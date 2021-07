Test: Make Noise Strega Desktop Synthesizer

ExperimentelleKlänge - love it or hate it

Der „Make Noise Strega“ ist ein experimentalistisch konzipierter Mono-Analog-Synthesizer mit Waveshaping Oszillator im Desktop Format, welcher aber auch genauso Eurorack kompatibel ist, ganz so wie seine Kollegen 0-Coast und 0-Control aus dem gleichen Hause. Deswegen bezeichnet Make Noise diesen Synth als idealen Kandidaten im Zusammenspiel mit diesen beiden Geräten, die ja auch immerhin den selben Formfaktor haben und das gleiche Design besitzen. Hier werden wir jedoch hauptsächlich die Stand-Alone-Funktionalität unter Zuhilfenahme eines Sequenzers oder einer Tastatur durchleuchten.

Um diesen Test und den Strega besser einordnen zu können, hier noch ein kurzer, aber wichtiger Exkurs zu dessen Schöpfern. Dieses Instrument wurde in Zusammenarbeit mit Alessandro Cortini und Make Noise erschaffen. Gut, der Name hat mir bis dato nur vage etwas gesagt; nach einer Recherche kommt nur ein Bandname zutage: Nine Inch Nails. Und zwar soviel Nine Inch Nails, dass dieser Herr die Synthfraktion, die Gitarre und den Bass beigetragen hat! Ok! Na gut, warum nicht! Im Vorwort der englischsprachigen Anleitung kommen auch der Make Noise-Chef Tony Rolando und Cortini himself zu Wort: „Der Strega bedarf einiger Inspiration, unter Zuhilfenahme von Alchemie und Wissenschaft, um die Magie entstehen zu lassen.“

Allessandro schreibt zu seinem Wunschsynth: „Ich kann mich nicht erinnern, ob Strega aus einem persönlichen Bedürfnis heraus geboren wurde oder aus der kreativen Beziehung, die ich mit Tony und dem Make Noise-Team habe. Das ist beides so miteinander verwoben! … Das Instrument, das du jetzt in den Händen hältst, ist ein Instrument, das eine Klangästhetik repräsentiert, die mir sehr am Herzen liegt. Strega spricht eine ganz eigene Sprache, die du schnell zu kommunizieren und zu zuhören lernen kannst… Für mich stellt es das auditive Äquivalent eines jahrzehntelang im Meer verbliebenen Objekts dar: Strömungen haben seine Kanten geglättet, Farben haben sich verändert, Texturen sind weicher geworden. Strega fühlt sich an wie die perfekte Balance zwischen Inspiration, Aktion und Ergebnis. Er macht genau das, was ich brauche: Er verkürzt den Weg zwischen Spielzeit und konstruktivem, bedeutungsvollem und emotionalem Klangausdruck. Ich hoffe, Strega weckt bei Dir die gleiche kreative Freude… Habe keine Angst, dich von ihm an einen neuen Ort führen zu lassen.“

Doch, ich hatte Angst, diesen Artikel schreiben zu müssen, denn die vielen Stunden, die ich mit dem Strega verbracht hatte, noch bevor ich die Zeilen von Cortini las, geschweige denn, die Geschichte dahinter kannte, haben mich schon sehr unruhig werden lassen. So, als ob ich meinen Sinn für Klangästetik verloren hätte. Doch jetzt bin ich beruhigter, denn jetzt weiß ich, warum dieser Synth so klingt und solche komischen Sachen macht. Doch genug zur Geschichte!

Designed & build in the USA

Ganz im Sinne von „America First“ steht nun der scheinbar gänzlich in den USA hergestellte Synth im Vollmetallgehäuse in der Größe eines DinA5-Querformates auf dem Tisch. Im daneben liegenden Karton fand ich das Netzteil mit verschiedenen Steckdosenadaptern, vier Miniklinken-Patchkabel, einem Splitterkabel für den Stromanschluss, um mit einem Netzteil zwei Make Noise Geräte zu speisen, und ein Mini-Stereo-Klinke auf 6,35mm Stereo Buchse Adapterkabel. Ach ja, und einen schönen Strega-Aufkleber in schwarz-pink. Eine Anleitung gab es nicht, schade eigentlich bei der Preisklasse, denn so manche Patchidee aus der Anleitung hätte man gerne neben dem Gerät liegen.

