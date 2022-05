DAS Audio präsentiert LARA Line-Array

Laut DAS Audio das wohl einzige, aktive Kardioid-Line-Array auf dem Markt

Das DAS Audio LARA-System soll das technologische Engagement der Marke unterstreichen und will eine führende Rolle auf dem Markt spielen, so zumindest der Ansatz des spanischen Herstellers. Zusätzlich zum System selbst hat DAS Audio seine neue Monitoring- und Steuerungssoftware DAS Audio ALMA vorgestellt, eine Software, die von und für Tontechniker entwickelt wurde.

DAS Audio LARA ist ein symmetrisches, aktives 4-Wege-Kardioid-Line-Array-System. LARA hat eine Leistung von 146 dB SPL max linear und einen großen Dynamikbereich, was es zu einem idealen System für große Veranstaltungen macht. Dank der Kardioidcharakteristik erreicht es eine Schalldämpfung der hinteren Abstrahlung des Systems von 15 dB im Bereich 63 Hz bis 200 Hz. Das soll nicht nur den Künstlern auf der Bühne helfen, sondern reduziert auch die Lärmbelästigung, die bei jeder Art von Live-Veranstaltung zwangsläufig entstehen kann.

DAS Audio LARA mit Verstärkern von Powersoft

Die Energieeffizienz ist ein weiterer Pluspunkt von DAS Audio LARA. Die Class-D-Verstärker von Powersoft S.p.A. verfügen über Schaltnetzteile mit Leistungsfaktorkorrektur (PFC), die unabhängig von der Netzspannung maximale Leistung und Effizienz gewährleisten. Jedes Set bietet eine Gesamtleistung von 6000 W RMS, aufgeteilt auf acht Kanäle, um die 2 x 12″ und zwei Kompressionstreiber, die 2 x 8″ vorne und 2 x 8″ hinten zu versorgen.

Alle DAS Audio LARA-Komponenten wurden speziell entwickelt und hergestellt, um die Effizienz des Systems zu maximieren. Das System besteht aus zwei 12″-Basslautsprechern mit 4″-Schwingspulen und zwei 8″-Lautsprechern in Kardioidkonfiguration. Zur Abdeckung des Mittelfrequenzbereichs werden zwei weitere 8″-Lautsprecher mit 2,5″-Schwingspulen eingesetzt. Der Hochfrequenzbereich besteht aus zwei DAS Audio M-78N Kompressionstreibern mit 3″-Schwingspulen und einem Waveguide mit 100 Grad horizontalem Abstrahlwinkel.

Überraschende Funktionen

Zusätzlich zu dem, was man von einem Line-Array dieser Kategorie erwarten dürfte, gibt es einige überraschende Funktionen, die laut DAS Audio einen großen Fortschritt für den Tontechniker darstellen sollen: Steuerung und Monitoring für jeden Weg, automatische Erkennung der Systeme jedes Arrays und automatische Sortierung innerhalb desselben, Gruppen- und Einzelequalization, Integration des DASaim (FIR) Optimierungstools, Erstellung von ON- und OFF-Line-Projekten, und mehr.

Eine weitere Stärke des Systems ist das 3-Punkt-Rigging, das sowohl für DAS Audio LARA, als auch für DAS Audio LARA SUB geeignet ist und es ermöglicht, Arrays von bis zu 24 Einheiten DAS Audio LARA und 16 Einheiten DAS Audio LARA SUB zu konfigurieren. Mit dem FSSTM-Winkelsystem (Fast Set Splay) können die Winkel in 1 Grad-Schritten von 0 Grad bis 7 Grad von der Stapelposition aus eingestellt werden, was die Montagezeit erheblich verkürzt.

Website Hersteller DAS Audio