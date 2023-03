Clavias Launch Event: Nord Stage 4, die erste Preview

Erste Eindrücke vom Nord Stage 4 Keyboard

Am Freitag, 10. März 2023, lud die Sound Service European Music Distribution zu einem besonderen Event ein. Anwesende nationale und internationale Händler und Journalisten bekamen die Möglichkeit, im Rahmen eines ganztägigen Events die neuen Räume von Sound-Service in Berlin-Adlershof kennenzulernen. Schwerpunkt und eigentlicher Anlass der Veranstaltung war aber die ausführliche Präsentation der brandneuen Keyboard-.Serie Nord Stage 4.

Die Sound Service GmbH feiert aktuell ihr 40-jähriges Bestehen. Sie wurde am 1.4.1983 von Joachim Stock gegründet. Joachim Stock hatte das in West-Berlin bestens vernetzte Sound & Drumland (heute Just Music) mit all seinen Ablegern gegründet. Es war im Februar 1983, als der Ing. Manfred Fricke (†) aus Berlin in das Sound & Drumland kam und eine kleine graue Box in den Händen hielt, die etwas wie eine Brotbüchse aussah und aus der ganz fantastische Drumsounds kamen (MFB 501). Manfred fragte Joachim Stock, ob er so etwas verkaufen kann, der daran keinen Zweifel hatte … er wollte es verkaufen … und zwar nicht nur in Berlin, sondern weltweit. Ihm war schnell klar, dass, wenn man ein Produkt vernünftig vertreiben will, man dafür einen eigenständigen Großhandel benötigt und man dieses nicht aus einem Einzelhandelsgeschäft machen kann. Das war die Geburtsstunde von Sound Service GmbH. Einer der ersten Abnehmer war dann auch gleich die Firma Samson in den USA. Nach dem Mauerfall wurde der Brandenburgische Ort Rangsdorf zu einem Standort mit umfangreichen Lagerkapazitäten ausgebaut. Heute befindet sich das Logistikcenter der Sound-Service GmbH im Brandenburgischen Spreenhagen. Die zentraleuropäische Lage und die direkte Anbindung an die Autobahnen macht Sound Service zu einem Vertriebspartner, der schnell auf die Wünsche seiner Kunden reagieren kann. Zu den Marken, die heute von Sound Service vertrieben werden, gehören ZOOM, Eventide, ESP, CLOUD Microphones, Ltd Guitars, Blackstar Amplification, FOCAL, ICON Pro Audio und eben auch Nord.

Vor drei Jahren wurde das verwaltungs- und betreuungsmäßige Herzstück von Sound Service im Medienpark Berlin-Adlershof aufgebaut. Auf diesem verkehrsgünstig erreichbaren Gelände hatte einst das DDR Fernsehen Studios. Heute ist davon nichts mehr zu erkennen.

Der Tag begann um 16.00 Uhr mit einer Führung durch das gesamte Firmengebäude. Nach einer kleinen Aufwärmphase, wo sich die Anwesenden bei Kuchen und Kaffee kennenlernen konnten (etliche aus der Branche kannten sich natürlich bereits),, wurden wir von Jan Beric, Area Sales Manager Deutschland und Österreich begrüßt, der auch die gesamte Veranstaltung moderierte. Geplant waren eine Führung durch das Haus, eine Stage 4 Produktvorführung, eine Stage 4 Verkaufsschulung und später ein gemeinsames Abendessen mit musikalischer Begleitung der Keyboarderin und Sängerin Debbie Smith.

Schnell übernahm Martin Pohl, seines Zeichens Head of Marketing Keyboards | Recording | DJ | PA, das Zepter und führte die Gäste durch das Haus. Zu sehen gab es dabei eine ganze Menge. Neben zahlreichen Büros, mehreren Multifunktionsräumen, die für verschiedenste Zwecke verwendet werden können und einem Küchen- und Servicebereich, gab es auf allen Etagen Showräume für Produktpräsentationen und Lounges, wo man in Ruhe Instrumente und Lautsprecheranlagen ausprobieren und Gespräche führen kann. Klar, dass sich hier alles ums Geschäft dreht und dass sich die Kunden wohlfühlen sollen. Egal ob man sich für Studiomonitore, Gitarren, Recording, Schlagzeug und Percussion oder eben Keyboards und Synthesizer interessiert, hier findet jeder Vertriebspartner seine passende „Ecke“.