Haptik und Aufbau des Strega Synthesizers

Der Strega-Synth ist mit 3-4 cm inkl. Potiköpfe recht flach und, in ein Eurorack gebaut, auch skifftauglich. Ganz typisch Make Noise sind die Aufteilung und Beschriftung recht kryptisch und wirr gehalten. Keinem wird auf Anhieb etwas bekannt vorkommen, einzig die Pfeile zu den Klinkenbuchsen rein und raus schaffen etwas Logisches. Der Kopfhöreranschluss war aber schnell gefunden, das Symbol kenne ich. Ansonsten ist das Panel schwarz, weiß und gold. Wer denkt, dass die goldenen Kreise und Quadrate allein der Optik dienen, der irrt. Das sind Touchpanels. Die runden Plättchen sind Ausgänge (Sources) und die quadratischen sind die Ziele (Destinations). Mit seinen Fingern kann man über den Schaltkreis „Körper“ eine Verbindung herstellen, um den Klang mit dem jeweiligen Parameter zu beeinflussen. Oha!

Es sind vier verschieden große Drehregler verbaut, kleine schwarze, wie bei den Korg Volcas, einmal kürzere und längere weiße und dann noch die drei flachen, aber auch größten Regler. Insgesamt hilft das der Zuordnung nach Struktur aber auch nicht weiter. Die Patchpunkte sind sowohl oben als auch unten zu finden. Patcheingänge sind mit weißen Feldern hinterlegt, jedoch ist das nicht durchgängig so konzipiert, denn es gibt auch noch andere Inputs, zum Beispiel mit Pfeilen. Ausgänge sind entweder mit Pfeilen oder mit anderen Bezeichnungen beschriftet. Wie man sieht, ist das Ganze recht durcheinander, aber von Make Noise bekannt. Hier hilft nur Forschen und Verinnerlichen. Insgesamt ganz schick, aber gewöhnungsbedürftig, und das schreit nach Anleitung. An der Bauweise und der Qualität gibt es nichts zu bemängeln.

Oszillator

Nur drei Regler sind für den Klang im klassischem Sinne verantwortlich. Der „Activation“-Regler ist nicht nur für die VCO-Lautstärke verantwortlich, sondern regelt als dezenter High Pass Filter dünnen, bassarmen Sound zu vollem Klang. Wenn mal allerdings ein Gate-Signal anliegt, fällt diese Funktion weg. Der große „Tonic“-Regler ist für die Tonhöhe zuständig. Der Regelbereich geht von 20Hz bis 10kHz. Mit dem „Tone“-Poti fährt man durch die verschiedenen Wavetables. Welche exakt zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt. Auch die Anleitung schweigt sich dazu aus. Durch die Kombinationsmöglichkeiten der beiden Regler sind ausreichend Möglichkeiten vorhanden. Zusätzlich gibt es noch einen Fine-Tune Regler. Wer den Blend-Regler oben rechts komplett zudreht (CCW), hört dann auch erst einmal den Oszillator in Reinform. Tragisch ist, dass das Tracking gerade mal so eine Oktave aushält, dann driftet das Tuning ab. Auch der einzig erreichbare Zugriff auf das Tuning durch ein kleines Loch in der Frontplatte schafft hier keine Abhilfe. Im Video habe ich das Tracking und die Wavetables demonstriert. Aber weiter im Text!

Als Abgreifpunkt stehen auch permanent eine Sägezahnwelle und ein Suboszillator in der zuletzt gewählten Tonhöhe zur Verfügung. Der Sub ist gut drei Oktaven tiefer, kann also auch bei entsprechender Einstellung als LFO zur Manipulation anderer Sachen benutzt werden. Durch den Audioeingang kann zusätzliches Material hinzugefügt werden. Auch sollte man dem Strega seine eigenen Signale über den Audio-In wieder zuführen.

Parallel zum Oszillator kann der Sound noch durch eine regelbare Random Funktion zerstört werden bzw. mit Klangaussetzern zerteilt werden, und zwar so, bis kein permanenter Ton mehr zu hören ist.

Alchemie durch Zerstörung

Das zweite große Hauptsegment des Strega Kosmos ist die, ich nenne es mal, Effekteinheit. Es soll sich um eine Art analoges Delay handeln, welches mit allerhand Eingängen in seiner Intensität und seiner Klangwelt beeinflusst werden kann. Der Begriff Delay wird aber dieser Einheit nicht ganz gerecht. Der große „Time“-Regler ist für eine Art Klangpreset zuständig. Die eine Hälfte des Regelweges ist für Delay und Early Reflexions zuständig und die andere Hälfte liefert eher eine Art Bitcrusher, alles jedoch fließend im Übergang. Das kann dann auch bis zur völligen Unkenntlichkeit des Klanges führen und meistens mit starken Nebengeräuschen einhergehen. Ein Feedback Regler (Decay) und ein nicht beschrifteter Regler sorgen für weitere Unregelmäßigkeiten. Es fällt schwer, das Verhalten dieser Einheit in Worte zu fassen. Um diese Effekteinheit überhaupt hören zu können, dafür ist der „Blend“-Regler zuständig. Dieser blendet den Effektanteil zum Oszillator ein, und kann diesen auch zu 100% ausblenden, so dass nur der Effektsound hörbar ist. Da der Strega auch jeden Pegel über den Audio-In verarbeitet, kann der Synth auch als reines Effektgerät für andere Instrumente dienen. Das ist ein großer Pluspunkt, aber leider ist die gesamte Effekteinheit auch nur in Mono.

