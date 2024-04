Spatial Delivery V3 - Räumliche Lieferung Teil 3

Damit kann die räumliche Lieferung ja nun endgültig starten. EarthQuaker Devices Spatial Delivery V3 ist da. Der Nachfolger des bereits seit 2018 im Handel erhältlichen Spatial Delivery V2 ist um zahlreiche Features erweitert worden. Damit trägt man den Wünschen der User Rechnung und hat ein wirklich interessantes Pedal erschaffen, dass sowohl coole, funkige Auto-Wah Sounds liefert, als auch in den Bereichen des „Roboter-Kauderwelsch“ zu Hause ist.

EarthQuaker Devices Spatial Delivery V3

Das Spatial-Delivery V3 verfügt über drei Modi: umschaltbare Up-Sweep-, Down-Sweep- und Sample-and-Hold-Funktionen, sowie umfangreiche Modifikationsmöglichkeiten der Filter. Da dürften Freunden der schrägen Envelope-Filter-Sounds doch glatt die Drähte aus der Mütze springen. :)

„Versuchen Sie, etwas zu finden, das der Spatial Delivery nicht kann – wir fordern Sie heraus!“ verkündet die Presse-News. Nun ja, Pizza backen und morgens Kaffee ans Bett bringen würden mir einfallen. Aber schauen wir mal auf die Features des EarthQuaker Devices Spatial Delivery V3. Zunächst gibt es da zwei unterschiedliche, globale Betriebsmodi, den Live Mode und den Preset Mode.

Darüber hinaus regelt es sich mithilfe der Regler für Range, Resonance, Filter, Preset, dem Mode Schalter, Save/Recall Schalter und der Status LED ganz intuitiv durchs Chaos der Sounds. Sechs Presets stehen nun zur Verfügung, zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein Expression-Pedal anzuschließen, um Parameter extern steuern zu können.

Der Fußschalter fungiert gleichzeitig als Latching- und als Momentary-Switch., das ermöglicht es, die Sample-and-Hold-Funktion zu nutzen. Nutzt man den Schalter zum Ein- und Ausschalten des Effekts, hat man es mit einer True-Bypass-Schaltung zu tun.

Die Earthquaker Devices werden per Hand in den USA verdeckelt, dieses spezielle Pedal ist mit den Maßen von 27 × 67 × 54 mm und einem Gewicht von 286 g in der Kategorie „Passt noch irgendwie drauf“ zu Hause. Wer also auf abgefahrene Envelope-Filter-Sounds steht und auch noch ein wirklich groovetaugliches Auto-Wah auf seinem Board beheimaten möchte, sollte sich das EarthQuaker Devices Spatial Delivery V3 genauer anschauen. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil, Batteriebetrieb ist umweltfreundlicher Weise nicht vorgesehen.

Lieferbar ist die kleine Wacka-Wacka-Kiste etwa ab Anfang Mai und wird von eurer Kreditkarte im Falle einer Kaufabsicht 249 € in kleinen, gebrauchten Scheinchen abhobeln. Die Promo-Videos versprechen echten Pedalspaß, schaut einfach mal rein und lasst euch… ähm… den Kopf verzwirbeln.

