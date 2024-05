Eventide H3000 Mk II, Effekt-Plug-ins für die DAW

Beste Effekt-Sounds für die DAW

Der Hersteller Eventide bringt mit den Eventide H3000 Mk II Plug-ins neue Versionen seiner Effekt-Plug-ins auf den Markt. Eventide H3000 Factory Mk II und H3000 Band Delays Mk II sind ab sofort im Handel erhältlich.

Eventide H3000 Factory Mk II

Der Eventide H3000 Effektprozessor gehört sicherlich zu den besten Geräten seiner Art und bietet eine Vielzahl von Effekten in sehr guter Qualität, darunter Pitch-Shifting, Modulation, Filtering, Delays und vieles mehr. Vor etlichen Jahren hatte sich Eventide dazu entschieden, den H3000 in deutlich günstiger Plug-in-Form auf den Markt zu bringen. Mit den Mk2-Versionen der beiden Plug-ins bietet Eventide diese nun ab sofort in einer verbesserten Variante an.

So hat Eventide für die MK2-Versionen u. a. die Konverter-Sektion des Hardware-Boliden neu modelliert, um so noch ein Stückchen näher an den Original-Sound heranzukommen. Dazu wurde die Filter-Sektion überarbeitet.

Hier das offizielle Video dazu:

Hier das offizielle Video dazu:

Grundsätzlich wurden die Plug-ins auch optisch aufgebessert. Das Interface der Eventide Plug-ins sieht moderner aus und lässt sich in der Größe skalieren. Gerade auf aktuellen, hochauflösenden Bildschirmen ist dies eine Wohltat.

Das Factory Mk2 Plug-in bietet ab sofort 621 Presets. Darunter finden sich viele Presets, die man auch aus dem Hardware-Original kennt, aber auch einige neue Effekt-Presets hat Eventide dem Plug-in spendiert.

Eventide H3000 Band Delays Mk II

Während sich das Factory Mk2 Plug-in um die Bereiche Pitch-Shifting, Filter, Modulation und Delay kümmert und hierzu u. a. Sidechain-Eingänge und Envelope-Follower bietet, dreht sich beim Eventide Band Delays Mk2 Plug-in – der Name sagt es ja bereits – alles um Delays. Bis zu acht Delay-Bänder kann man als Nutzer einsetzen und diese über die Parameter Lautstärke, Filter-Typ, Q-Faktor oder Panorama an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Als Startpunkt bietet das Plug-in über 100 Presets.

Als Systemvoraussetzungen gibt Eventide Windows 8 (oder neuer) bzw. macOS (ab 10.9, nativ Support für Apple Silicon Rechner) an. Die Plug-ins lassen sich in den Formaten VST2 und VST3, AU sowie AAX einsetzen. Zur Authentifizierung erfolgt über iLok.

Die Preise für die Eventide H3000 Mk II Plug-ins belaufen sich auf 199,- US-Dollar für das Factory Mk2 Plug-in und auf 149,- US-Dollar für das Delay Mk2 Plug-in. Besitzer der Vorgängerversionen erhalten vergünstigte Update-Preise.