Das Filter des Make Noise Strega

Das Filter trägt seinen Namen fast zu Unrecht, denn es hat weder eine Resonanz, noch ist es auf dem „Hauptklang“ des Oszillator anwendbar. Es ist einzig und allein für den Effektsound vorgesehen. Es gibt keinen Patchpunkt, um ein Audiosignal durchzuschicken. Ich tippe auf ein 2db LP Filter, denn allzu stark greift es ins Geschehen nicht ein. Es dient allein dazu, eine Ästethik zum Klanggeschehen beizutragen oder um Geräuschfahnen zu ebnen. Natürlich ist es auch per Patchpunkt mit CVs, zum Beispiel mit dem Funktionsgenerator, regelbar.

Der Funktionsgenerator

Der etwas abgegrenzte Funktionsgenerator mit Loop Funktion bietet sich als LFO, als zusätzlicher VCO für Ringmodulation, für FM-Klänge und als Slew Generator an. Der Funktionsgenerator ist übrigens auch mit dem Filter normalisiert, wie so manch andere Funktion, wenn man den aufgedruckten goldenen Linien folgt.

Audio Ein- und Ausgänge

Der Audioeinschleifpunkt kommt mit allen Eingangssignalen zurecht. Hierfür steht ein extra Poti zur Anpassung bereit. Ausgangsseitig gibt der Kopfhörerausgang Linepegel ab. Zusätzlich steht ein extra hochpegeliger Audioausgang für das Weiterführen an andere Modulargerätschaften zur Verfügung. Über die Pegelkompatibilitäten muss man sich also keine Gedanken machen. MIDI Funtionalität gibt es überhaupt nicht.

Und was nun?

Bevor ich auf die Klangmöglichkeiten und die Bedienung überhaupt eingehen kann, muss ich kurz meinen Leidensweg schildern, den ich mit dem Strega hatte. Da ich vor einem Test völlig unvoreingenommen bin und auch rein gar nichts über den Strega wusste bis auf das, dass es sich um einen Synth von Make Noise handelt, ging ich völlig leidenschaftslos an das Gerät und den Test heran. Insgesamt drei Phasen habe ich mit dem Gerät durchlaufen dürfen, bis ich bereit war und einen Plan hatte, diesen Testbericht zu schreiben.

In der 1. Phase stand ein unzugängliches, schwer zu handhabendes Gerät vor mir. Allein die Symbole und die Anordnung sowie die Anleitung waren schwer zu fassen. Flüche und Kraftausdrücke waren nötig, da ich kurz vor der Selbstaufgabe stand. Aber da muss man durch als Tester. Mir kam es so vor, dass der Fokus auf „Ich will anders sein als die Anderen“ lag und das Ganze irgendwie eine völlig überteuerte Mogelpackung war. Und es war frustrierend und hat überhaupt keinen Spaß gemacht.

Phase 2 war gezeichnet von Erkenntnis und Verständnis des Konzeptes dahinter. Hier hat mich dann auch die Geschichte hinter diesem Synth interessiert und ich habe recherchiert. Das hat mich natürlich auch beeinflusst, aber es war hilfreich zu verstehen, für was dieser Synth konzipiert ist und welche Möglichkeiten er bietet. Ich war erstaunt, dass doch sehr viele Funktionen vorhanden sind, die man vielleicht erst nach längerer Zeit entdeckt und probiert. Wie auch beim 0-Coast sind Bausteine auf dem zweiten und dritten Blick anders zu verwenden, als sie in der Anleitung stehen. Und hier sind wir im Bereich Modularsynth angekommen. Der Strega ist absichtlich so entwickelt worden. Dann konnte ich ihn erst begreifen.

