Home-Studio 11: g’kar, da vinci, pierce, mikethorsen, verhadj, devineartist

Das Wochenende steht vor der Tür und damit auch eine neue Home-Studio-Story. Heute mit unseren Lesern: g’kar, da vinci, pierce, mikethorsen, verhadj und devineartist.

Musikstatus:

Hobby

Musikrichtung:

jazzrockfunkhouse

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Matrix 1000 – eigener Umbau mit externem Netzteil.

Da brummt nix mehr;-))))

Und hier noch g’kar höchstpersönlich:

Musikstatus:

Semi-Professionell

Musikrichtung:

Drone

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Von meinem Synth.

Persönliches Statement:

Don’t think outside the box.

Musikstatus:

Professionell

Musikrichtung:

DEEPHOUSE / ELECTRONICA

Soundcloud:

Von welchem Gear in deinem Studio würdest du dich niemals trennen?

Meinem Moog Sub37 … <3

Persönliches Statement:

Mein Homestudio ist erst über die letzten drei Jahre „wieder“ so gewachsen. Lange hatte ich analogem Equipment abgeschworen und die Vorteile rein digitaler Produktion genutzt. Aber am Ende kam die Einsicht, weder das eine noch andere Extrem works Best, sondern die mögliche Symbiose aus beidem.

Und hier noch ein paar Nahaufnahmen aus seinem Studio: