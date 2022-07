Antelope Audio Zen Go Thunderbolt 3, Audiointerface

Top-Einsteiger Interface, jetzt mit Thunderbolt

Im vergangenen Jahr hatten wir das Zen Go Synergy Core Audiointerface von Antelope Audio bei uns im Test. Unseren Autor Markus Schröder überzeugte das Interface so sehr, dass er sich sogar wie folgt festlegte:

„Für 500,- Euro dürfte sich derzeit kaum ein besser klingendes Interface finden lassen, da kann die Konkurrenz ziemlich einpacken und die sehr guten AFX-Effekte die dabei sind, kann man dann noch zusätzlich als Mehrwert obendrauf mitnehmen."

Das Zen Go Synergy Core ist mit einer USB-C-Schnittstelle ausgestattet. Offensichtlich möchte man den potenziellen Kundenkreis erweitern, denn ab sofort ist das Zen Go auch in einer Thunderbolt-Variante erhältlich. Bis auf die Schnittstelle sind die beiden Interfaces technisch identisch, so dass man davon ausgehen kann, dass das ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 649,- Euro erhältlich Antelope Audio Zen Go Thunderbolt 3 klanglich und funktional ebenfalls überzeugen kann.

Dass man bei Antelope Audio möglichst viele Kunden mit der passenden Schnittstelle versorgen möchte, ist kein Einzelfall, denn auch die nächst größeren Interfaces wie das Zen Q gibt es jeweils in einer USB- und einer Thunderbolt-Variante. Und bei den noch größeren Interfaces der Firma verbaut man einfach beide Schnittstellen.