Nicht vergessen zu erwähnen, möchte ich den integrierten Hotel- und Übernachtungsservice. Für angereiste Gäste besteht die Möglichkeit, diese unter dem Dach des Hauses in einem von sieben Hotelzimmern unterzubringen, die stilecht, also im „Rock-Style“ eingerichtet sind. Das nenne ich mal Rundumservice.

Nach der Führung und einer kleinen Pause wurden alle Gäste in den zentralen und angenehm klimatisierten Showroom gebeten. Es war nun an der Zeit, einen ersten intensiven Blick und natürlich das Gehör auf das neue Nord Stage 4 88 Keyboard zu werfen, das sich in typischem Rot auf der Bühne präsentierte. Dafür hatten die Leute von Sound Service eine Showbühne aufgebaut, die links und rechts von zwei großen Videoleinwänden umrahmt gewesen ist. Alles wurde in stimmungsvolles Licht gesetzt und man fühlte sich wie ein Gast in einer echten Show. Das Nord Stage 4 wurde aus mehreren Perspektiven mit GoPros gefilmt und man konnte so live das Geschehen auf der Bühne verfolgen.

Ursprünglich sollte das Keyboard von dem Keyboarder Lars Peter vorgeführt werden. Da dieser aber krankheitsbedingt ausfiel, hatte man sich mit dem Musiker Mark Hernadi aka Mark Moody einen absoluten Spitzenmann als Ersatz besorgt. Dieser sympathische Musiker führte nun eine Stunde lang das Nord Stage 4 vor, wobei er im wahrsten Sinne des Wortes alle Register zog und live improvisierte, was das Zeug hielt. Sein augenzwinkernder Hinweis, dass es sich bei dem Nord Stage 4 nicht um eine Workstation handelt, war absolut berechtigt, denn man konnte schnell eines merken: Wer dieses Keyboard aus dem Effeff beherrscht, kann damit live komplexe und variantenreiche Stücke performen, die man eher als „auf dem Rechner produziert“ einordnen würde. So führte Mark Moody die neue Orgelsektion vor, arbeitete sich durch die Piano-Layer Sektion, wobei er die verschiedensten Pianos, Clavichords, E-Pianos und weitere anspielte, führte die clevere Preset-Verwaltung vor, warf einen genaueren Blick auf die Synth-Engine inklusive polyphonem Arpeggiator, die zu ca. 94 Prozent der des Wave 2 Synthesizers entspricht (und nur ein wenig abgespeckt ist) und stellte abschließend auch die überarbeitete Effektsektion vor. Näheres zu den neuen Features weiter unten. Insgesamt war das eine eindrucksvolle, launige Vorführung, die Lust auf mehr machte.

Nach einer Stunde war es an der Zeit für eine größere Umbaupause im gleichen Saal. Die Gäste tummelten sich im Haus herum und ich bekam die Gelegenheit, einer besonderen Demo beizuwohnen. Martin Pohl machte eine Vorführung im hausinternen Dolby Atmos Studio, die sich gewaschen hatte. Das Studio ist randvoll mit Monitoren von FOCAL ausgebaut, deren Lautstärke einen tief durchatmen ließen. Die Sounds flogen nur so herum und auch „normale“ Songs klangen extrem räumlich. Diese Vorführung war absolute Spitze und sehr beeindruckend.

Am frühen Abend wurden wir dann zurück in den Saal gebeten und man erkannte schnell, dass die Zeit für die Produkt- und Verkaufsschulung gekommen war. Diese dauerte eineinhalb Stunden lang und wurde von dem „Nord-Mann“ Staffan Lindroth, seines Zeichens Clavia Produktspezialist, in englischer Sprache durchgeführt. Auf zehn oder elf Stationen hatte man Nord Stage 4 Keyboards aufgebaut. Alle Plätze waren mit Kopfhörern versehen. Staffan erklärte die einzelnen Parts seines Keyboards auf der Bühne. Man konnte ihn dabei auf den Videoleinwänden verfolgen und parallel am eigenen Keyboard die Sounds nach seinen Anweisungen nachstellen.

