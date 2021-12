Feature: Album aufnehmen als Band – sinnvoll?

Longplayer - Kunstform oder Schnee von gestern?

Ist das Albumformat heutzutage wirklich noch sinnvoll? Um diese Frage wirklich beantworten zu können, muss man wie fast immer auch bei dieser Frage etwa weiter ausholen, insbesondere wenn es um den historischen Kontext geht. Nun denn, warum überhaupt „Langspielplatten“ und welcher Sinn verbirgt sich dahinter?

Wie immer, wenn es um die Verbreitung von Musik geht, steht der kommerzielle Aspekt im Vordergrund. Diese Aussage höre die wenigsten Künstler gerne, es ist und bleibt aber eine Tatsache. Nebenbei, niemand wundert sich, dass ein Handwerker primär auf seinen Stundenlohn achtet, sobald aber ein musikalischer „Handwerker“ den gleichen Ansatz verfolgt, darf er sich auf einen amtlichen Shitstorm im Stil von „Kunst statt Kommerz“ und „schnöder Mammon“ gefasst machen.

Drehen wir die Uhr circa 80 Jahre zurück, landen wir ungefähr in dem Bereich, wo die kommerzielle Nutzung des Tonträgers Fahrt aufgenommen hat. Bis dato gab es schlicht und ergreifend ausschließlich Live-Konzerte, sofern man außerhalb der persönlichen Hausmusik Musik hören wollte. Dies war zwar sozial zuträglich, war aber mit entsprechendem Reiseaufwand und zeitliche Abhängigkeit verbunden. Wie schön wäre es doch, könnte man die Musik seines Lieblingskünstlers unabhängig vom oktroyierten Zeitplan der Konzertplanung zu Hause genießen könnte. Die Schallplatte war geboren. Zunächst als Single, später dann in der begehrten LP-Version, auf der gleich mehrere Titel Platz fanden und man nicht nach jedem Song aufstehen musste, um den Tonträger zu wechseln. Gerade im Bereich von Kuschelmusik der absolute Stimmungstöter.

Das aus dem Verlangen nach mehr Absatz geborene Format entwickelte sich prächtig und ermöglichte den Künstlern nicht nur teils gigantische Umsätze, sondern bot dem Künstler durch die große Cover-Oberfläche sowohl optische als auch im Bezug auf ein Konzeptalbum die Möglichkeit, die Reihenfolge der Titel im Bezug auf den Erzählstrang abzustimmen und den Zuhörer für maximal 45 – 50 Minuten auf eine Reise in die Kreativität mitzunehmen. Man traf sich zum gemeinsamen Musik hören, das Album wurde selbstverständlich mindestens einmal am Stück durchgehört und man diskutierte im Anschluss stundenlang darüber, was der Künstler einem mit seinem Output sagen wollte. Recherchemethoden à la Internet gab es nicht, somit waren der persönlichen Interpretationsvielfalt keine Grenzen gesetzt.

Die Möglichkeiten, ein Album professionell aufzunehmen, waren stark begrenzt. Es bedurfte im Immobilienbereich akustisch perfektionierter Räumlichkeiten, eine gigantische Investition in professionelles Equipment wie Mikrofone, Outgear, Konsolen und vor allem technisches und künstlerisches Personal, die den riesigen Fuhrpark sowohl bedienen, als auch warten konnten. Die Veröffentlichung eines neuen Albums war je nach Künstler ein Event der obersten Kategorie und verursachte zum Release-Tag, den man mühsam über Freunde oder die Fachpresse herausgefunden hatte, zum Teil lange Schlangen vor den Plattengeschäften. Du hattest Künstler, die Superstars waren, Plattenfirmen, die im Geld badeten und Fans, die mit Freude ein Teil der großen Maschine waren und sich über jede Sonderausgabe eines Tonträgers freuten wie Bolle.

Und jetzt schütteln wir uns einmal kurz, öffnen die Augen und kommen zurück in die Gegenwart, wo uns die künstlerische Hölle erwartet!

Die Gegenwart

Um es vorweg zu nehmen, ich bin bei Leibe nicht einer der Typen, die das Credo „früher war alles besser“ auf einem Wappen vor sich her tragen. Im Gegenteil, einige meiner künstlerischen und wirtschaftlichen Erfolge wären ohne die jetzigen Verwertungsstrukturen nicht möglich gewesen, von daher bin ich sehr ambivalent, was die heutigen Möglichkeiten angeht.

Die aktuelle Situation sieht aber vielmehr so aus. Moderne DAWs haben nicht die Möglichkeit eröffnet, dass der Künstler den Großteil der Audioarbeiten selber erledigt, sie haben die PFLICHT eingeführt, dass es so ist! Wo früher Plattenfirmen entsprechende Budgets ermöglicht haben, dass prof. Tontechniker, Produzenten, Songwriter, Texter und Arrangeure aufgrund der hohen Einnahmen durch den Tonträgerverkauf engagiert und bezahlt wurden, beschränkt sich das heutige Advance Modell bei Newcomern auf „Null Vorschuss“ bzw. bei etablierten Künstlern auf „20 % von dem was noch vor 20 Jahren gezahlt wurde“.

