Sound Mangling Beats – Drumkit für Korg Prologue, Minilogue XD, NTS-1

Drums mit Auto-Trigger

Erst kürzlich wurde der Ruismaker Drum Synth Oszillator vorgestellt, der die Korg Synthesizer Prologue, Minilogue XD und Nu:Tekt NTS-1 mit einem „Analoge Style“ Drumkit ausrüstet. Nun kommt mit Sound Mangling Beats ein weiteres Drumkit, das von Tom Showbridge programmiert wurde, der bereits eine ganze Kollektion von *logue-Plugins realisiert hat.

Beats beinhaltet 28 Drums, die nach Kicks, Snares, Toms, Hihat und Percussion aufgeteilt sind. Für sieben der Sounds gibt es auf separaten Tasten autogetriggerte Variationen. Synchron zu einer BPM-Eingabe werden die betreffenden Sounds rhythmisch im Tempo getriggert, z.B. für Snare-Fillins. Per Regler können drei Stufen der Tempoverdoppelung während des Spielens eingestellt werden.

Die Drums sind in einem Kit angeordnet, das sich halbwegs am GM-Mapping orientiert.

Mit den Möglichkeiten des Korg User-Oszillators ist es nicht möglich, für alle Drums des Kits eine vollständige Editierung oder individuelle Laustärken zu bieten, da hier insgesamt nur sechs Parameter zur Verfügung stehen. Stattdessen wurden die Drums in vier Gruppen gefasst: Kicks, Snares, tonale Sounds und Hihats, für die jeweils eine Gain-Steuerung vorhanden ist. Mit den restlichen zwei Parametern können ein Hochpassfilter und die Tonhöhe für die Snare-Gruppe eingestellt werden, das heißt, dass es für alle Snares gleichermaßen wirkt.

Für Sound Mangling Beats gilt bis Ende März ein Einführungspreis von 19,- US-Dollar. Wie viel die Erweiterung danach kostet ist noch nicht bekannt.