Was darf man nun von diesen neuen Keyboards erwarten? Insgesamt gehören zur Stage 4 Familie drei Keyboards mit 88 oder 73 gewichteten Tasten und einer Compact Version mit 73 halb-gewichteten Tasten, die 120-stimmig polyphon sind. Das Panel-Layout wurde überarbeitet und ermöglicht einen intuitiveren Umgang mit den gebotenen Optionen. Jede Sektion (Orgel, Piano und Synthesizer) verfügt über LED-Pegelregler für die Lautstärkeregelung und Focus-Taster für alle Layer (alleine drei Layer A, B, C innerhalb der multitimbralen Synthesizer-Sektion). Jedes Synth–Layer kann individuell auf virtuell-analoge Synthese, FM, Digital Waves, Samples oder auf Extern eingestellt werden. Samples aus der Nord Sample Library 4.0 können geladen werden. Die Multimode-Filter können als 12 & 24 dB Low Pass, High Pass, Band Pass und als kombinierten Low Pass/Band Pass (LP+BP) betrieben werden. Es gibt ein Filter Drive mit den Stufen: Off, 1, 2 and 3 und ein zuschaltbares Filter Tracking mit den Stufen: Off, 1/3, 2/3 and Full. Jedes Layer hat einen LFO mit 5 Schwingungsformen: Square, Triangle, Ramp Down, Ramp Up and Sample & Hold und drei Velocity-abhängige Hüllkurven (Attack, Sustain, Release) für Oszillator, Filter und Amp. Die Vibrato-Modi können via Aftertouch, Modulations-Wheel oder Pedal gesteuert werden. Der Arpeggiator verfügt nun über polyphone, Gate- und Pattern-Modi. Der Sample-Speicher wurde verdoppelt. Die Synth-Sektion verfügt über ein OLED-Display für die Waveform/Sample Auswahl und die Editierung der Parameter.

Jedes Layer verfügt über eine eigene vollständige Effektkette. Einzig die beiden Orgel-Layer teilen sich eine Sektion. Die Preset-Library wurde überarbeitet. Man kann nun Presets für eine Sektion oder für einzelne Layer inklusive Effekte laden. Jedes der drei Stage 4 Modelle verfügt über LED-Zugriegel für die Orgelsektion. Gespeicherte Zugriegelwerte können so visualisiert werden. Unterstützt werden die Orgelmodelle B3, Vox, Farfisa und Pipe-Organ. Die Effekte wurden insgesamt überarbeitet. So gibt es nun neue Variationen für Modulations-, Amp-, Delay- und Hall-Effekte. Für einige Effekte gibt es Mono- und Stereo-Modi. Hinzugefügt wurden Federhall-Effekte, ein Pump-Effekt (Side-Chain) zur rhythmischen, synchronisierten Steuerung und ein Spin-Effekt zur Simulation eines rotierenden Lautsprechers.

Was in vorherigen Modellen mit dem Panel-A/B-Schalter eingestellt werden konnte, kann man nun per Pedal steuern. So kann man bequem innerhalb eines Programms zwischen zwei Layer-Setups hin- und herschalten, ohne dass man dafür die Finger von den Tasten nehmen und das Spiel unterbrechen muss. Wer die verbesserten Möglichkeiten zur Pedalsteuerung nutzen möchte, sollte bei der Anschaffung eines Stage 4 auch ein Triple-Pedal 2 und das passende Sustain-Pedal einplanen. Die Sensoren der Keyboards wurden ebenfalls überarbeitet und ermöglichen nun ein noch feinfühligeres Spiel. Die Piano-Sektion bietet eine verbesserte Sammlung aus Uprights, Grand Pianos, E-Pianos und weiteren Modellen. Außerdem verfügt sie über eine neuartige Unisono-Funktion, die den Pianoklang noch lebendiger gestaltet.

Soweit ein kurzer Überblick über die neuen Stage 4 Keyboards von Nord. Staffan Lindroth führte die interessierte Gemeinde geduldig durch alle neuen Features. Man bekam einen guten Eindruck über die vielseitigen Möglichkeiten dieser Keyboard-Serie. Dieser Programmteil endete mit berechtigtem Applaus und man durfte sich langsam auf das abschließende gemeinsame Essen freuen. Dazu wurde der Showroom abermals umgebaut und in einen Dinnersaal verwandelt. Die Keyboards waren nun weiß eindeckten Tischen gewichen.

Auf der Bühne hatte es sich die Keyboarderin Debbie Smith eingerichtet, die während des ganzen, restlichen abends auf dem Nord Stage 4 performte und bekannte Songs zum Besten gab. Jan Beric beschloss den Tag mit einer finalen Moderation und mit der Eröffnung des Buffets. Um 22.00 Uhr endete für mich dieses tolle Tag.

Die Auslieferung der Nord Stage 4 Keyboards startet in einer geringen Auflage ab sofort.

Wir bedanke uns bei bei Sound Service für die Einladung und die gelungene Veranstaltung.