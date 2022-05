Die Synthesizer Welt trauert: Vangelis ist verstorben

Vangelis ist im Alter von 79 Jahren verstorben

Vangelis hat seine kosmische Adresse geändert. Heute am Donnerstag, dem 19.05.2022, wurde bekannt gegeben, dass er am 17.05.2022 im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Die Synthesizerwelt ist um eine Legende ärmer geworden.

Natürlich ist der Namen von Vangelis unsterblich mit Synthesizern verbunden und es gibt keinen anderen Komponisten, der mit Hilfe des Yamaha CS-80 einen der besten Synthesizer Soundtracks erschaffen hat. In der musikalischen Karriere von Vangelis haben Synthesizer erst mal keine Rolle gespielt. Vangelis war Autodidakt und hatte nie Klavierstunden. Er studierte auch nicht Musik, sondern Malerei. Nach ersten musikalischen Erfolgen in Griechenland zog er 1968 nach Paris, wo er die legendäre Progressiv-Rock-Band Aphrodite’s Child gründete, welche bis 1972 aktiv war.

1973 verbrachte er damit Soundtracks zu schreiben. Vangelis berichtet in dem AMAZONA.de Interview von 2016 darüber, dass er 1973-1974 mit Synthesizern in Kontakt kam und er sofort spürte, dass diese seine kreative Ausdrucksweise erweitern konnten. 1974 erschein sein erstes Solo-Album „Earth“. Es ist noch von Progressiv- Rock Einflüssen beeinflusst und noch nicht vollständig synthetisch angelegt.

Gleichzeitig arbeitete er mit der Progressiv-Rock Band YES zusammen. Mit deren Sänger Jon Anderson verwirklichte er das Projekt Jon & Vangelis. Sie haben zusammen 4 Alben aufgenommen. Von London aus begann Vangelis die Welt mit seinen Synthesizerklängen zu erobern. 1975 erschien mit Heaven & Hell sein erstes elektronisches Album, dass schon viele Elemente enthält, für die Vangelis bekannt ist.

Die Musik klingt groß, orchestral und melodiös. 1977 erschien Spiral, dass mein persönlicher Favorit in der Vangelis Diskografie ist. Hörbar werden Sequenzen, die sie wie eine Spirale durch den Raum schieben. Die elektronische Musik von Vangelis klingt niemals sequenziert oder programmiert, immer wird der menschliche Aspekt im Ausdruck der Musik hörbar. In diesem Zusammenhang darf das Album Albedo 0.39 und das Stück Pulstar nicht unerwähnt bleiben. Alleine diese Komposition hätte ausgereicht, um sich in der elektronischen Musikwelt unsterblich zu machen.

1982 erschien der Soundtrack zu Chariots Of Fire. Dieser Ohrwurm eignet sich perfekt für feierliche Großereignisse aller Art. Diese Musik verleiht jedem Event einen würdevollen Moment. In diesem Stück perfektioniert Vangelis die Idee eines synthetischen Orchesters und erreicht Menschen, die von sich behaupten würden, dass sie mit elektronischer Musik nichts anfangen können.

Chariots Of Fire bescherte Vangelis einen Oscar. Solch ein feierliches Paradestück gelang ihn 1992 nochmals mit dem Soundtrack zu 1492- Conquest of Paradise für den gleichnamigen Film von Ridley Scott. Selbstverständlich begann die Zusammenarbeit zwischen Ridley Scott und Vangelis schon 10 Jahre früher, als er die unsterbliche Musik zu dem Science-Fiction-Klassiker Blade Runner erschuf. Merkwürdigerweise wurde der Soundtrack zuerst als orchestrale Version veröffentlicht und es dauerte Jahre, bis die Musik so veröffentlicht wurde, wie man sie aus dem Film kennt. Vangelis beschreibt diesem Umstand im AMAZONA.de Interview folgendermaßen:

„Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, die Gründe hierfür waren rein kommerzieller bzw. geschäftlicher Natur und hatten nichts mit künstlerischen Beweggründen zu tun.“

Wie man weiß, gehört Blade Runner und seine Musik, zu denen Werken, deren Bedeutung erst lange nach ihrer Veröffentlichung gewürdigt wurden.

Die letzten 20 Jahre lies der musikalische Output von Vangelis deutlich nach. Das ist verwunderlich, denn bis Ende der 1990 war er recht aktiv. Seine Musik wurde von der NASA als Unterstützung für ihre Missionen verwendet. 2004 komponierte er die Musik zu Oliver Stones historischen Kostümfilm Alexander der Große.

2012 wurde zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London Chariots Of Fire von Sir Simon Rattle aufgeführt und von Rowan Atkinson aka. Mr. Bean humoristisch gestaltet. Mr. Bean hatte die Aufgabe, die monotone Sequenz auf dem Keyboard zu spielen.

2016 erschien nach 15 Jahren zum ersten Mal ein neues Vangelis Album, dass der Space Mission Rosetta gewidmet war und der Chefredakteur von AMAZONA.de Peter Grandl, durfte nach langer Vorarbeit Vangelis persönlich besuchen und mit ihm sprechen.

2021 erschien sein bis dato letztes Album Juno to Jupiter, welches an seine frühen synthetischen Wurzeln anknüpft.

Offiziell veröffentlichte Vangelis als Solokünstler 39 Alben, es sei mir verziehen, wenn ich nicht jedes seiner Solo-Alben erwähnen konnte, dass in den Herzen der Leser oder Leserinnen einen besondern Platz eingenommen hat.

Vangelis, die Welt ist ohne dich ein bisschen ärmer geworden. Wir werden dich sehr vermissen. Hier einer seiner Sätze aus dem Interview mit Peter Grandl, der mich heute sehr berührt hat:

„Musik ist die wichtigste Kraft des Universums.“

Hier geht es zum AMAZONA.de Vangelis Interview