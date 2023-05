Arturia MicroFreak V5.0, Firmware-Update

Wahnsinn! Ich weiß schon, warum ich Fan von Arturia bin. Einen vier Jahre alten Synthesizer immer noch mit Firmware-Updates versorgen, die dem Gerät neue Fähigkeiten verleihen … und dazu noch kostenlos … das ist echt eine feile Sache. 😃

Eben hat bei mir übrigens ganz ganz übel GAS zugeschlagen: Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass ich mir den doch endlich mal kaufen müsste. Ist ja auch nicht so teuer. Fünf Sekunden später fiel mir ein: Ich besitze den längst … habe ihn aber so gut wie nicht genutzt … weil, ja »weil« halt! Oh Mann! 😇