benachrichtigungen eintragen.