1010music Nanobox Tangerine, Streaming-Sampler

Kleine Korrektur: es gibt keine Granular Funktionen in der nanobox tangerine, das ist ein Fehler in der Produktbeschreibung. Wer Granularsynthese möchte, findet die in der nanobox lemondrop.

Die nanobox tangerine hat eine, auf umfangreiche Multisamples optimierte Engine, während die nanobox lemondrop über zwei Granularengines mit jeweils eigenem Multimode Filter pro Patch verfügt.