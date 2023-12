Cordial CLA LL 4 und CLA LL 44 Lautsprecherkabel, Line Array Kabel

Hart im Nehmen gegen extreme Außeneinflüsse

Im Einsatz unter widrigen Witterungsbedingungen (extreme Hitze, Kälte, Niederschläge) sowie bei starken Erschütterungen oder im Kontakt mit bestimmten Chemikalien stößt das Mantelmaterial der meisten herkömmlichen Lautsprecherkabel bald an seine Leistungsgrenzen. Das schreibt Cordial in seiner aktuellen Presseinformation und präsentiert neue Kabel mit besonderen Eigenschaften.

Mit den neuen, besonders widerstandsfähigen Lautsprecher – Line Array (speakON) Kabeln CLA LL 4 und CLA LL 44 will Cordial nun die Produktlösung für solche Herausforderungen bieten. Diese sowohl robusten als auch flexiblen Lautsprecherleitungs-Profiversionen seien für härteste Einsätze on Stage konzipiert: ohne weiteren Schutz am Boden verlegt oder bei „schwierigem“ Open-Air Wetter zwischen Line Array Systemen hängend.

ANZEIGE

Cordial Multicore CYB C 8/4 - 15 Kundenbewertung: (251) 178,00 € bei

Cordial Lautsprecherkabel mit besonderer Meterware

Ausschlaggebend für ihre Beständigkeit sind laut Hersteller sogenannte „schwere Gummischlauchleitungen“ (H07RN-F) – bei CLA LL 4 und CLA LL 44 handelt es sich um Titanex-Meterware. Ihr Merkmal: sie sei äußerst widerstandsfähig gegenüber äußeren Umwelteinflüssen. Im temporären Outdoor-Einsatz (wie z.B. Festivals, Sport-Events oder Kino-Open-Airs) sowie festverlegt innerhalb öffentlicher Bereiche (wie Stadtplätzen oder Sportarenen). Natürlich sollen diese Speaker Kabel auch für alle typischen Indoor-Szenarien geeignet sein und darüber hinaus auch für Themen wie Industrie- und Fertigungsstätten interessant sein. Des Weiteren sei diese Meterware der CLA LL 4 und CLA LL 44 ölresistent sowie flammwidrig (entsprechend C2, NF C 32-070 & IEC 60332) und enthalte weder Silikon noch Halogene.

Um der realen Leistungsübertragung moderner Lautsprechersysteme gerecht zu werden und typischen Anwendungsbereichen zu entsprechen, sei die Konfektion nach VDE-Richtlinien gefertigt worden. So stünden Technik-Verantwortliche mit CLA LL 4 und CLA LL 44 auch rechtlich auf der sicheren Seite. Selbstverständlich entsprächen auch die verwendeten NEUTRIK speakON Stecker allen erforderlichen Normen.

In puncto Signalübertragung erfüllten Cordial CLA LL 4 und Cordial CLA LL 44 sämtliche Erwartungen, die an High-Quality Kabel der Marke Cordial gestellt werden. Dafür sorgten unter anderem die Leiterquerschnitte: 4 x 2.5 mm² (AWG14) beim CLA LL 4 und 4 x 4 mm² (AWG 12) beim CLA LL 44. Cordial-typisch seien auch die transparenten Schrumpfschläuche an den Kabel-Enden, die für eine einfache Kennzeichnung sorgen. Ein wichtiges Detail, um Zeit zu sparen und die Organisation im Projektverlauf zu erleichtern.

ANZEIGE

Für unterschiedlichste Anwendungsszenarien sind die Produkte in vielen verschiedenen Längen erhältlich.

Lieferbare Längen CLA LL 4 und CLA LL 44: 0,5 m; 0,75 m; 1,00 m; 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m; 3,00 m; 5,00 m; 7,50 m; 10,00 m; 15,00 m; 20,00 m; 25,00 m; 30,00 m

Empfohlener VK inkl. MwSt. (Beispiele):

CLA 1,5 LL 4 (1,50 Meter): 50,60 €

CLA 5 LL 4 (5,00 Meter): 79,20 €

CLA 10 LL 4 (10,00 Meter): 129,80 €

CLA 20 LL 4 (20,00 Meter): 210,10 €

CLA 30 LL 4 (30,00 Meter): 291,50 €

CLA 1,5 LL 44 (1,50 Meter): 100,10 €

CLA 5 LL 44 (5,00 Meter): 139,70 €

CLA 10 LL 44 (10,00 Meter): 206,80 €

CLA 20 LL 44 (20,00 Meter): 320,10 €

CLA 30 LL 44 (30,00 Meter): 434,50 €

Hier geht es zu Landingpage Cordial CLA LL 4 und Cordial CLA LL 44