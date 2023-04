Earthquaker Devices Aurelius, Tri-Voice Chorus Effektpedal

Dieses Chorus-Pedal will nicht nur Gitarristen erfreuen

Earthquaker Devices hat mit dem Aurelius Chorus-Pedal seinen neuen Goldjungen vorgestellt.

Das Chorus-Pedal orientiert sich an dem seit Jahrzehnten beliebten Klang des Boss CE-1 Chorus-Pedals. Allerdings kommt der Aurelius mit deutlich Pedalboard-freundlicheren Maßen und einer sehr viel unkomplizierteren Stromversorgung daher als das alte Original. Darüber hinaus bringt der Earrthquaker Devices Aurelius 3 verschiedene Modi mit. Der Vibrato-Mode V erzeugt den eher klassischen Chorus-Sound, der bis zu Pitch-Vibrato-Sounds mit Dreieick-LFO-Modulation geht.

Eine Mischung aus Chorus und Flanger sind dann im Mode C zu haben. Ein bisschen wärmer und gemächlicher als der Mode V, mit Sinusschwingung LFO-Modulation. Der Dritte im Bunde ist dann der Mode R, der Rotary-Chorus. Alle, die den Sound des legendären Leslie Speakers lieben, wissen schon, was sie hier erwarten wird.

Dazu gibt es in diesem Tri-Voice-Chorus die Möglichkeit, 6 verschiedene Presets zu speichern und nach Belieben wieder abzurufen. Diese kann man dann in einem der zwei unterschiedlichen Betriebsmodi nutzen. Im Preset-Mode sind alle Regler quasi außer Kraft gesetzt. Im Proberaum und auf der Bühne gibt es so also kein versehentliches Verstellen der Regler. Will man seinen Sound selbst ein bisschen feintunen, schaltet man in den Live-Mode. Hier kann man dann mit den Reglern für Width, Rate und Balance ordentlich am Sound feilen. Damit der nicht durch unangenehme Schaltgeräusche gestört wird, wurde der Aurelius Tri-Voice Chorus mit einer geräuschlosen Umschaltung auf Relaisbasis ausgestattet. Diese verfügt über eine Flexi-Switch-Technologie, die eine Momentary- oder dauerhafte Schaltung ermöglicht.

Der jeweils gewählte Modus wird durch die Farbe einer LED im Save/Recall-Schalter angezeigt.

Neben True-Bypass-Fußschalter, 6,3 mm Mono-Klinkenbuchsen für In- und Output bietet der Aurelius einen Eingang externe Steuerung, die vom User zugewiesen werden kann.

Wie schon erwähnt, ist auch die Stromversorgung des Earthquaker Devices Aurelius Chorus ein bisschen unkomplizierter als bei seinem klanglichen Vorbild. Die Netzteilbuchse ist eine 5,5 x 2,1 mm Hohlsteckerbuchse (Minuspol innen). Das Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ein Batteriebetrieb ist bei dem Goldjungen nicht möglich.