Die Entwicklung läuft entsprechend der Vorgaben. Nicht ein Musiker, der nicht heute in irgendeinem Raum seiner Wohnung ein „Homestudio“ hätte und versucht, durch Kemper und Superior Drummer in die Nähe seiner anvisierten Soundvorstellung zu kommen. Wohl dem, der elektronische Musik macht und sich wahrscheinlich noch nie über die komplexen sozialen Strukturen einer Band Gedanken machen musste. Das Ergebnis beim „Bandmusiker“ ist zwangsweise nahezu immer das Gleiche. Froh, genügend Stunden in das Üben des persönlichen Instrumentes gesteckt zu haben, soll er nun auch noch Songwriter, Texter, Tontechniker, Arrangeur, Produzent sein und natürlich auch noch das Produkt perfekt Mischen und Mastern können, natürlich ohne jemals eine entsprechende Fortbildung erfahren zu haben. Die klanglichen Ergebnisse in Form von pumpenden Kompressoren, EQ-Linien ohne Sinn und Verstand und mit Plug-ins voll gestopfte Kanalzüge kann man sich millionenfach auf YouTube und den entsprechenden Streaming-Diensten anhören.

Kommen wir nun zur eigentlichen Frage zurück, lohnt es sich heutzutage noch, ein Album aufzunehmen. Die Antwort: Nein! „Aber es machen doch immer noch alle Bands.“ Genau, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es sinnlos geworden ist. Schauen wir uns einmal die einzelnen Argumente an:

1.) Konzeptalbum mit entsprechender Reihenfolge der Titel

Mit „Gewalt“ hat Superstar Adele unlängst bei Spotify durchgedrückt, dass man den Random Play Button bei einem Album nur noch mit besonderen Einstellungen aktivieren kann. Mit dieser Aktion soll die dramaturgische Absicht des Künstlers in der Reihenfolge der Titel gerettet werden. Warum so eine Aktion wichtig ist? Weil es dem überwiegende Teil der Musikhörer völlig egal ist, was in welcher Reihenfolge gespielt wird! Um Missverständnissen vorzubeugen, ja, es gibt immer noch Musikhörer, die sich mit einem Album und einem Künstler auseinandersetzen, nur die Zahl dieser Musikliebhaber dürfte im Promille-Bereich liegen.

2.) Der Wert eines Albums

Cubase und Logic haben die Dose der Pandora geöffnet. Auf der einen Seite ungeahnte Möglichkeiten der Perfektion und Autarkie für den professionellen Künstler, auf der anderen Seite eine noch nie dagewesene Überschwemmung des Marktes mit allen möglichen und unmöglichen Outputs. Das Ergebnis ist das Gleiche wie am Finanzmarkt, was es im Überfluss gibt, hat keinen Wert mehr. Wer mal auf einer Party versucht hat, mit dem Satz „nächste Woche erscheint mein neues Album“ Eindruck zu schinden, weiß wovon ich schreibe. Beeindrucken kannst du nur noch mit dem Spruch „Ich spiele nächste Woche auf einem ausverkauften Wacken Open Air vor 80.000 Leuten“, aber mit einem „Tonträger“ holst du heute keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor.

3.) Das regelmäßige Zwang „Von sich hören lassen“

Die Aufmerksamkeitsspanne eines jüngeren Musikhörers, der mit Formaten wie TikTok groß wird, liegt bei ca. 60 – 90 Sekunden, danach wird fast alles und jeder „langweilig“. Am liebsten in kurzen Intervallen regelmäßig auf den persönlichen Output hinweisen und gut ist. Ein Album mit ca. 10 – 12 Titeln haut alle Titel auf einmal raus, bindet die Aufmerksamkeit für vielleicht maximal eine Woche, danach möchten die meisten Fans am liebsten schon wieder neuen Content. Ich habe Fans in Brasilien sitzen, die mich 4 Wochen nach Release eines Albums fragen, wann das nächste Album kommt. Warum dann nicht lieber jede Woche oder jeden Monat einen einzelnen Titel veröffentlichen? Dieses Prozedere hält dir schon mal für 3 Monate oder ein ganzes Jahr den Rücken frei und der Fan bekommt in regelmäßigen Abständen neuen Content.

4.) Der physische Tonträger

Wie bereits mehrfach erwähnt, liegt das CD-Format im Sterben und röchelt nur noch leise vor sich hin. Mit aufwändigen Sondereditionen versucht man den Sammler bei der Stange zu halten, was bis zu einem bestimmten Punkt gelingt, wirtschaftlich aber aufgrund der hohen Fertigungskosten keinen wirklichen Sinn ergeben. Auch die stets gepriesene Vinyl-Abteilung, die sich mit knapp 7 % Marktanteil etabliert hat, ist mit einer „normalen“ schwarzen LP kaum noch zufriedenzustellen. Mindestens 4 verschiedene Farben müssen es schon sein, am besten noch mehr mit entsprechenden Fertigungskosten. Kauft der Fan deshalb mehrfach das gleiche Album mit verschiedenen Farben? Wohl kaum …

Und nun? Was tun?

Letztendlich muss natürlich jeder Künstler für sich entscheiden, ob er den traditionellen Weg der Vermarktung gehen möchte oder ob er sich für neue Wege entscheidet. Natürlich hat es die Fachpresse der Musikmagazine leichter, den Künstler zu einem neuen Album zu interviewen, als zu einem einzelnen neuen Song. In wieweit jedoch ohnehin diese traditionelle Form des Musikmagazins in den nächsten Jahren überleben wird, steht ebenfalls noch mal auf einem ganz anderen Blatt.