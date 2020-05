DirtBoxSynth Physiq – Physical Modelling Oszillator für Korg Prologue & Minilogue XD

Polyphone PM-Sounds

Es gibt inzwischen eine große Auswahl an Erweiterungen für die Multi Engine der Korg Synthesizer Prologue und Minilogue XD und es werden immer mehr. DirtBoxSynth Physiq ist eine Erweiterung, mit der verschiedene Physical Modelling Algorithmen in dem digitalen Oszillator erzeugt werden.

Physiq emuliert verschiedene String-Modelle, also Instrumente die in irgendeiner Form mit Saiten arbeiten. Das physikalische Modell in Physiq gibt es die Möglichkeit, verschiedene Artikulationen zu steuern, wie zum Beispiel Zupfen, Kratzen, Plektrumspiel, Hammeranschlag (wie im Klavier) und Bogenstreichen, was in Echtzeit über CC-Befehle erfolgen kann. Die virtuellen Saiten werden von diesen Artikulationen angeregt, während diese wiederum zur Emulation unterschiedlicher physischer Parameter beeinflusst werden können, etwa zur Dämpfung. Anschließend kann der Resonanzkörper eines Instrumentes dazu gewählt werden.

Über Keyswitching können Artikulationen, Strumming Pattern und Harmonics gesteuert werden und die Pickup-Position lässt sich mit einem LFO modulieren.

DirtBoxSynth Physiq kostet 19,99 GBP und es gehört eine Controller App (Mac/PC) dazu. Der Hersteller erklärt, dass Physiq theoretisch auch auf dem Korg NTS-1 laufen könnte. Jedoch wurde der Algorithmus bewusst auf polyphones Spiel ausgelegt und beim NTS-1 würde es durch abgeschnittene Noten zu einem anderen Klangbild kommen. Die Parameter und Algorithmen werden auf der Webseite des Herstellers sehr ausführlich beschrieben. Außerdem bietet DirtBoxSynth eine Anzahl weiterer Plugins für Korgs Mult Engine an.