Connect 6, Lewitt präsentiert erstes USB-Audiointerface

Gut zu wissen dass die pre-amps ‚Studioqualität‘ bieten….was genau ist das eigentlich? Was den ‚Österreichischen Hersteller‘ betrifft : welche Produkte von dieser Firma werden denn da eigentlich in Österreich hergestellt? Österreichische Firma, ja – ‚hergestellt‘ wird natürlich in China.

Ist ja genau genommen egal aber wenn man schon die Glocke läutet sollte man’s mit Fakten ein bisschen ernster nehmen….und die werten Rezensenten hier auf Amazona müssen ja nicht jeden PR-blurb unhinterfragt kopieren.