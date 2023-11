The Bigger Sky? Boss RV-200 Reverb Pedal

So ein klein wenig erinnert mich das neue Boss RV-200 Reverb Pedal direkt an die Reverb-Legende Big Sky des Herstellers Strymon. Ob das an dem minimalistischen Display liegt, mit dem auch das Big Sky noch heute klarkommt? Oder ist es der Regler mit den zwölf Reverb-Algorithmen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist diese Assoziation sicherlich nicht ungewollt und auch nicht die schlechteste Referenz.

ANZEIGE

Boss RV-200 Reverb Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 299,00 € bei

Boss RV-200 Reverb Pedal – Zwölf Reverb-Algorithmen

Der neue Spross aus der 200er-Serie bietet insgesamt zwölf Reverb-Algorithmen, vom klassischen Room, Hall und Spring, über Shimmer und modulierte Hallfahnen, bis zum neu entwickelten Arpverb, der Arpeggio-Muster bietet, dürften vor allem Fans hochwertiger Ambient-Sounds Freude an diesem Pedal finden.

127 Speicherplätze stehen für eigenen Hallkreationen zur Verfügung. Die Bedienung des Pedals soll kinderleicht sein, was mich angesichts des gerade mal drei Siebensegment-LEDs umfassenden Displays schon neugierig macht. Die beiden Fußschalter jedenfalls sind individuell programmierbar, was für eine hohe Live Tauglichkeit spricht. Zusätzlich können natürlich auch ein externes Expression-Pedal oder ein zusätzlicher Fußschalter angeschlossen werden. Batteriebetrieb ist möglich.

Selbstverständlich bietet das Boss RV-200 Reverb Pedal zahlreiche Midi-Optionen, die Anbindung an midifähiges Equipment erfolgt durch die inzwischen etablierten Miniklinken. Ein True Bypass sorgt für klangneutrales Durchschleifen des Signals. Erweckt man das Pedal aus dem Bypass, sorgen 32-Bit AD/DA-Wandler und ein 32-Bit Float Processing sowie eine Sample Rate von 96 kHz für höchste Studio-Soundqualität.

Ein USB-Anschluss hat das Gerät auch, allerdings ist dieser laut Betriebsanleitung derzeit nur für Firmware Updates gedacht. Ob und wann es einen Editor für Mac, PC oder Mobile Devices geben wird, ist bisher nicht bekannt. Sinnvoll wäre das allemal, denn das Display ist wahrlich sehr „übersichtlich“.

ANZEIGE

Mit Abmessungen von 138 × 101 × 63 mm und einem Gewicht von 700 g ist das Boss RV-200 Reverb Pedal noch klein genug, um ein ohnehin schon überfülltes Effektboard nicht unnötig zu belasten. Die Belastung des Portemonnaies ist bei einem Verkaufspreis von 299 € schon eher das Problem, aber angesichts der Vielseitigkeit des Pedals, die es zum alleinigen Reverb qualifizieren dürfte, ist das absolut gerechtfertigt. Lieferbar ist das Pedal in etwa 3-4 Wochen.



Die in den Produktvideos demonstrierte Soundqualität halte ich für absolute Spitzenklasse, aber natürlich ist das, wie immer, natürlich ein persönliches Ding. Grundsätzlich dürfte das Boss RV-200 aber dem Strymon Big Sky effektiv die Führungsrolle streitig machen können, denn das kostet immer noch knapp 500 €!

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren