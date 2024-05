Adam Audio A4V, A7V Limited Edition, Nahfeldmonitore

Limitiert - jetzt auch in weiß erhältlich

Der Berliner Lautsprecher-Spezialist ADAM Audio stellt die Nahfeldmonitore Adam Audio A4V und A7V in einer limitierten weißen Version vor. Anlass für diese Variante der beiden Speaker ist das 25-jährige Firmenjubiläums von ADAM Audio.

Eine begrenzte Anzahl dieser beiden Nahfeldmonitore aus der A-Serie ist ab Juli 2024 mit einem weißen Hochglanz-Finish erhältlich. Die technischen Spezifikationen sind identisch zu den schwarzen Serienmodellen. Getestet haben wir die beiden Speaker bereits. Entsprechend findet ihr in unseren Testberichten alle Informationen dazu:

Hier ein Auszug aus einem unserer Tests:

„Adam Audio hat mit dem Adam A7V die A-Produktlinie konsequent fortgesetzt und den nächsten Dauerbrenner geschaffen. Bei den Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger A7X wurde ordentlich was draufgelegt: Neues Material plus Magnetsystem für die Tieftöner, neuer Waveguide für den Hochtöner, vor allem aber ungleich mehr Möglichkeiten der Klangformung und Anpassung – und das nun sogar mit Fernsteuerung per Software.

Am schön differenzierten, großen Klang gibt es kaum etwas zu kritteln. Lediglich die Höhen erschienen mir zuweilen etwas zu dominant, aber dem kann man bequem mit der angesprochenen Klangformung zu Leibe rücken. Die macht die Adam A7V auch recht variabel, die Bandbreite reicht da vom analytischen Hören für den Mix bis zum einigermaßen entspannten Easy Listening der Lieblings-Playlist. Fazit: Im umkämpften Feld der aktiven Nahfeldmonitore dieses Preissegments muss sich der Adam A7V wahrlich nicht verstecken.“