Dubreq Stylophone Theremin

@Filterpad Sorry, wenn jetzt Träume zerplatzen, aber die Bilder waren lediglich CGI Modellings.

Das war damals vor 3 Jahren nur eine Designstudie, extra mit dem Disclaimer:

„This is not a product release but a design study for the purpose to gather customer feedback. We cannot promise if and when we will make this product.“

https://www.facebook.com/behringer/posts/here-is-the-design-study-of-our-theremin-version-we-call-behremin-weve-included-/10158954224063914/