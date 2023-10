Vier neue Effekte

Mit dem kostenlosen Firmware-Update 2.12.2 erhalten die aktuellen Akai MPC Standalone-Modelle vier neue AIR Plug-ins zur Erweiterung der Effektauswahl. Bereits mit den letzten beiden Updates 2.11 und 2.10, die wie die aktuelle Firmware im Jahresabstand veröffentlicht wurden, erhielt die MPC-Serie Zuwachs bei den internen Plug-ins.

Akai MPC Firmware-Update 2.12.2

Das Update kann bei folgenden MPC-Modellen installiert werden: MPC One / One+ / One Retro Editon, MPC X / X SE, MPC Live / Live 2 / Live Beatclub und MPC Key 61 sowie die per Controller steuerbare MPC Software.

Die vier neuen Effekte von AIR werden als zusätzliche Plug-ins mit detaillierten Editier-Möglichkeiten installiert. Im einzelnen handelt es sich um:

AIR Chorus: ein klassischer Chorus mit eigenem LFO zur Modulation und einstellbarem Pre-Delay.

AIR Expander: ein Dynamikprozessor zur Bearbeitung von ungewollt leisen Passagen in einem Track

AIR Multitap Delay: ein synchronisierbares Delay mit bis zu fünf separat einstellbaren Taps für kreative Anwendungen, wie etwa der Erzeugung komplexer rhythmischer Muster

AIR Vintage Filter: ein Multimodefilter mit Tiefpass (12, 18 und 24 dB) sowie Band- und Hochpass, zur Modulation sind eine Hüllkruve und ein synchronisierbarer LFO integriert.

Außerdem unterstützen mit dem Update die internen MPC Plug-in nun auch „Plug-in Presets Expansion Packs“.

Das Akai MPC Firmware-Update 2.12.2 steht ab sofort für die einzelnen MPC-Modelle zum kostenlosen Download bereit.

Unter diesem Link findet ihr unseren Testbericht für das jüngste Modell MPC One+.