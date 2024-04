Behringer gewährt frühen Einblick in die neue Behringer MX MIX App

Behringer setzt seit einiger Zeit auf die Community, wenn es um Wünsche und Verbesserungsvorschläge für bestehende Produkte geht oder aber auch um zukünftige Produkte, die bislang nicht im Portfolio von Behringer zu finden sind. Nachdem kürzlich Fotos der WING Rack Digitalkonsole von Behringer selbst in User-Gruppen auf Facebook verbreitet wurden, wurde nun auf der offiziellen Behringer Facebook-Seite Zugriff auf das Behringer MX-MIX App Early Access Update gewährt.

Behringer MX-MIX App

Die brandneue Behringer MX-MIX App dient der kompletten Fernsteuerung und Konfiguration der Behringer X32 Digitalpulte sowie der M32-Schwesterprodukte aus dem Hause Midas. Außerdem lassen sich darüber die damit eng verwandten Produkte Behringer X18, XR18, XR16, XR12 sowie Midas MR18 und MR12 Mischpulte steuern.

Die App ist für iOS/iPadOS und Android erhältlich und befindet sich aktuell in Phase 1 und Version 1.5. Die App ist noch nicht vollständig entwickelt und enthält aktuell nur rudimentäre Funktionen zum Steuern der genannten Behringer und Midas Digitalpulte. Mithilfe des Community Feedbacks soll die App weiterentwickelt werden, Fehler schneller gefunden und behoben.

Folgende Funktionen sind bereits in der neuen App enthalten und sollen von den Anwendern getestet werden:

Presets für alle Behringer X32 und Midas M32 Digitalmischpulte und Varianten

Kanalkonfiguration enthält nun die Möglichkeit, DCAs und Mute-Gruppen zuzuweisen und darzustellen. Außerdem sind die weiteren wichtigsten Parameter wie Source, Gain, Channel Delay, Low Cut, Insert, Phantomspeisung, Polarität, Link, Stereo LR, Mono/Center, Automix, Panorama, Presets, Gate, Dynamics, EQ und Sends enthalten. Auch der Kanalname, das Icon sowie die Farbcodierung lassen sich bereits jetzt anpassen.

Das User Interface der Meters-Page passt sich jetzt der mit der App verbundenen Mischpultkonsole an

Der Real-time Analyser (RTA) und die RTA-Settings auf der Meters-Seite können nun aktiviert werden

Neu ist auch die Channel Sends-Sektion

Noch im Frühstadium

Die App sieht trotz ihres frühen Stadiums bereits sehr gut aus. Das User Interface wirkt deutlich besser als das der bisherigen Apps X32-Mix, M32-Mix und X Air-Edit beziehungsweise M Air-Edit. Hier wird endlich das zusammengeführt, was zusammen gehört. Viele Anwender arbeiten mit mehreren verschiedenen Digitalpulten des Herstellers und müssen in Zukunft nicht mehr unterschiedliche Apps nutzen. Konkurrenz-Apps wie Mixing Station von David Schumann unterstützen schon seit längerer Zeit mehrere Produkte sogar über Herstellergrenzen hinaus und bieten außerdem deutlich mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Allerdings müssen Nutzer die Anpassungen für die einzelnen Digitalpulte als In App-Kauf erwerben. Die Desktop-Version ist ebenfalls kostenpflichtig. Behringer reagiert nun auf die Anwenderwünsche mit einer von Grund auf neu entwickelten eigenen App.

Preview ausprobieren und mitreden

Wer die Preview ausprobieren und durch sein Feedback an der Entwicklung teilhaben möchte, kann das Behringer MX-Mix App Early Access Update unter den folgenden Links herunterladen:

iOS: https://ow.ly/ZKJs50Rarvc

Android: https://ow.ly/BZbb50Rarvb

Feedback zur App kann unter der URL https://ow.ly/zucP50Rarvi hinterlassen werden.