In der 3. Phase spukten ganz viele Möglichkeiten und Ideen durch meinen Kopf, die man mit dem Strega probieren könnte. Der Experimentierer in mir war geweckt, die Möglichkeiten waren neu und spannend. Doch dann kam die Ernüchterung, denn meinen Geschmack hat es einfach nicht getroffen. Deswegen ist der Strega nicht schlecht! Keine Sorge, ich versuche objektiv zu bleiben, daher kommen wir nun zum Klang.

Klangmöglichkeiten

Stellen wir uns schwebende Raumschiffwracks im Weltall nach einem interstellaren Krieg vor, vor sich hinrostende Autos im Dickicht eines verwilderten Waldes oder einen pyroklastischen Strom, der mit 600 km/h den Vulkan herunterrast. Diese Bilder kann man mit dem Strega vertonen. Da soll aber nicht bedeuten, dass man ihn für tanzbare elektronische Musik nicht verwenden kann. Er hat jedoch einen eher etwas melancholischen Grundcharakter. Es ist eben ein experimenteller Synthesizer, der niemals als normaler Synth gesehen werden will. Der Oszillator ist nur Mittel zum Zweck, die Grundlage für alles Weitere. Bleibt der Klang bei reinem VCO Sound klar und auch bekannt, um gänzlich einfache Synthsachen damit zu spielen, ändert sich das schlagartig, sobald die „Effekteinheit“ mit ins Spiel kommt. Schmutz, Noise und sich aufwallende Soundfahnen bilden sich, die man entweder rhytmisch schweben und wabbern lassen kann oder die sich mit voller Wucht vor einem aufbäumen. Für sich alleine kann der Strega aber nicht sein volles Potential ausschöpfen. Er benötigt Partner. Entweder den 0-Control Sequenzer aus eigenem Haus oder eben andere Sequenzer, möglichst mit mehreren Spuren. Dann nämlich kommen genau die Anwender ins Schwärmen, für die dieses außergewöhnliche Gerät entwickelt wurde. Und hier zeigt sich dann auch der Einfluss von Allessandro Cortini wieder. Der Kreis schließt sich.

Workflow und Bedienung

Selbst als geübter Kabelpatcher war es ein Graus, den Strega zu patchen. Gerade zu Beginn sind weder das Manual noch die Beschriftung oder Anordnung der Bedienelemente hilfreich. Aber auch später muss man sich permanent konzentrieren. Hier helfen wirklich nur Youtube und Ausprobieren. Zwar ist Make Noise für seine extravaganten Layouts und Zeichen bekannt, aber hier wurde es noch etwas weiter getrieben, da bekannte Bezeichungen eben einfach mit eigenen Wortkreationen versehen wurden. Dem einen wird es freuen, da es etwas zu erkunden gibt, den anderen wird es frustieren. Geschenkt bekommt man eben nichts, selbst wenn man dafür bezahlt.

Das Modifizieren des Sounds mit Hilfe der goldenen Touchpanels war nach meinem Gusto nicht sehr effektiv und teilweise nur schwer sinnvoll einzusetzen oder auch nur merklich zu hören. Hier spielen einfach zu viele Komponenten eine Rolle. Der eine Körper leitet eben besser wie der andere. Daher ist das zwar ein nettes Goodie, man sollte aber nicht zu viele Erwartungen an diese Funktion setzen. Wer munter patchen kann, der wird irgendwann diese Möglichkeit gar nicht mehr als solche wahrnehmen.

Tipp: Auf jeden Fall schon mal einen passiven externen Mult-Stern oder die bekannten Stackcables bereithalten, denn das ein oder andere CV Signal möchte man mehrfach verteilen.

Zwischenfazit

Der Make Noise Strega ist so ein Gerät: Entweder man liebt es oder man hasst es! Ein für das Experimentieren geschaffener Synth, der eine Nische bedient und eben anders ist. „Normal“ ist hier gar nichts und Störgeräusche gibt es gratis immer mit dazu. Ein Filter, welches keines ist und nur den Effektanteil beeinflusst, von dem man nicht mal weiß, was es macht. Von einer normalen Hüllkurve wollen wir gar nicht reden. Das Tuning über mehrere Oktaven ist eine Katastrophe. Und die Effekteinheit hätte auch gerne in Stereo sein dürfen. Aber trotzdem glaube ich, dass der Strega das Zeug dazu hat, neue Musikstile zu entwickeln. Er kann nur diejenigen, die dieses Gerät durchhalten und verstehen, dermaßen musikalisch beschenken, dass sie absolut glücklich damit werden. Persönlich ist das kein Gerät für mich, aber trotzdem sehe ich das Neue, das aus diesem Synth entspringen kann. In den richtigen Händen ist das ein Zauberkasten.

Der Strega on YouTube

