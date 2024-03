Akai MPC Stems, Erweiterung

@Everpure Also ich hatte vorher die 2000er und dann die 2000xl… Ich kann nur sagen, dass Du heutzutage mit einer 1000er auf jeden Fall besser fährst. Das ist definitiv eine „richtige“ MPC! Wenn es dann wirklich was besonderes sein soll, müsste man sich eine MPC 60 anschaffen. Aber ganz ehrlich, dafür würd ich niemals auf die technischen Neuerungen der 500/1000/2500 verzichten wollen. Den Dreck in den Samples bekommt man auch anders hin ^^…

Ja, das mit dem Ansatz den du ansprichst, sehe ich auch so. Manchmal ist weniger mehr, weil man fokusierter ist, und so ein Gerät auch besser und schneller versteht. Und was die alten MPCs eben auch haben, ist ein richtiges Step Recording für tonale Sequenzen. Warum das bei den neuen immer noch nicht nachgeliefert wurde, verstehe ich nicht. Es ist anders als Melodien in eine Piano-Roll „reinzumalen“. Also mit den alten MPCs ist man immer noch gut dabei!