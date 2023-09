Berührungsloses Spielen

Soma Flux ist der Prototyp eines neuartigen, vom Theremin inspirierten Instrumentes, das Entwickler Vlad Kreiner in einem Demovideo Phase vorstellt, obwohl es sich noch in einer frühen Phase befindet.

Soma Flux, Theremin-inspiriertes Instrument

Flux ist ein längliches Instrument, das eine berührungslos zu spielende Tastatur gespielt darstellt. Darüber hinaus ist auch eine stufenlose Kontrolle der Klangparameter ohne Quantisierung möglich. Obwohl Flux keine Antennen besitzt, ist das Instrument in mehrfacher Hinsicht vom Theremin inspiriert. Auch hier wird der Klang durch Bewegungen der Hände in der Luft gesteuert, ohne dass das Instrument selbst berührt wird.

Aber anders als das Theremin, das durch die kapazitive Beeinflussung von Händen und Antennen funktioniert, arbeitet Flux mit Magnetismus. Der Spieler klemmt zwei Magnete, die hier „Bögen“ genannt werden, zwischen die Finger und bewegt diese über dem Instrument. Dieses enthält einen multipolaren Sensor, der die Positionen und Bewegungen der Bögen registriert.

Die X-Koordinate des Magneten, der in rechten Hand gehalten wird, steuert die Tonhöhe. Die Z-Koordinate steuert dabei die Lautstärke. Die X-, Y- und Z-Koordinaten des Magnetes der linken Hand können verschiedenen Parameter der integrierten Synthesizerengine steuern.

Da ein Magnet zwei Pole hat, erkennt Flux nicht nur die Koordinaten der Bögen, sondern auch deren Winkel. Somit kann durch das Drehen der rechten Hand über der Y-Achse die Oktave ändert werden. Auf diese Weise wird ein Bereich von sechs kontinuierlichen Oktaven abgedeckt, ohne das eine Transponierung erforderlich ist. Mit zusätzlicher Transponierung reicht der Umfang von Flux vom Subbass bis über den Audiobereich.

Das Kippen des Magneten der rechten Hand nach links oder rechts steuert zwei unabhängige Modulationsparameter.

Der in der linken Hand gehaltene Magnet steuert unterschiedliche Soundparameter. Der Sensor für die Timbre-Funktionen im linken Teil des Instrumentes hat sechs Pole und registriert unabhängig voneinander positive und negative Magnetfelder. So lassen sich durch Umdrehen des Magneten die zu steuernden Parameter wechseln und es können bis zu zwölf unabhängige Klangparameter gesteuert werden.

Zusammen mit der Tonhöhe, der Lautstärke und zwei zusätzlichen Neigungsparametern am rechten Magneten hat man Zugriff auf insgesamt sechzehn Soundparameter, die man beim Spielen verändern kann.

Über die Soundengine wird noch nicht mehr verraten, außer das sie DSP-basiert ist und es verschiedene Algorithmen geben wird, die sich mit jedem Preset separat nutzen und abspeichern lassen. Flux wird monophon, duophon und auch polyphon spielbar sein. Das Instrument ist zwar konzeptbedingt für gebundenes Spiel prädestiniert, doch es wird auch Modi für Staccato und Quantisierung mit Vibrato-Option geben.

Die Oberfläche des Instrumentes verfügt über eine gleichmäßige und klar gekennzeichnete Notenskala. Dadurch soll Flux deutlich einfacher als das Theremin zu erlernen und sauberer zu intonieren sein.

Soma Flux befindet sich in der Entwicklung. Es wird voraussichtlich erst gegen Ende 2024 verfügbar sein und ein Angabe zur Preisregion gibt es noch nicht. Wer sich über den Stand der Entwicklung informieren will, kann sich in eine Newsletter-Liste eintragen.